"Соня" работала во многих странах под разными легендами как: Рут Вернер, Урсула Гамбургер, Урсула Бертон. Ее настоящее имя Урсула Кучински. Это женщина, которая из домохозяйки превратилась в безупречную шпионку времен Второй мировой.
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Мир шпионов, условно, можно поделить на две части: на радиоэлектронную и человеческую разведки. Соединив эти два компонента – спецслужбы получают развединформацию.
На радиоэлектронном направлении работают высококвалифицированные профи. Так же ведомства готовят и шпионов для физического сбора информации. Уже третьи лица систематизируют собранные данные и передают их в штабы.
Ранние годы жизни "Сони"
Урсула Кучински родилась в Германии, в мае 1907 года в семье евреев-интеллектуалов. Мать – талантливая художница, отец – уважаемый в сообществе экономист. С детства Урсуле ни в чем не отказывали и позволяли развиваться во всех направлениях, которые она себе выбирала.
Поскольку денег было вдоволь, то и выбирать было из чего. Девушка посещала различные внешкольные занятия, а в 11 лет даже снялась в фильме. Несмотря на то, что у нее было все для беззаботной жизни, девушка с детства начала работать. Ей нравилось зарабатывать деньги самостоятельно.
Уже после окончания школы она занималась книгами и могла бы сделать себе неплохую карьеру в этой сфере. А учитывая опыт, связи и положение семьи в обществе – перед ней были открыты все двери. Но судьба сделала неожиданный поворот – жизнь занесла в ряды шпионов.
С детства Урсуле ни в чем не отказывали / Фото History Today
В этой сфере Урсула смогла оставить свой след. Она стала одной из тех женщин, о которых сегодня говорят "самая выдающаяся шпионка в истории". Хоть она и работала на кремлевский режим – это не преуменьшает врожденного таланта именно к этому делу.
Приверженность шпионки коммунизму
Писатель Бен Макинтайр отмечал, что семья Урсулы – это интеллектуальная еврейская буржуазия, очень образованные люди. Вообще ее отец имел самую большую частную библиотеку в Германии. Поэтому с раннего возраста девушка имела доступ к большому количеству книг. Ее отец не был коммунистом, как и вся семья.
Я думаю, что ее привязанность к коммунизму была обусловлена тем, что тогда разрыв между бедными и богатыми был уж слишком большим. Поэтому именно коммунизм был своеобразным протестом против системы. Коммунизм обещал равенство.
Еще с юного возраста, молодую Урсулу клонило в сторону коммунизма. И уже в 1926 году, в возрасте 19 лет, она примкнула к партии. Существует множество версий, почему девушка стала именно на этот путь.
Одни говорили о том, что из коммунизма ей легче было бы выбиться в люди. Ведь семья и так имела неплохое положение, а со связями в компартии все пути стали бы еще проще.
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Другие говорили, что тогда политика "красных" казалась единственным правильным оппонентом капитализма. В то же время когда началась Вторая мировая, именно коммунизм рассматривали возможным соперником нацизма. То, что оба режима мало чем отличались – мало кого волновало.
Из-за членства в компартии Урсула часто меняла работу. Повсюду ее гнали из-за симпатии к Кремлю. Однако это не помешало ей двигаться только вперед.
Как Урсула попала в ряды шпионов
В 1929 году Урсула вышла замуж за Рудольфа Гамбургера, довольно успешного архитектора. И именно карьера мужа привела ее к шпионской работе. Обычное стечение обстоятельств, которое превратит Урсулу Гамбургер в женщину с позывным агент "Соня".
Шпионкой она стала случайно. С мужем попала в Шанхай, где ее ждала работа обычной женщины того времени. Различные чайные вечеринки, встречи с женами друзей ее мужа. На одной из таких – она познакомилась с Агнес Смэдли, радикальной феминисткой, с которой все и началось.
В китайский Шанхай Урсулу вместе с мужем занесло в 1930 году. Переезд был скорее вынужденным – Рудольфу предложили работу. Пока он создавал разнообразные проекты, Урсула грезилась дома, исполняя домашние обязанности. Так продолжалось недолго.
Она познакомилась с Агнес Смэдли, американской журналисткой, которая поддерживала Китайскую коммунистическую революцию. Они быстро нашли общий язык, ведь и Урсула имела благосклонное отношение к политике "красных".
Агнес была не простой женщиной, за работой журналистки скрывалась шпионская карьера. Поэтому поняв, что юную Урсулу можно завербовать – свела девушку с Рихардом Зорге. В Китае он работал под прикрытием немецкого журналиста.
