Прикордонна служба затримала 7 мігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалось запобігти.
До теми Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю
Зазначають, що за допомогу нелегалам затримали 10 іноземців та 3 поляків.
Тиск посилюють
Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що Білорусь посилює тиск мігрантами, використовуючи дітей. Відомство оприлюднило відеодоказ шантажу. На ньому нелегальний мігрант з дитиною позує для фото, яке робить білоруський солдат.
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо
- Самопроголошений президент Олександр Лукашенко шантажує країни Європи нелегальними мігрантами. Це сталося після блокування авіасполучення з Білоруссю.
- Польща посилює контроль кордону з Білоруссю військовими гелікоптерами.
- Лукашенко звинуватив уряд Польщі в тому, що прикордонники перекидають мертвих нелегалів на білоруський кордон. Він заявив, що у Європи немає доказів проти нього.
- Польські прикордонники знаходять мертвих нелегалів. Вони могли померти від переохолодження.
- Польща ввела надзвичайний стан у прикордонних зонах.
Текст публікації Прикордонної служби Польщі:
Чергові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі та затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Решті спроб вдалося запобігти. За допомогу нелегалам затримали 13 осіб: 10 іноземців та 3 поляків.