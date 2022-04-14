В ефірі телеканалу "Рада" він зазначив, що стратегія та тактика Росії незмінна. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що окупанти пробують залякати всіх у тому числі Україну.

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Росії не вдалося залякати Україну

Безумовно, їм це (залякати – 24 канал) не вдалося. Не вдалася навіть після того, як розпочали тут потужну, повномасштабну війну,

– підкреслив Подоляк.

Водночас він додав, що наративи типу "Ми зайшли у глухий кут", "Ми не можемо ні про що домовитися" – для росіян. Для України усі ці слова не мають практично жодного значення, адже вони не працюють.

Зі слів Подоляка, Путін і все керівництво Росії озвучує подібні фрази винятково для населення своєї країни. Відтак пропагандистська машина працює лише на свій ринок, на свого споживача інформації. Натомість для нас цінність цих слів достатньо низька.

В України, додав радник глави Офісу Президента, є чіткий маршрут. У ньому ключову роль відіграють ЗСУ, а також санкційні пакети проти Росії. А переговорний процес – один з напрямків, який необхідно опрацьовувати, щоб доводити російській стороні, чому вона обов'язково програє.

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