Агнес Смедли поддерживала китайскую коммунистическую революцию / Фото Arizona State ASU Library
На самом же деле Зорге был советским агентом, работавшим сразу на три страны, для:
- советов;
- китайцев;
- немцев.
Он стал тем, кто смог завербовать Урсулу и убедить ее присоединиться к советской агентуре. Якобы общими силами поборют нацизм, а впоследствии, станут теми, кто поможет красной идеологии распространиться по миру.
Рихарда Зорге считают одним из важнейших советских шпионов в Китае. Он смог создать сеть агентуры, которая регулярно передавала информацию о планах соперников в Китае и за его пределами.
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Однако когда японцы поймали его в 1941 году, в СССР не пришли на помощь. Даже отказались обменять его на японских шпионов. Поэтому в 1944 году его повесили в одной из японских тюрем.
Боевое крещение "Сони"
Первых заданий долго ждать не пришлось. Сначала "Соню" отправили в СССР на подготовительные курсы, где ей рассказали основы основ, научили пользоваться радиоприемниками, передатчиками и различными шпионскими девайсами. После того – сразу в бой.
Боевое крещение "Соня" прошла в оккупированной японцами Маньчжурии, где работала до 1934 года. Там она отвечала за организации шпионских сетей, собирала их разведку и передавала информацию в Москву.
Но ее выдающимися достижениями стали самодельные радиопередатчики. Кроме того, что она собирала их собственноручно, так еще и умела искусно маскировать. В Маньчжурии прятала их в бамбуковые столбы.
"Соню" отправили в СССР на подготовительные курсы / Фото The Times
Даже когда колонны вражеских сил проходили в поисках передатчиков или приемников – они не видели их. За все время ее работы на этой территории никому не удалось найти ни одного девайса, который создала Соня.
Кроме того, она также работала с Рихардом Зорге. Под его руководством руководила отрядами советских засланных казачков. Направляла в разные точки для сбора информации и налаживала контакты с нужными людьми.
Кроме радиопередатчиков, Соня пользовалась и довольно древними методами сбора и передачи информации. Могла передать письмо на базаре, у всех на глазах, но делала это так, будто обменивается с кем-то товаром. Это большое мастерство.
Почему "Соню" отозвали в Москву
Поскольку в оккупированной Маньчжурии дела шли весьма хорошо, никто и не догадывался, что "Соня" передает информацию советам, она стала чувствовать себя слишком свободно. В Кремле задумались над тем, чтобы отозвать ее с задания.
Разоблачение могло грозить не просто срывом планов. "Соня" знала слишком много и потеря такого агента точно бы нанесла немалые проблемы. В то же время если бы ее перевербовали, то СССР потерял бы шпионку, которая в одиночку может собрать радиоприемник, передатчик и замаскирует его так, что его не найдут, пока того не захочет сама "Соня".
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Чтобы избежать рисков, ее решили просто отозвать в Москву. То был 1935 год, казалось бы, работа сделана, шпионские сети налажены. Можно покидать работу агента. Но нет – приближалась Вторая мировая.
Вручив "Соне" звание полковника (и это несмотря на то, что она никогда не служила), ее начали готовить к другим заданиям. С новым именем, в новой стране. Единственное, что оставалось неизменным – методы работы.
Затем – командировка в Швейцарию в 1938 году. Там, вместе с другими советскими агентами, "Соня" искала людей, которых можно было бы завербовать и натренировать так, чтобы отправить в Германию. Работа довольно специфическая, поскольку нужны были люди, которые могли бы выполнять диверсионную работу.
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Конечно же, понадобились ее навыки радиооператора. Урсула конструировала самодельные передатчики и присылала информацию о положении дел в Москву. Однако, проработать долго в Швейцарии ей не удалось – до 1940 года.
Московские кураторы придумали для нее новую командировку. Как окажется впоследствии, именно благодаря новой миссии она и получит звание одной из виднейших шпионок СССР.
"Я всегда старалась скрыть то, кто я есть на самом деле. Это довольно трудно, учитывая, что будучи шпионкой приходилось постоянно маскировать свою прошлую буржуазную жизнь. Когда я уже старая, часто думаю о том, как хорошо жить ничего не скрывая", – рассказывала Урсула Кучински, агент "Соня".
Звание одной из самых выдающихся шпионок СССР
Шпионская карьера не закончилась и в Швейцарии. Хорошо выполнив там все поставленные перед ней задачи, "Соню" решили отправить в Британию.
К слову, в Швейцарии она разошлась со своим мужем Рудольфом Гамбургером и вышла за советского нелегала Лена Бертона, который имел британское гражданство. Соответственно, став его женой, она тоже получила паспорт британской короны.
