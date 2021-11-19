Про це в ефірі 24 каналу розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії" Гіоргі Барамідзе. За словами політика, здоров'я Саакашвілі у критичному стані, він голодує вже 50 днів.

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"Він (Міхеіл Саакашвілі – 24 канал) вчора втратив свідомість, міг навіть виникнути інсульт. Виснаження організму сильне. Ситуація критична", – сказав член політради партії "Єдиний національний рух Грузії".

Лікарі повідомили, що Саакашвілі потрібно терміново перевезти в профільний шпиталь, адже є ризик початку незворотних процесів в організмі, розповів Барамідзе.

Саакашвілі необхідно припинити голодування

Водночас не менш небезпечним є вихід з голодування. Це потребує багатьох лікарів, починаючи з кардіолога і закінчуючи психологом.

Його потрібно перевезти, адже необхідно припинити голодування. Якщо цього не станеться, лікарі кажуть, він через кілька днів може померти. Померти може у будь-який момент,

– сказав Гіоргі Барамідзе.

Розглядають окремі технічні деталі щодо перевезення Саакашвілі. Водночас остаточна дата наразі невідома, розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії".

Довідка. 19 листопада з'явилася інформація, що Саакашвілі планують перевести до військового шпиталю міста Горі. Рішення про переведення експрезидента Грузії до військового шпиталю ухвалив грузинський мін'юст.

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