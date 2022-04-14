Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Водночас він сказав, що Збройні Сили України готові до цих боїв.

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Це драматична війна

Ця війна драматична для України. Бо ми втрачаємо і інфраструктуру, і головне – втрачаємо простих громадян,

– заявив Подоляк.

Він розповів, що у Маріуполі йде руйнування міста, 90% – вже знищено.

Там загинуло багато цивільних громадян. Це класичний приклад геноциду – навмисне знищення Росією жилетів іншої країни. Це увійде у підручники,

– сказав він.

Радник глави ОП повідомив, що вже мають розпочатись слідчі дії через використання у Маріуполі зброї масового ураження, за що Росію чекають важкі юридичні наслідки. Адже використання біологічної та хімічної зброї змінює світ, якому доведеться використовувати більш дієві технології примусу Росії до миру.

"Але для цього треба провести слідство. А провести його в Маріуполі ми зараз не можемо. Тому спершу давайте дочекаємось висновків слідчої комісії, яка створена в Україні і працює з цією інформацією, яка є", – сказав Подоляк.

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