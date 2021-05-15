В истории немало известных шпионов. У британцев работала женщина Нэнси Вейк. Гестапо называли ее "белой мышью" из-за того, что ее не могли поймать. Однако, в британской разведке она была не единственной женщиной, речь идет о Кристине Скарбек.

В то же время, нельзя не упомянуть о других известных шпионах: Мата Хари стала одной из самых успешных шпионок в Первой мировой, ее называли танцовщицей, а она так и не признала своей причастности к спецслужбам. Уже Вторая мировая подарила миру Олега Гордиевского, которого называют самым выдающимся агентом времен Холодной войны.

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Под флагом Израиля работала Шуламит Коэн, которая спасала тысячи еврейских жизней и стала причиной стремительного развития ливанской агентуры.

Первая работа Кристин Скарбек

Кристин Скарбек родилась в Польше, в мае 1908 года. Ее семья была достаточно состоятельной, поэтому в развлечениях и активном отдыхе девушке не отказывали. Скарбек любила кататься верхом и обожала Лыжный спорт.

Однако жить беззаботно удавалось не всегда. Уже в 1920-х годах семья обанкротилась и девушке пришлось искать работу. Она устроилась в компанию Fiat. Работа была офисная, однако проблема заключалась в том, что офис был расположен над гаражными помещениями и постоянные испарения от автомобилей повлияли на здоровье девушки.

Сначала, врачи диагностировали у нее туберкулез. К счастью, они ошиблись, но оставаться на той работе она уже не могла. Зато выбрала путешествия и катание на лыжах. В 1930 году Скарбек даже приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Польша", где завоевала почетное 2 место.



Скарбек участвовала в конкурсе красоты / Фото English Heritage

"Я слышал историю о Кристин Скарбек. В детстве она подожгла священнику рясу во время богослужения – хотела проверить его веру – или спокойно он продолжит службу, может в панике бросится тушить пламя. Я не знаю, это правдивая история. Кристин даже после того никогда не посещала ту церковь", – рассказал друг Кристин Скарбек Збигнев Мечковский.

Почему Скарбек пошла к спецслужбам

В поисках себя и работы Кристин путешествовала до 1938 года, пока не встретила мужа Ежи Гижицкий. Роман закрутился довольно быстро и они решили пожениться. Из-за специфики работы, Польшу пришлось покинуть.

Ежи был генконсулом страны в Эфиопии, так Кристин путешествовала, узнавала новое и узнавала культуру других стран. Однако, уже в 1939 году Гитлер напал на Польшу. Миллионная армия Третьего Рейха двинулась на страну не оставив Варшаве ни единого шанса.

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Кристина Скарбек не догадывалась, что началась война – были лишь слухи, однако она не рисковала. Поэтому возвращаться в Польшу было опасно, ведь ее мама – еврейка. Нацисты связали бы и мать, и ее, поэтому Скарбек решила выбрать другой путь и противостоять режиму в рядах спецслужб.

Возвращаться в Польшу они не стали – уехали в Британию. Взяли билеты на пассажирский рейс в Англию,

– рассказала писательница Клэр Малли.

В Британии Кристин сама пришла к SIS и заявила, что хочет присоединиться к ведомству и помочь побороть нацизм. Ей отказали, причин было несколько, ведь она:

из еврейской семьи;

из Польши, где тогда находились нацисты и "советы";

в общем – не британка.

Однако, слово за нее замолвил британский журналист Фредерик Авгус Фойгт. Он отметил ее патриотизм, активную гражданскую позицию и искусное умение кататься на лыжах. Именно рекомендация Фойгта и сыграла ключевую роль в карьере Скарбек.



Рекомендация Фойгта сыграла ключевую роль в карьере Скарбека / Фото IWM

Британцы согласились взять ее к себе, но пристально следили за ней. Они боялись, что она может быть иностранной шпионкой. Кристин прошла краткий курс подготовки, где ее обучили необходимым навыкам. Историки заметили, что она не любила огнестрельного оружия. С собой у Скарбек был лишь кинжал, которым она ни разу не воспользовалась, а еще – небольшой радиопередатчик, его Скарбек тоже использовала редко.

Большинство сообщений она передавала лично, безразлично, что для этого надо было преодолевать десятки, а иногда и сотни километров

Ее мама была еврейкой, поэтому ее никогда не принимали в высшие эшелоны польского общества. Соответственно, думаю, что и Кристин часто приходилось бороться за свое место под солнцем. Но, думаю, все добытые в течение жизни навыки понадобились ей в будущей карьере,

– отметила писательница Клэр Малли.

