Про це в ефірі 24 каналу розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії" Гіоргі Барамідзе. За словами політика, здоров'я Саакашвілі у критичному стані, він голодує вже 50 днів.
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"Він (Міхеіл Саакашвілі – 24 канал) вчора втратив свідомість, міг навіть виникнути інсульт. Виснаження організму сильне. Ситуація критична", – сказав член політради партії "Єдиний національний рух Грузії".
Лікарі повідомили, що Саакашвілі потрібно терміново перевезти в профільний шпиталь, адже є ризик початку незворотних процесів в організмі, розповів Барамідзе.
Саакашвілі необхідно припинити голодування
Водночас не менш небезпечним є вихід з голодування. Це потребує багатьох лікарів, починаючи з кардіолога і закінчуючи психологом.
Його потрібно перевезти, адже необхідно припинити голодування. Якщо цього не станеться, лікарі кажуть, він через кілька днів може померти. Померти може у будь-який момент,
– сказав Гіоргі Барамідзе.
Розглядають окремі технічні деталі щодо перевезення Саакашвілі. Водночас остаточна дата наразі невідома, розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії".
Барамідзе про стан Саакашвілі: дивіться відео
Голодування Саакашвілі: головне
- Експрезидент Грузії з 1 жовтня оголосив голодування на знак протесту проти його засудження. Стан Міхеіла Саакашвілі поступово погіршувався.
- 8 листопада його таки госпіталізували на вертольоті. Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, заявила, що при транспортуванні політика побили.
- Вже 18 листопада Міхеіл Саакашвілі знепритомнів у в'язниці, це сталося після зустрічі з адвокатами. Політика винесли з кімнати для побачень на ношах.
- Грузинські експерти стверджують, що у Саакашвілі розвинулось одне з найважчих ускладнень голодування. Мовиться про неврологічний розлад, який характеризується можливим ураженням головного мозку.