Солдат Войска Польского обстреляли на границе с Беларусью
Источник:RMF24
Патруль солдат Войска Польского попал под обстрел вблизи границы с Беларусью. Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, патроны были холостыми.
В результате инцидента пострадавших нет. Однако пограничники заявляют, что таких провокаций со стороны Беларуси становится все больше.
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О выстрелах сообщили и литовские пограничники
О стрельбе с белорусской стороны сообщили и литовские пограничники, пишет Delfi. Около полуночи на территории Беларуси услышали несколько выстрелов, а затем – еще один. Уже в ночь на 8 октября белорусы выпустили 7 сигнальных ракет.
В Беларуси поспешили опровергнуть заявление поляков. В Государственном пограничном комитете говорят, что оружие не применялось ни на одном участке границы.
Поляки неоднократно сообщали о провокациях
Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщал, что польских военных неоднократно пытаются спровоцировать.
В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделал это белорусский солдат и быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся ежедневно,
– пояснил Каминский.
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Европарламент обеспокоен ситуацией на границе с Беларусью
Отметим, что только накануне Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой требовал ужесточить санкции против Беларуси. Говорилось и о ситуации на границе. Польшу, Литву и Латвию европарламентарии назвали "жертвами гибридной войны" Лукашенко.