Первая командировка под прикрытием журналистки

Первая командировка для агента Кристин Скарбек отбыла в Венгрии, которую уже "клонило" на нацистскую сторону. Туда ее отправили под прикрытием журналистки, где девушка в Будапеште успешно организовала сеть людей, которые передавали разведданные из Варшавы.

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Кроме того, ей также удалось создать еще одну сеть: команда Скарбек наблюдала за перемещением нацистов на транспортных путях между Германией и Румынией, поэтому британцы знали об этих событиях. За время своей работы в Венгрии, Кристин 4 раза посещала Польшу. Правда, ехать через границу напрямую она не рисковала.

Зато в -20 градусов, заснеженными Татрами перебиралась на родину, там пыталась убедить мать покинуть страну, ведь из-за ее национальности женщину могли казнить. Она отказалась выезжать – уже в 1942 году нацисты ее казнили.

Работать в Польше было тяжелее, там Скарбек знали много людей, ведь она практически победила в конкурсе красоты. Дважды ее даже узнавали на улице, поэтому нередко приходилось скрываться.

Кристин была красивым цветком, который вырастила война. Очень привлекательная, имела приключенческий характер, а когда нужно – могла "раствориться", стать "невидимой". Она хорошо умела исчезнуть в толпе,

– рассказала подруга Скарбек Софья Тарновская.

Во время допроса она со всей силы укусила себя за язык так, что прокусила его до крови. Немцы боялись, что Кристин имела туберкулез и вызвали венгерского врача. Он сделал ей рентген и сказал: "У этой женщины туберкулез в терминальной стадии. Зачем вы ее допрашиваете именно здесь?".



Скарбек удалось покинуть Польшу / Фото Vogue Polska

Немцы решили не переправлять ее в больницу, а отпустить, мол, и так ей недолго осталось. Затея удалась и Скарбек вместе с Коверским удалось покинуть страну, а помог им в этом посол Британии в Венгрии.

Кто такой Анджей Коверский

Кристин познакомилась с Коверским в Венгрии. Он был молодым, статным человеком, который занимался тем, что помогал польским военным бежать от нацистов. В то же время, сам Анджей свободно передвигался между границами союзных и оккупированных стран.

Дело в том, что у него не было ноги и когда гестаповцы пытались обвинить его в сотрудничестве с агентурой какой-то из стран, он сразу же снимал свой протез и все вопросы исчезали. Мол, как человек с такими травмами вообще на что-то способен, но как оказалось – способен. В паре со Скарбек они отлично занимались переправой военных, а также были любовниками.

У Коверского были маршруты эвакуационных линий, а Скарбек занималась документацией. Она ему помогала. Согласно оценкам британцев, вместе они вывели несколько тысяч польских военнопленных. В частности пилотов,

– сообщила Клэр Малли.

Приезжать в Венгрию было уже слишком рискованно, поэтому оба решили, что пригодятся в Каире. Это было их ошибкой, ведь туда их никто не отправлял. Как только они прибыли на место, у британцев возникло немало вопросов. Одно из них – как Скарбек на Коверский получили визы, ведь тогда, в 1941 году безо всяких проблем заехать в Каир могли только немцы, поэтому их заподозрили в сотрудничестве с Третьим Рейхом.

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На некоторое время обоих "заморозили", и реабилитироваться помогли разведданные, которые Скарбек передала в Лондон несколькими месяцами ранее. Она предоставила документы и микрофильмы, свидетельствовавшие о том, что Гитлер готовится напасть на СССР.

Черчиль тогда не поверил, но когда немцы начали операцию "Барбаросса" – все стало на свои места. Скарбек умела выйти из любой ситуации. Даже когда попадала в такие ловушки, из которых, казалось бы, выхода уже нет.

Писательница Клэр Малли рассказала, что Скарбек пряталась в кустах у дороги и когда ее замечала полицейская собака, то Кристин намазывала руку жиром, пес слизывал его и пока он это делал – она налаживала контакт с собакой.



Скарбек умела выйти из любой ситуации / Фото IWM

Даже, несмотря на то, что Скарбек в Коверском доказали свою непричастность к нацистам, британцы все равно не хотели доверять им важных задач. Для начала им приказывали собирать разведку о настроениях поляков, отчитываться о движениях сопротивления в Польше. Со временем задания немного расширились – Скарбек анализировала развединформацию из Каира и близлежащих стран, она доказала, что на нее можно положиться.

Самый известный инцидент с Скарбек во Франции

Уже в 1944 году Скарбек отправили на новое задание во Францию. Она должна была помочь организовать движение сопротивления, рекрутировать новых лиц и помочь найти место для штаба. С этой задачей женщина справилась отлично. Рекрутеров долго искать не пришлось.

