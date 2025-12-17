США не готовы его решить: эксперт-международник назвал самый проблемный вопрос на переговорах

Самым большим камнем преткновения в переговорах Украины и США по мирному плану является вопрос Донбасса. Вашингтон давит на Киев по этому вопросу и предлагает различные решения. Например, создание демилитаризованной зоны.

Западные СМИ пишут, что предложения США по территориям неприемлемы для Украины. Профессор американистики института Клинтона и эксперт-международник Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, какие сложности могут возникнуть, если Украина согласится на демилитаризованную зону на Донбассе.

К теме Зеленский потребовал от США и Европы гарантий безопасности, – Bloomberg

Будет ли создана демилитаризованная зона на Донбассе?

Лукас отметил, что важно обратить внимание на то, что такие версии появляются в СМИ, в частности в издании The Washington Post и принадлежат авторству Дэвида Игнатиуса.

Он является давним обозревателем издания, и тексты Игнатиуса обычно выражают то, что американские чиновники хотят обнародовать. Он имеет очень хорошие связи в Госдепартаменте. Поэтому именно он и мог передать обозревателю эту информацию,

– отметил он.

Также нельзя исключать, по его словам, возможность существования фракции вокруг Джареда Кушнера, который вместе со Стивом Уиткоффом являются основными переговорщиками. Они пытаются это представить как компромиссное предложение.

Если будет создана демилитаризованная зона, она будет глубиной примерно 30 километров. Это будет означать, что Россия не будет контролировать эту территорию, но примет ли это она? Соответственно и Украина не будет иметь контроль над этой территорией, но готова ли она к этому?

– подчеркнул Скотт Лукас.

Также возникает вопрос, кто будет патрулировать эту зону, чтобы обеспечить там порядок.

К слову. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если будет создана демилитаризованная зона на Донбассе, там якобы не будет российских войск. В то же время порядок на этой территории будет поддерживать Росгвардия и российская полиция.

"Однако нельзя исключать, что россияне могут решить захватить эту территорию. Но при этом США заявили, что не предоставят войска Украине для ее защиты. Также Россия будет против присутствия европейских и любых других иностранных войск на территории Украины для обеспечения безопасности", – отметил эксперт-международник.

Это интересное мнение, по его словам, и вполне возможно, что это часть пересмотренного предложения, которое было направлено Владимиру Зеленскому.

Сейчас, уверен Лукас, это невозможно без перемирия. Рано говорить "давайте создадим демилитаризованную зону", пока продолжаются российские атаки. Россия не имеет стимулов обсуждать демилитаризованную зону, если планирует еще больше захватить украинских территорий.

Интересно, по его мнению, что кто-то в правительстве США выдвигает эту идею. Однако не стоит ее рассматривать как нечто, что вскоре будет принято.

Что известно об обсуждении мирного плана?