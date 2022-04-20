Солдаты НАТО унитазы не воруют, – психотерапевт о поведении российских оккупантов

Анализировать все, что российские военные совершили в Украине, должны специалисты, которые могут работать на грани юрисдикции военной и криминальной психиатрии. Однако на уровне медицинской психологии можно сделать определенные выводы.

Медицинский психолог, психотерапевт Тина Берадзе в комментарии 24 каналу рассказала, что разбираться, что могло спровоцировать людей на массовое совершение таких жестоких преступлений в разных населенных пунктах, должны узкопрофильные специалисты.

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"Я не могу анализировать эти жесточайшие преступления. С моей стороны, это неэтично. Эти военные преступления являются юрисдикцией уголовных психиатров. Должны создаваться серьезные международные комиссии, которые будут изучать то, что российская армия совершала в Украине. Но заметьте, мы ведь никогда не слышали о прецедентах, когда вместе собираются 10 маньяков-убийц, которые вдруг начали совершать преступления", – сказала она.

По словам Берадзе, сравнение преступлений россиян с теми жестокими расправами, которые совершали привлеченные к ответственности военные преступники предыдущих лет, не всегда уместны. В 2022 году поведение, давно не присущее цивилизованному обществу, выглядит еще более ужасно.

Если я вообще осмелюсь подумать, что именно в современном мире может заставить группу людей вести себя как конченные маньяки, предположила бы, что это следствие насилия и нищеты, в которой они живут в своей стране. Это поведение изнасилованных людей,

– сказала психотерапевтка.

По ее словам, Путин, получивший абсолютную власть и десятилетиями насиловавший свою страну, лишь ускорил ее привыкание к тому, что культ насилия на всех уровнях общественных отношений стал нормой. Целая страна к этому привыкла. Одно из последствий – те преступления, которые совершают россияне в оккупированных ими городах. Тотальная бедность только усиливает эффект.

Российские оккупанты воруют брендовые футболки и унитазы, потому что они никогда этого не видели. В их мире, в их доме нищета, в которой этого всего нет. Солдаты НАТО унитазы не воруют и на танках домой не везут. В поступках маньяка есть своя логика. Другой вопрос, что она неприемлема для социума. В поведении русских оккупантов, в геноциде, который они устроили, тоже есть своя логика. Вопрос лишь, насколько она приемлема для всего цивилизованного мира,

– подчеркнула Берадзе.

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Напомним также, что 14 апреля во время закрытого пленарного заседания 363 народных депутата проголосовали за признание действий России геноцидом против украинского народа.