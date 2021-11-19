Согласился прекратить голодовку: Саакашвили транспортируют в военный госпиталь

Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку. Также он дал согласие на перевозку его в военный госпиталь в Гори.

Соответствующую информацию озвучил адвокат третьего президента Грузии Ника Гварамия. Власть уже показала палату, в которой должны разместить Саакашвили.

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Саакашвили согласился прекратить голодовку

Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения там,

– заявил адвокат.

По его словам, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня (речь идет о 19 ноября – 24 канале) отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.

Гварамия пояснил: "Конечно мы думаем, что там, наверное, есть высококвалифицированные врачи". Однако заверил, что "важно точно знать и мы сможем узнать это от специалистов", что:

"там все протекает нормально;

и протокол восстановления после голодания должен быть расписан специалистами;

и должны быть ежедневные отчеты".

Предварительно известно, что соответствующее решение о прекращении голодовки Саакашвили принял после консультации с адвокатом и консулом Украины.

Власти уже показали палату Саакашвили с решеткой на окнах

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что госпиталь "полностью оборудован материально-технической базой, которая необходима пациенту".

Для Саакашвили оборудована особая палата, где лечение будет проходить под интенсивным наблюдением,

– заявила Тикарадзе.

По непроверенной информации СМИ, на окнах палаты политика уже установили решетку.

Кадры из палаты, где планируют лечить Михеила Саакашвили: смотрите видео

Заключение и голодовка Саакашвили