"Соня" разошлась со своим мужем Рудольфом Гамбургером / Фото Penguin Publishers
До сих пор непонятно, был ли развод "Сони" планом спецслужб, или это было такое стечение обстоятельств. Но факт остается фактом – женщина начала новое шпионское путешествие уже в Великобритании. Поселились супруги в небольшом поселке недалеко от Харуэлла, где проводили атомные опыты и испытания.
Место выбрали не просто так. Неподалеку поселка селили людей, которые работали на объекте, а также военных, которые занимались охраной. Это было достаточно удобное место для того, чтобы выспрашивать информацию и налаживать связи с людьми, которые могли бы рассказывать ей о том, что творится за стенами засекреченных лабораторий.
Она хорошо интегрировалась в сельскую жизнь. Пекла пироги, посещала сельскую церковь... Никто и не догадывался, что эта милая женщина на самом деле вела двойную жизнь, была Урсулой Кучински, полковником Красной армии.
Агент "Соня", помимо своих привычных наблюдений за работниками режимного атомного объекта, умудрилась наладить связь с немецким физиком Клаусом Фуксом, работавшим на британцев в рамках атомных проектов.
Ценность его была в том, что его знания и доступ, который он имел работая на британцев – как раз подходили для того, чтобы помочь советам в строительстве и испытании собственной атомной бомбы.
Фукс был тем, кто собирает информацию и помогает в ней разбираться, а "Соня" – его куратор и курьер. Годы плодотворной шпионской работы принесли результат. Ведь в 1949 году Москва провела успешные испытания первой атомной бомбы РДС-1. Все благодаря Фуксу и "Соне".
Собственно из-за этого ее и называют "находкой" СССР. Если бы не она – кто знает, появилось бы такое понятие как ракетный кризис вообще.
Не дожидаясь пока Клаус выдаст ее, "Соня" решила бежать. И сделала это очень вовремя. Когда Клауса допрашивали и начали расследование, он назвал Урсулу своим курьером. Якобы именно она передавала всю информацию. Но ее уже бесполезно было искать.
Пока британские спецслужбы опомнились, "Соня" уже была на полпути в ГДР. Там она отказалась продолжать шпионскую карьеру и решила заняться написанием книг. В частности, издала автобиографию.
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Хоть информации о самой шпионской работе там было мало, она стала узнаваемым и популярным человеком в немецком обществе. Что интересно, побывав в Москве и в ГДР, поработав на кремлевскую агентуру и зная, насколько кровавый коммунистический режим, "Соня" до конца своей жизни верила в социализм. Правда, с одним условием.
Женщина считала, что эта система была бы идеальным заменителем капитализма. Единственное чего ей недостает – человеческого лица. Так называют смягченный вариант социализма. И как показала история – "Соня", несмотря на то, что была отличной шпионкой, в своих утверждениях ошибалась. Социализм еще никому и никогда не принес добра.
"Всего лишь курьер"
Вклад Урсулы Кучински в историю трудно переоценить. С этим соглашаются все исследователи. Есть немало книг о ее жизни. И как бы старательно авторы ни пытались раскрыть ее личностные характеристики – это задача не из самых легких.
По меньшей мере потому, что "Соня" никогда не любила говорить о своей важности в любых процессах. Однако из того, что о ней известно, из статистики, которую приводят исследователи – "Соня" не просто была сильной шпионкой, а одной из самых важных.
Часто на такую работу как слом кодов, сбор или передача информации – берут мужчин. В этом случае все это делала "Соня". И главное – разведка была ее сознательным выбором,
– отметил писатель Бен Макинтайр.
Пока неизвестно, в самом ли деле агент "Соня" после переезда в ГДР оставила шпионскую жизнь в прошлом, или просто работала уже под новым прикрытием. Если и в самом деле покончила с советскими спецслужбами, то, в частности, почему выбрала для жизни именно ГДР, а не Советский Союз и почему ей разрешали писать о шпионских историях.
"Соню" называли одной из величайших шпионок СССР / Фото The Times
Вопросов очень много, но ответов, к сожалению, практически нет. Историки и покойные работники ГРУ называли "Соню" одной из величайших шпионок Советского Союза. Называли ее женщиной, которая ускорила испытания РДС-1 и гордились тем, что в их рядах работал такой человек.
Сама же "Соня" никогда не говорила о себе в ключе величия, никогда не стремилась к славе. И всегда, когда ее спрашивали о достижениях на шпионской работе, она отвечала: "Я всего лишь курьер".