Кристин ловко умела флиртовать с мужчинами и вообще была красивой женщиной, поэтому новых людей удалось набрать меньше, чем за 2 месяца. Она не так помогала в организации строительства базы, как создала сеть курьеров, которые должны были успевать забирать грузы, которые сбрасывали союзные самолеты. Кроме того, собирала всю развединформацию от агентов на местах, а затем передавала ее британцам.



Кристин ловко умела флиртовать с мужчинами / Фото IWM

База была над дорогой, немного на холме, оттуда были хорошо видны практически все перемещения немецких военных. При необходимости на них можно было и напасть. Во Франции произошел самый популярный в ее карьере инцидент.

Все началось с того, что немцы разбили движение сопротивления и вместе с несколькими французами забрали в плен двух коллег шпионки. Спасти их незаметно шансов не было, поэтому Кристин придумала гениальный план: она зашла в тюрьму, представилась и попросила встречи с руководителем пенитенциария. Он ее принял, но совсем не ожидал, что Скарбек начнет ему угрожать.

В общем, она была не в том положении, чтобы диктовать свои правила игры: одна в тюрьме, которая переполнена нацистами, надо иметь не только стальные нервы, чтобы пойти на такой шаг. Скарбек заявила, что руководитель тюрьмы должен освободить ее друзей, а если он пойдет ей на встречу, то получит 2 миллиона франков на следующий же день. В противном случае – в район прибудут союзники и превратят все в руины, а самого начальника казнят.

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Тщательно все обдумав он согласился на 2 миллиона. Действительно, на следующий же день Кристин привезла ему деньги и забрала друзей из тюрьмы. Историки до сих пор спорят: то ли это в руководстве тюрьмы был такой непутевый человек, то ли Скарбек мастерски включила всю свою харизму.

Она была настолько красивой, что когда один из военных в нее влюбился, а Кристин ему отказала, он не придумал ничего лучшего, чем прыгнуть с моста. Были морозы и вода примерзла, он прыгнул и сломал себе ноги. Нам пришлось его вытаскивать,

– сказал руководитель специальных операций Британии Дуглас Доддс-Паркер.

Что случилось со Скарбек после войны

Однако, после войны судьба Скарбек сложилась не лучшим образом. Спецслужбы не взяли ее под свое крыло, даже не предложили ей должности в союзных ведомствах. Вернуться в Польшу она тоже не могла, ведь после нацистской чумы, страну охватила "красная зараза".

Поэтому Кристин много путешествовала, работала на нескольких работах: телефонисткой, официанткой, а последнее место работы – стюардесса. Тогда стюардов и стюардесс, если они имели награды за военные заслуги, заставляли носить их на форме. У Скарбек их было немало, при жизни она получила награды от 4 государств, на которые работала, говорится про:

Польшу;

Францию;

Британию;

Италию.

После физических трудностей и нагрузок, которые она испытала после 6 лет службы, ей, вероятно, нужна была поддержка. Все же через несколько недель после перемирия ее уволили с месячной зарплатой и оставили на произвол судьбы. Она была слишком гордой, чтобы просить о помощи

Кто убил Кристин Скарбек

Скарбек ушла из жизни в июне 1952 года, ее тело с ножевым ранением в сердце нашли в лондонском отеле Shelbourne. Она как раз шла с пакетами с прогулки, как вдруг неизвестный мужчина уколол ее и оставил умирать прямо посреди холла у лестницы.

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Позже оказалось, что убийцей был коллега – стюард Деннис Джордж Малдауни. Он был одним из любовников Кристин и мотивом убийства стала ревность, за что его повесили в том же году.

Всего у Кристин Скарбек было по меньшей мере 10 любовников, и одного она любила больше всего, говорится об Анджее Коверском. Член команды специальных операций Британии Франсис Каммаертс рассказал, что журналисты пытались раскрутить из этого огромную историю, которая стала бы известной на весь мир, они немного фантазировали, что в результате привело к ошибкам в фактах о жизни и смерти Кристин Скарбек.



Скарбек заслужила звание "самой Гламурной шпионки Второй мировой войны" / Фото Zdjecie archiwalne

Теперь о Скарбек есть немало книг и несколько документальных лент. Однако, проблема в том, что узнать все детали о жизни бывших агентов невозможно, их охраняют спецслужбы и часто бывает так, что документы или ликвидируют, или скрывают.

Однако, из этой информации можно понять, что Скарбек не рядовой человек в истории, а уникальная шпионка, которая своим мастерством, красотой и харизмой заслужила звание "самой Гламурной шпионки Второй мировой войны".