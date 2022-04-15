Про це в ефірі спільного телемарафону розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє 24 канал. За його словами, законопроєкт постанови №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" є насамперед юридичним документом.

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Постанову англійською мовою вже передали головному прокурору Міжнародного кримінального суду

Стефанчук розповів, що автори законопроєкту виходили з того, що Україні не потрібна звичайна політична заява про геноцид.

Ми формували постанову, щоб вона, як юридична складова, лягла в обвинувальний вирок спеціально для Міжнародного кримінального суду. Тому я одразу передав цю постанову у перекладі англійською мовою прокуророві Каріму Хану (головному прокурору Міжнародного кримінального суду – 24 канал),

– розповів Стефанчук.

Дивіться інтерв'ю Стефанчука в ефірі єдиного телемарафону:

Цей документ повинен набрати юридичної сили, аби лягти в основу звинувачень Росії у геноциді українського народу. Однак, за словами Стефанчука, щоб довести вину держави-агресорки на міжнародному рівні доведеться докласти чималих зусиль

Доводити його треба дуже скрупульозно, вивіряючи всі юридичні деталі. Враховуючи це, ми працюємо дуже плідно в межах Верховної Ради України, ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, передавши йому всі необхідні докази

– додав він.

Стефанчук повідомив і про співпрацю зі спікерами інших парламентів, які відвідують Україну. Він наголосив, що кожен такий візит допомагає переконати світових лідерів у тому, що Росія чинила справжній геноцид українського народу".

Нагадаємо, 14 квітня під час закритого пленарного засідання 363 народних депутати проголосували за визнання дій Росії геноцидом проти українського народу.

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