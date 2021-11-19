Об этом в эфире 24 канала рассказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии" Гиорги Барамидзе. По словам политика, здоровье Саакашвили в критическом состоянии, он голодает уже 50 дней.

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"Он (Михеил Саакашвили – 24 канал) вчера потерял сознание, мог даже возникнуть инсульт. Сильное истощение организма. Ситуация критическая", – сказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии".

Врачи сообщили, что Саакашвили нужно срочно перевезти в профильный госпиталь, ведь есть риск начала необратимых процессов в организме, рассказал Барамидзе.

Саакашвили необходимо прекратить голодовку

В то же время не менее опасным является выход из голодовки. Это требует многих врачей, начиная с кардиолога и заканчивая психологом.

Его нужно перевезти, ведь необходимо прекратить голодовку. Если этого не произойдет, врачи говорят, он через несколько дней может умереть. Умереть может в любую минуту,

– сказал Гиорги Барамидзе.

Рассматривают отдельные технические детали по перевозке Саакашвили. В то же время окончательная дата пока неизвестна, рассказал член политсовета партии "Единое национальное движение Грузии".

Справка. 19 ноября появилась информация, что Саакашвили планируют перевести в военный госпиталь города Гори. Решение о переводе экс-президента Грузии в военный госпиталь принял грузинский Минюст.

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