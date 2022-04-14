Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. В то же время он сказал, что Вооруженные Силы Украины готовы к этим боям.
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Это драматичная война
Эта война драматична для Украины. Потому что мы теряем и инфраструктуру, и главное – теряем простых граждан,
– сказал Подоляк.
Он рассказал, что в Мариуполе идет разрушение города, 90% – уже уничтожено.
Это классический пример геноцида – умышленное уничтожение Россией жителей другой страны. Это войдет в учебники,
– сказал он.
Советник главы ОП сказал, что уже должны начаться следственные действия из-за использования в Мариуполе оружия массового поражения, за что Россию ждут тяжелые юридические последствия. Ведь использование биологического и химического оружия меняет мир, которому придется использовать более действенные технологии принуждения России к миру.
"Но для этого надо провести следствие. Но провести его в Мариуполе мы сейчас не можем. Поэтому сначала давайте дождемся выводов следственной комиссии, которая создана в Украине и работает с той информацией, которая есть.
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