Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. В то же время он сказал, что Вооруженные Силы Украины готовы к этим боям.

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Это драматичная война

Эта война драматична для Украины. Потому что мы теряем и инфраструктуру, и главное – теряем простых граждан,

– сказал Подоляк.

Он рассказал, что в Мариуполе идет разрушение города, 90% – уже уничтожено.

Это классический пример геноцида – умышленное уничтожение Россией жителей другой страны. Это войдет в учебники,

– сказал он.

Советник главы ОП сказал, что уже должны начаться следственные действия из-за использования в Мариуполе оружия массового поражения, за что Россию ждут тяжелые юридические последствия. Ведь использование биологического и химического оружия меняет мир, которому придется использовать более действенные технологии принуждения России к миру.

"Но для этого надо провести следствие. Но провести его в Мариуполе мы сейчас не можем. Поэтому сначала давайте дождемся выводов следственной комиссии, которая создана в Украине и работает с той информацией, которая есть.

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