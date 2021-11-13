Создание советской атомной бомбы: как РДС-1 стала полной копией разработки США

Ядерная физика в 1941 году вышла за пределы лабораторий и вырвалась на полигоны. С одной стороны, это был невероятный прогресс, ведь люди получили мощный источник чистой энергии, однако с другой – она могла стереть с лица земли города-миллионники.

Именно с этой целью энергию и начали использовать. Первыми до этого додумались США, спроектировав 2 атомные бомбы: "Малыш" и "Толстяк". После них в игру вступил и Кремль.

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Правда, собственного аналога Россия не имела, поэтому полностью скопировала американскую бомбу. Там все подали "под собственным соусом", назвав ее РДС-1.

С чего началось создание атомного оружия

Японцы в августе 1945 года разгромили атомными бомбами Хиросиму и Нагасаки. Это заставило "советов" еще активнее взяться за создание собственного вооружения массового поражения.

Вопрос атомного вооружения больше всего интересовал Иосифа Сталина. Он поручил Лаврентию Берии собрать команду и в течение ближайших лет представить ему советский аналог. Как он это будет делать и где будет искать для этого людей – Сталина не интересовало. Главное – результат.



Вопрос атомного вооружения заинтересовал Сталина / Фото National Archives

Более того, наличие у США такого оружия дарило Вашингтону право диктовать свои правила игры на международной арене и делало его игроком, с которым невозможно спорить. Все видели, что было с Японией, поэтому такой судьбы для своей страны не хотел никто.

Задачу перед Берией поставили в 1945 году, поэтому не теряя времени он приступил к ее выполнению.

Советский Союз действительно имел сильных ученых. Однако индустриальная часть страны была просто истощена и опустошена Второй мировой войной,

– рассказал один из исследователей.

Несмотря на это, говорить о технологиях, которые помогли бы "советам" создать собственное атомное оружие без аналогов в мире, даже не приходилось.

Кто был главным разработчиком РДС-1

Ученые, которые десятилетиями изучали теорию, столкнулись с проблемами практики. Что делать они знали, но вот как – загадка. Тогда главным разработчиком будущей РДС-1 был физик Игорь Курчатов. Перед ним стояла задача узнать, как уран трансформировать в плутоний.

В КГБ не спрашивали, знает ли он как это сделать. Курчатов должен был либо разработать технологию и стать героем в СССР, либо из лаборатории отправиться в гости в ГУЛАГ.

Берия имел немало связей в спецслужбах и прекрасно понимал, что без помощи агентуры вопрос собственными силами не решить. Поэтому, взяв в помощь чекистов, в СССР решили заняться не разработкой собственного атомного продукта, а похищением уже имеющегося варианта. В частности, американской бомбы "Толстяк".



Американская бомба "Толстяк" / Фото U.S. Department of Defense

РДС-1 стала его полной копией, хотя московская пропаганда подала все так, будто разработка принадлежит отечественному производству.

По словам исследователей, спецслужбы, помимо различных политических вопросов, интересовались еще и теми, которые касались военно-технической сферы. Именно тогда в СССР начала по-настоящему работать так называемая научно-техническая разведка.

"Все потому, что США были и являются передовой страной в научно-технических отраслях. У нас был большой интерес к этим современным технологиям, которые американцы не хотели нам передавать", – рассказал один из исследователей.

Проект "Манхэттен"

Единственным источником информации, из которого можно было почерпнуть хоть что-то, связанное с атомным вооружением, был американо-канадский проект "Манхэттен", начавший свою работу в 1942 году. Лаборатории, разбросанные по всей территории США и Великобритании, как раз занимались вопросами урана и плутония, которого так не хватало "советам" для создания собственной бомбы.

Все эти разработки держали в огромном секрете. На страже каждого работника лабораторий стояли спецслужбы, которые проверяли биографию сотрудника.

Все работники были поделены на звенья, где у каждого было какое-то одно задание. То есть завербовать человека из самых низких звеньев и выпытать у него информацию не получилось бы.

Стоит заметить, что проект "Манхэттен" начался задолго до того, как в Советском Союзе задумались о создании собственной ядерной программы.

Однако, после бомбардировки Японии некоторые атомные исследования еще продолжались. Именно тогда, после 1945 года, "советы" и запланировали подцепить кого-то, кто мог бы объяснить им, как работает технология создания такого мощного оружия.

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Проект "Манхэттен" был программой общенационального масштаба, в рамках которой работали примерно 130 тысяч человек. Большинство из них были техниками и инженерами. Конечно же, были и ученые, без которых атомную бомбу создать невозможно.

"Советы" смогли скопировать не только бомбу, но и весь лабораторный комплекс. По крайней мере технологию строительства и компонентов ракеты.

Только развив инфраструктуру и наладив пути поставки можно было переходить к новому этапу – привлечь спецслужбы непосредственно к работе над проектом. В создании РДС-1 они скорее сыграли роль охраны – следили за тем, чтобы люди, работающие над созданием атомной бомбы, всегда были в безопасности.

Работников настолько берегли, что ведущим ученым даже запрещали самостоятельно путешествовать, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и аварий. Перевозить какие-то детали на другой завод они могли исключительно в сопровождении КГБ.

Ездили работники без остановок, а сделать это могли только, чтобы пообедать. В заранее определенных точках инженеров и ученых ждал накрытый стол. Стоит заметить, что все блюда сначала пробовали агенты, чтобы убедиться, что они не отравлены.

