Погодився припинити голодування: Саакашвілі транспортують до військового госпіталю
Джерело:"Грузия Online"
Міхеіл Саакашвілі погодився припинити голодування. Також він дав згоду на перевезення його у військовий госпіталь в Горі.
Відповідну інформацію озвучив адвокат третього президента Грузії Ніка Гварамія. Влада вже показала палату, в якій мають розмістити Саакашвілі.
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Саакашвілі погодився припинити голодування
Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, й припинить голодування після розміщення там,
– заявив адвокат.
За його словами, адвокати, члени консиліуму та незалежні медичні експерти сьогодні (мовиться про 19 листопада – 24 канал) вирушать до Горі, щоб оглянути клініку.
Гварамія пояснив: "Звісно ми думаємо, що там, напевно, є висококваліфіковані лікарі". Проте запевнив, що "важливо точно знати й ми зможемо дізнатися це від фахівців", що:
- "там все протікає нормально;
- і протокол відновлення після голодування має бути розписаний фахівцями;
- і мають бути щоденні звіти".
Попередньо відомо, що відповідне рішення про припинення голодування Саакашвілі ухвалив після консультації з адвокатом та консулом України.
Влада вже показала палату Саакашвілі з ґратами на вікнах
Глава МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе заявила журналістам, що госпіталь "повністю обладнаний матеріально-технічною базою, яка необхідна пацієнту".
Для Саакашвілі обладнана особлива палата, де лікування проходитиме під інтенсивним наглядом,
– заявила Тікарадзе.
За неперевіреною інформацією ЗМІ, на вікнах палати політика вже встановили ґрати.
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Ув'язнення та голодування Саакашвілі
- Міхеіл Саакашвілі повернувся у Грузію наприкінці вересня 2021 року й напередодні місцевих виборів у Грузії.
- 1 жовтня його арештували через низку відкритих справ та вироків проти нього. У цей же день він оголосив голодування, а справи проти себе назвав політичними.
- Стан його здоров'я з того часу постійно погіршувався.
- 8 листопада його перевезли вертольотом до тюремної лікарні. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що при транспортуванні політика побили.
- 18 листопада політик знепритомнів. 19 листопада у нього виявили одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, що характеризується можливим ураженням головного мозку.
- У цей же день його перевели в реанімацію. Влада заявила, що ускладнення можуть спричинити кому, а також смерть.