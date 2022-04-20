Солдати НАТО унітази не крадуть, – психотерапевтка про поведінку російських окупантів

Аналізувати все, що російські військові скоїли в Україні, мають спеціалісти, які можуть працювати на межі юрисдикції воєнної та кримінальної психіатрії. Однак на рівні медичної психології також можна зробити певні висновки.

Медична психологиня, психотерапевтка Тіна Берадзе у коментарі 24 каналу розповіла, що розбиратись, що саме могло спровокувати людей на масове скоєння таких жорстоких злочинів у різних населених пунктах, мають вузькопрофільні спеціалісти.

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"Я не можу аналізувати ці вкрай жорстокі злочини. З мого боку, це неетично. Ці воєнні злочини є юрисдикцією кримінальних психіатрів. Повинні створюватись серйозні міжнародні комісії, які вивчатимуть те, що російська армія чинила в Україні. Але зауважте, ми ж ніколи не чули про прецеденти, коли разом збираються 10 маніяків-вбивць, які раптом почали вчиняти злочини", – сказала вона.

За словами Берадзе, порівняння злочинів росіян із тими жорстокими розправами, які чинили притягнуті до відповідальності воєнні злочинці попередніх років, не завжди є доречними. У 2022 році поведінка, яка давно не є притаманною для цивілізованого суспільства, виглядає ще більш жахливо.

Якщо я взагалі наважусь подумати, що саме у сучасному світі може змусити групу людей поводитися, як закінчені маніяки, припустила би, що це – наслідок того насильства та злиднів, у яких вони живуть у своїй країні. Це – поведінка зґвалтованих людей,

– сказала психотерапевтка.

За її словами, Путін, який отримав абсолютну владу та десятиліттями ґвалтував свою країну, лише прискорив її звикання до того, що культ насильства на всіх рівнях суспільних відносин став нормою. Ціла країна до цього звикла. Один з наслідків – ті злочини, які чинять росіяни в окупованих ними містах. Тотальна бідність лише підсилює ефект.

Російські окупанти крадуть брендові футболки та унітази, бо вони ніколи цього не бачили. У їхньому світі, у їхньому домі злидні, у яких цього всього немає. Солдати НАТО унітази не крадуть та на танках додому не везуть. У вчинках маніяка є своя логіка. Інше питання, що вона не прийнятна для соціуму. У поведінці російських окупантів, у геноциді, який вони влаштували, теж є своя логіка. Питання лиш, наскільки вона є прийнятною для всього цивілізованого світу,

– наголосила Берадзе.

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Нагадаємо також, що 14 квітня під час закритого пленарного засідання 363 народних депутати проголосували за визнання дій Росії геноцидом проти українського народу.