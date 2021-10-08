Солдат Войска Польского обстреляли на границе с Беларусью

Патруль солдат Войска Польского попал под обстрел вблизи границы с Беларусью. Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, патроны были холостыми.

В результате инцидента пострадавших нет. Однако пограничники заявляют, что таких провокаций со стороны Беларуси становится все больше.

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О выстрелах сообщили и литовские пограничники

О стрельбе с белорусской стороны сообщили и литовские пограничники, пишет Delfi. Около полуночи на территории Беларуси услышали несколько выстрелов, а затем – еще один. Уже в ночь на 8 октября белорусы выпустили 7 сигнальных ракет.

В Беларуси поспешили опровергнуть заявление поляков. В Государственном пограничном комитете говорят, что оружие не применялось ни на одном участке границы.

Поляки неоднократно сообщали о провокациях

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщал, что польских военных неоднократно пытаются спровоцировать.

В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделал это белорусский солдат и быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся ежедневно,

– пояснил Каминский.

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Европарламент обеспокоен ситуацией на границе с Беларусью

Отметим, что только накануне Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой требовал ужесточить санкции против Беларуси. Говорилось и о ситуации на границе. Польшу, Литву и Латвию европарламентарии назвали "жертвами гибридной войны" Лукашенко.