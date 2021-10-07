Прикордонна служба затримала 7 мігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалось запобігти.

До теми Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю

Зазначають, що за допомогу нелегалам затримали 10 іноземців та 3 поляків.

Тиск посилюють

Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що Білорусь посилює тиск мігрантами, використовуючи дітей. Відомство оприлюднило відеодоказ шантажу. На ньому нелегальний мігрант з дитиною позує для фото, яке робить білоруський солдат.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко шантажує країни Європи нелегальними мігрантами. Це сталося після блокування авіасполучення з Білоруссю.

Польща посилює контроль кордону з Білоруссю військовими гелікоптерами.

Лукашенко звинуватив уряд Польщі в тому, що прикордонники перекидають мертвих нелегалів на білоруський кордон. Він заявив, що у Європи немає доказів проти нього.

Польські прикордонники знаходять мертвих нелегалів. Вони могли померти від переохолодження.

Польща ввела надзвичайний стан у прикордонних зонах.

Текст публікації Прикордонної служби Польщі:

Чергові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі та затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Решті спроб вдалося запобігти. За допомогу нелегалам затримали 13 осіб: 10 іноземців та 3 поляків.