Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает 24 канал. По его словам, законопроект постановления №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" является, прежде всего, юридическим документом.

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Постановление на английском языке уже передано главному прокурору Международного уголовного суда

Стефанчук рассказал, что авторы законопроекта исходили из того, что Украине не нужно обычное политическое заявление о геноциде.

Мы формировали постановление, чтобы оно, как юридическая составляющая, легло в обвинительный приговор специально для Международного уголовного суда. Поэтому я сразу передал это постановление в переводе на английский язык прокурору Кариму Хану (главному прокурору Международного уголовного суда – 24 канал),

– рассказал Стефанчук.

Смотрите интервью Стефанчука в эфире единого телемарафона:

Этот документ должен вступить в юридическую силу, чтобы лечь в основу обвинений России в геноциде украинского народа. Однако, по словам Стефанчука, чтобы доказать вину государства-агрессора на международном уровне, придется приложить немало усилий.

Доказывать его следует очень скрупулезно, выверяя все юридические детали. Учитывая это, мы работаем очень плодотворно в пределах Верховной Рады, мы работаем с Международным уголовным судом, передав ему все необходимые доказательства,

– добавил он.

Стефанчук сообщил и о сотрудничестве со спикерами других парламентов, которые посещают Украину. Он подчеркнул, что каждый такой визит помогает убедить мировых лидеров в том, что Россия совершала настоящий геноцид украинского народа.

Напомним, 14 апреля во время закрытого пленарного заседания 363 народных депутата проголосовали за признание действий России геноцидом против украинского народа.

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