За что казнили супругов Розенбергов

Появление на свет РДС-1 стало возможным не только благодаря советским ученым, которые мастерски скопировали американского "толстяка". Они бы и пальцем не шевельнули, если бы кремлевские шпионы не завербовали 4 иностранцев, которые и помогли ускорить советскую ядерную программу.

Первые двое – супруги Розенбергов Этель и Джулиус. Они были будто курьерами, которые выносили документы из лабораторий и передавали кремлевским кураторам.



Джулиус и Этель Розенберги / Коллаж 24 канала

Если имя и позывной Джулиуса точно фигурирует в шпионских списках, то Этель совершенно не причастна к сливу информации. Однако в июне 1953 года их обоих казнили на электрическом стуле.

Дело было довольно контроверсионным, ведь и в СССР ни разу не признали, что Этель была их информатором. Впрочем, историки соглашаются, что казнь обоих – это попытка американской разведки прикрыть собственные проколы и как-то оправдать тот факт, что в СССР появилась собственная атомная бомба.

На суде супругов обвиняли в том, что они передали Москве чертежи атомных бомб. Однако на самом деле ни Этель, ни Джулис даже теоретически не имели доступа к таким данным. По меньшей мере потому, что у них не было соответствующего образования.

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Соответственно понять чертежи, а тем более пересказать их агентам КГБ они были неспособны. Единственное с чем Розенберги могли помочь "советским" – были организационные вопросы.

Впрочем, по словам инженеров, вряд ли информацию Розенбергов кто-то воспринимал всерьез, если она вообще существовала.

Кто ускорил создание РДС-1

Важнейшими лицами, которые ускорили создание, а впоследствии и успешное испытание советской бомбы, стали немецкий физик Клаус Фукс, который работал на британцев в рамках различных испытаний атомных проектов, а также немка Урсула Кучински, которая начала работать на коммунистические спецслужбы под кодовым именем агент "Соня".



Урсула Кучински работала на коммунистические спецслужбы / Фото History Today

Клаус Фукс передавал информацию "Соне", а уже она доставляла нужные документы"советам". Этот тандем нанес существенный удар атомным секретам США, которые Вашингтон пытался держать при себе, чтобы исключить шансы на появление таких технологий у других стран, а особенно в СССР.

В Советском Союзе их называли "золотой находкой Кремля". Однако работа "Сони" и Фукса – это скорее недоработка со стороны американских и британских спецслужб, чем заслуга КГБ.

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Дело в том, что каждого работника, которого допускали на работу на атомные объекты, проверяли спецслужбы. Как они удосужились пропустить в лабораторию Фукса, который был ярким сторонником коммунизма после войны – до сих пор загадка.

В итоге этим воспользовались советские спецслужбы, подослав к Фуксу в 40-х годах "Соню". Она смогла передать в СССР всю информацию, которой не хватало для создания бомбы. В частности, детали, касавшиеся урана и плутония, строительства ядерных реакторов и конструкции РДС-1.

Клаус Фукс – гениальный ученый. Его вклад наибольший среди всех агентов, работавших в этом направлении. Тут даже спорить не стоит. То, что и без него решили бы все проблемы, тоже понятно, но это заняло бы много времени и сил,

– рассказал полковник КГБ Игорь Прелин.

Собранная информация в конце концов привела к окончанию строительства большого проекта под названием РДС-1.

Как в мире отреагировали на атомную бомбу

После успешного испытания советской атомной бомбы весь мир паниковал. В Лондоне думали, что испытания "советов" начнутся не раньше чем в 1954 году. В Штатах надеялись увидеть бомбу в 1953 году.

Для этого были логичные объяснения: страна недавно оправилась от Второй мировой войны, технологий не было, а разведка сообщала о полном отсутствии даже намеков на то, что в Москве планируют создать такое оружие.

. Кремлевские агенты искусно следили за тем, чтобы информация о наличии такого оружия нигде не появилась. Они боялись, что американцы смогут помешать разработкам.

Гордиться достижениями советской науки заставила пропаганда. На самом деле отечественная наука была бессильной и если бы не спецслужбы, то всех этих лучей славы и радостей никто, возможно, и не увидел бы. Спецведомства в очередной раз доказали, что именно их игры "крутят" миром.



Советская атомная бомба РСД-1 / Фото музея ядерного оружия

На самом деле к испытанию советской атомной бомбы причастны многие события. Одно из них превратилось в теорию заговора и существует до сих пор.

В начале 40-х годов XX века ради наблюдения за советскими испытаниями американские агенты запускали в небо воздушные шары из специальных материалов. Когда один из них упал в Розвелле в 1947 году, спецслужбы не придумали ничего лучше, чем сказать общественности, что это обломки НЛО.

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С другой же стороны, возможно, это было единственным разумным решением, ведь так "советы" не узнали бы, что за ними шпионят. Кроме того, конец 40-х годов пришелся на производство новых американских истребителей. Ложь помогла удержать новые авиационные технологии Вашингтона в секрете. В противном случае кремлевская "спецура" скопировала бы еще и их чертежи.

Я работал очень тяжело и считал, что наша работа очень важна как для страны, так и для человечества. Она принесла баланс в ядерное вооружение 2 крупных держав,

– заявил один из разработчиков РДС-1 Андрей Сахаров.

История создания и испытания РДС-1 в который раз доказала, что Советский Союз самостоятельно ничего разработать не может, как и его преемница – Россия. Появление на свет новых технологий, пусть даже и таких смертельных, требует не меньше технологических подходов к работе.

За все время своего существования, Москва привыкла воровать и отбирать: американская бомба, а через несколько лет появление в СССР аналога – РДС-1. Кремль не думает о том, как выйти вперед, а разрабатывает планы похищения и противостояния.