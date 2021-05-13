Союзники антигитлеровской коалиции пытались ускорить капитуляцию Третьего Рейха. Они наносили массовые удары с воздуха.

В ночь на 25 июля 1943 года на Гамбург упали первые бомбы. Город стремительно начал погружаться в море огня. Дома вспыхивали, как свечи, горели дотла.

Читайте первую часть Разрушительные бомбы Третьего Рейха: как Роттердам и Лондон пострадали от мощных авианалетов

Воздух раскалялся настолько, что под ногами плавился асфальт. Люди вязли в нем и не могли убежать. Город превратился в сплошную гигантскую печь. Как в древних Помпеях, жители Гамбурга погибали целыми семьями. Казалось, что против них была сама природа.

"Была очень теплая погода, сухая. Когда союзники начали бомбить сначала разрушительными бомбами фугасного действия, чтобы разрушить здания (а затем зажигательного действия) произошли огромные пожары", – рассказал военный историк Андрей Швачко.

Распространение воздушного наступления против Германии

За несколько месяцев до этих трагических событий на конференции в Касабланке союзники решили усилить воздушное наступление против Германии. В его рамках была задумана "Гоморра" – совместная операция британских RAF и ВВС Америки.

Справка. Содом и Гоморра – легендарные библейские города, которые, согласно Ветхому Завету, Бог уничтожил огнем и серой из-за грехов их жителей. Отсюда союзники и взяли название для своей разрушительной операции.

За 4 года войны у альянтов накопилось злости к немцам: волна налетов на Лондон, разбомбленный Роттердам, стертые с лица земли советские города. Поэтому в этот раз союзники выбрали цели глубоко в тылу Третьего Рейха.

Гамбург был вторым по значимости после Берлина, поэтому попал под прицел. Основной силой RAF была так называемая "большая тройка" – бомбардировщики:

Stirling;

Lancaster;

Halifax.

По словам доктора исторических наук Национальной академии Сухопутных войск Украины Андрея Харука, те бомбардировщики способны поднять в нормальных условиях 4 – 5 тонн бомб. При специальной подготовке Lancaster бросали и 10-тонные бомбы.

По новому плану, ночью немецкие города должны были атаковать британцы. Днем бомбили американцы. "Британцы сразу поняли: днем ​​соваться в Германию не стоит, слишком опасно. Летали ночью, когда найти цель сложно. Светомаскировка – города не освещены. Британцы развивают примитивные радары как H2S, которые могли бы обнаружить контуры города", – отметил Харук.

Смертный приговор для Гамбурга

Но таких радаров было достаточно, чтобы примерно сориентироваться. Правда, в этом случае нужны были сотни самолетов. В налетах на Гамбург участвовали почти 800.

Смертный приговор немецкому городу и его жителям подписал командующий бомбардировочным корпусом Военно-воздушных сил Великобритании Артур Харрис или как его еще называли "бомбер Харрис".



Артур Харрис / Фото из Императорского военного музея

Значимость Гамбурга для Третьего Рейха

Значимость Гамбурга для Третьего Рейха трудно переоценить. Это был важный транспортный хаб, через порт которого циркулировало все военное и промышленное снабжение Германии.

"В Гамбурге располагались огромные доки для подводных лодок, военные части, школы по подготовке подводников", – отметил историк Швачко.

Несколько этапов операции "Гоморра"

Операцию "Гоморра" разбили на несколько этапов. Британцы атаковали днем, американцы – ночью. Небо покрывали сотни самолетов. Первыми были 20 Pathfinder – так называемые следопыты. Это были самолеты с самыми опытными экипажами и лучшим навигационным оборудованием. Они ставили цели для бомбардировщиков.

Интересно В конце не с кем было воевать: конфликт Боливии и Парагвая привел к необратимым последствиям

Бомбардировщики шли колонной, чтобы избежать столкновений между собой. Они применяли метод "ковровых бомбардировок", засыпая бомбами целые районы и кварталы и фактически уравнивая их с землей.

Заметим! Во время операции "Гоморра" британцы впервые применили свое секретное оружие под кодовым названием Window. С бомбардировщиков сбрасывали на Гамбург десятки тысяч огромных полос алюминиевой фольги. Это создавало сильные помехи для немецких радаров.

Днем разрушительный эффект подкрепляла американская авиация. Она атаковала Гамбург с помощью Flying Fortress и Liberator.



Самолет Flying Fortress / Фото из Википедии

Liberator был самым массовым бомбардировщиком США во Второй мировой и самым многочисленным 4-моторным самолетом в истории авиации. Штаты выпустили их 18 тысяч. Во время авианалетов американцы шли так называемой combat box или "боевой коробкой".

Что такое Flying Fortress и Liberator? Flying Fortress – "Летучая крепость" B-17 и Consolidated B-24 Liberator – это тяжелые 4-моторные бомбардировщики. Оба развивали скорость до 470 километров в час, имели бомбовую нагрузку примерно 8 тонн и дальность полета 6 тысяч километров.

"От 18 до 36 бомбардировщиков выстраивались таким образом, что взаимно прикрывали друг друга огнем своих пулеметов. Образовался такой "еж", к которому подобраться было очень сложно", – рассказал Харук.

Поскольку американцы атаковали днем, им, в отличие от англичан, можно было не бояться столкновений с соседними самолетами. Бомбардировщики разворачивались в несколько волн: выходили на цель из разных направлений и combat box одновременно должны были сойтись над определенной целью.

Наибольший удар для немецкого города

Наибольший удар Гамбург получил в ночь на 28 июля. Накануне безумно пекло солнце: на градуснике +30 в тени. В то же время – необычно низкая влажность. Поэтому когда на город сбросили бомбы почти 800 самолетов RAF, на улицах Гамбурга распахнулся ад.

Много маленьких пожаров сливались в большие. Немецкие пожарные не могли противостоять пламени, на них плавилась форма, загорались пожарные машины. Большинство смертей было от огня, а не от взрывов бомб.

"При такой температуре металлы небольших размеров просто испаряются. Все это выгорало. Пламя засасывало большое количество воздуха", – отметил Швачко.

Важно! Операция "Гоморра" унесла жизни до 43 тысяч человек и разрушила половину жилых домов города. Примерно миллион жителей были вынуждены бежать из Гамбурга.

Отстаивание идеи "бомбера Харриса"

После ужасающих разрушений Гамбурга "бомбер Харрис" продолжал отстаивать идею, что именно благодаря таким авианалетам можно быстрее заставить немцев капитулировать. По его приказу, над Третьим Рейхом сбросили миллион листовок.

Там были угрозы уничтожить немецкие города один за другим, если фюрер немедленно не сложит оружие. Угрозы не остались только на бумаге. Британцы превращали в руины Штутгарт, Магдебург, Кельн.



Бомбардировщик Lancaster над Гамбургом / