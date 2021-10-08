Солдат Війська Польського обстріляли на кордоні з Білоруссю

Патруль солдат Війська Польського потрапив під обстріл поблизу кордону з Білоруссю. Як повідомили у пресслужбі Прикордонної служби Польщі, патрони були холостими.

В результаті інциденту постраждалих немає. Проте прикордонники заявляють, таких провокацій зі сторони Білорусі щоразу стає більше.

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Про постріли повідомили і литовські прикордонники

Про стрілянину з білоруської сторони повідомили і литовські прикордонники, пише Delfi. Близько опівночі на території Білорусі почули кілька пострілів, а згодом – ще один. Вже у ніч на 8 жовтня білоруси випустили 7 сигнальних ракет.

У Білорусі поспішили спростувати заяву поляків. У Державному прикордонному комітеті кажуть, що зброю не застосовували на жодній ділянці кордону.

Поляки неодноразово повідомляли про провокації

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомляв, що польських військових неодноразово намагаються спровокувати.

В солдатів, які встановлюють загородження на кордоні, кидають петарди, залишають підозрілі пакети. Коли зробив це білоруський солдат і швидко тікає, то можна припустити, що станеться вибух. З такими ситуаціями ми стикаємося щодня,

– пояснив Камінський.

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Європарламент занепокоєний ситуацією на кордоні з Білоруссю

Зазначимо, що лише напередодні Європарламент проголосував за резолюцію, у якій вимагав посилити санкції проти Білорусі. Мовилось і про ситуацію на кордоні. Польщу, Литву та Латвію європарламентарі назвали "жертвами гібридної війни" Лукашенка.