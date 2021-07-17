Почему женщин отправляли на войну

SOE или Управление Специальных Операций – секретное ведомство, созданное Уинстоном Черчиллем для подрыва деятельности нацистов в странах Европы. За все время Второй мировой войны британцы в рамках этого органа отправили на войну более 46 женщин, которые выполняли функции агентов.

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На это были свои причины:

женщинам больше доверяли;

на них падало меньше подозрений;

и вообще сложилось так, что женщины свободнее могли передвигаться между границами оккупированных и свободных стран, а соответственно – передавать больше информации.

Однако пройти войну удалось лишь 26 из всех командированных на фронты Второй мировой.

Юность Вирджинии Холл

Будущая шпионка родилась в американском городе Балтимор в апреле 1906 года. С семьей ей повезло. Она росла в богатой семье, где отец был известным банкиром. Поэтому денег было достаточно. Это позволило Вирджинии развиваться в разных направлениях.



Вирджиния Холл / Фото dailyadvent

С детства она изучала иностранные языки, что в будущем пригодилось ей в работе. В целом она свободно владела 5 – 6 языками. Мама воспитывала ее так, чтобы в будущем выдать за богатого мужчину, с семьей которого потом можно было бы заключить соглашение и объединить бизнесы.

Однако молодой Вирджинии это не нравилось. Ее привлекали больше развлечения для парней. Отец, например, учил ее разбирать туши добытых животных. И вообще всегда брал с собой на охоту. Как вы уже догадались – стреляла Вирджиния ловко. И хотя это большой плюс, но он сыграл с девушкой очень злую шутку во взрослой жизни.

Несмотря на то, что у нее был достаточно сложный и изменчивый характер, одна мечта оставалась с ней неизменно – Вирджиния Холл мечтала стать дипломатом. Прежде всего чтобы путешествовать и познавать культуры других стран.

Какое замужество за богатым мужчиной из Балтимора? Вы просто вдумайтесь, она как-то попала в инцидент, когда пришла в школу с браслетом из живой змеи. Вот такие были у нее развлечения. Она стремилась быть карьеристкой, жить своей, свободной жизнью,

– отметила писательница Соня Пернелл.

Холл в поиске работы

В 1920-х годах Штаты накрыла Великая депрессия. Семья обанкротилась и чтобы окончательно не разбить мечты о дипломатическом будущем, девушка отправилась в путешествие по Европе, чтобы все-таки начать работать в консульстве.

Частично ей это удалось. Однако работа, мягко говоря, была не такой, как девушка ожидала. Она мечтала пробиться в высшие эшелоны дипломатии, чтобы менять мир и историю, а ей на тот момент "светила" только бумажная работа и анализ документации. Совсем не та работа, как для человека, который на отличном уровне знает несколько иностранных языков.

Она решила, что покинет США и отправится искать работу в американском посольстве в Варшаве. Там на должности клерка ей платили 2 тысячи долларов в год. После инфляции это примерно 30 тысяч долларов,

– рассказал исследователь Саймон Вислер.

Надежд на получение работы мечты у девушки не оставалось. Ее бросало по Европе в поисках себя в дипломатической плоскости. Вирджиния побывала в Варшаве, Венеции, турецком Измире. Однако в те времена женщине пробиться на работу дипломатом, да еще и на высоком уровне, было задачей не из простых. Из более 1,5 тысячи американских чиновников, только 6 женщин имели такой солидный статус.

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Делать исключение для Вирджинии никто не собирался. И хотя она отлично вела себя на собеседованиях, рекомендовала себя с наилучшей стороны, ей всегда предлагали должность клерка.

Справка. Клерк – это работник, который выполняет письменную, техническую работу.

Несчастный случай с ногой

Окончательно крест на дипломатической карьере девушки поставил несчастный случай, произошедший за 2 года до начала Второй мировой войны – в 1937 году. Вместе с друзьями Вирджиния поехала на охоту и прострелила себе ногу.

Проведя в больнице около 3 недель оказалось, что прогрессирует гангрена, поэтому ногу ниже колена пришлось ампутировать. Вместо конечности ей вставили 3-килограммовый деревянный протез, который Вирджиния назвала "Катберт".



Вирджинии пришлось до конца жизни ходить с протезом / Фото bicycleutopia

Для нее это был конец мечтаний, но она и не догадывалась, что именно с этого момента и начнется ее новая жизнь – шпионская. Нога стала ее визитной карточкой, из-за которой и получила прозвище "Хромая леди".

Она однажды пошла на охоту, пыталась через что-то перелезть и случайно нажала на курок. Ей прострелило левую ногу,

– сказала племянница шпионки Лорна Кетлинг.

Новый путь – в военной сфере

Вирджиния Холл решила начать новый путь в военной сфере. И именно оттуда планировала открыть себе дверь в дипломатию. Все началось в 1940 году, когда девушка уехала во Францию. Там работала водителем кареты скорой помощи – была волонтером.

Работа была не слишком сложной. Вместе с врачами и другими волонтерами они ездили по городам и спасали жизни. Однако интересного в такой деятельности было мало. Вирджиния ничего не понимала в медицине. Ее задача в этой сфере была второстепенной:

принести;

доставить;

помочь;

убрать.

Однако это уже не так скучно, как ее предыдущая работа в офисе консульств. Что ни говори, а Холл всегда стремилась к приключениям. И в мае 1940 года гитлеровские войска оккупировали Францию. Тогда же хромая леди и поняла – работа медика не для нее. Ей нужно что-то гораздо масштабнее и серьезнее.

Одни люди становятся агентами. Другие ими рождаются. Если взглянуть на карьеру Вирджинии Холл, то можно с уверенностью сказать, что для работы шпионкой у нее был природный дар,

– заверил писатель Марк Симан.

Тогда же Вирджиния сбежала в Испанию, чтобы избежать встречи с Гестапо. Уже там ее ждало довольно необычное знакомство с офицером британской разведки, который помог ей наладить контакты с британскими спецслужбами.

Переквалифицировалась в шпионку

Долго не думая, Вирджиния Холл решила переквалифицироваться в шпионку. Прошла быстрый курс подготовки. Это было ее судьбоносным решением, ведь шпионаж, как оказалось, дался ей очень легко.

Рыжеволосая 30-летняя женщина с одной ногой ничем не привлекала бы к себе внимания. Итак – смогла бы принести много пользы. Прежде всего в сборе информации. Однако за этой "ширмой" скрывалась женщина с уникальными чертами характера, знанием иностранных языков и умением убедить любого.

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В принципе, об этом ее кураторы узнали уже тогда, когда увидели результат работы девушки. Словом, ее подготовили и отправили обратно во Францию. Результативность хромой леди впоследствии была настолько высокой, что в будущем она стала единственной женщиной-агентом, которая продержалась на своем посту во Франции до самого конца войны.

Ее научили жить под прикрытием, тайно передавать зашифрованные сообщения. Показали, как работает радиопередатчик. Кроме того, научили создавать и организовывать агентурные сети и выживать в обществе, где постоянно надо со всеми обо всем договариваться,

– сказала директор музея ЦРУ Тони Хайли.

Холл под прикрытием журналистки

Во Франции она работала под прикрытием журналистки издания New York Post. Это нужно было на случай, если немцы заметят ее за печатающей машинкой, или когда она будет делать какие-то записи в блокноте.

Однако за все время ее работы, прикрытие работницы СМИ ей ни разу так и не понадобилось. Она мастерски справлялась и умела маскироваться так, что о ее существовании как шпионки вообще мало кто знал.

Первым делом она организовала агентурную сеть сопротивления нацистской оккупации. По разным подсчетам туда входили до сотни человек. Это просто огромное количество людей, которые собирали информацию, передавали ее хромой леди, а она отправляла это все в Лондон.

Агентами Вирджинии были работницы борделей

Среди ее агентов было немало работниц борделей. Они работали ночью. Когда нацистские клиенты засыпали, те фотографировали документы и записи, а затем – тоже передавали их Вирджинии Холл.

Кроме того, в ее рядах были также и работники железнодорожных путей, которые сливали данные о перемещении немецких колонн с техникой. И это уже не говоря о том, как девушке удалось создать секретную армию подпольщиков, которые устраивали набеги на гитлеровские силы, взрывали дороги и штурмовали тюрьму, чтобы освободить союзных пленных.

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"Тот факт, что она могла работать под прикрытием, рекрутировать бойцов сопротивления... Она собирала многих людей, в большинстве мужчины сами к ней приходили и ей удавалось ими управлять. Это невероятно. Во время войны, когда женщина командует и организует движение сопротивления. Да и неважно вообще, когда это произошло. это невероятно. Ей нужно отдать должное", – подытожила директор музея шпионажа Джоанна Мендес.

О том, как Вирджиния Холл скрывалась, чтобы ее не убили, – смотрите в программе.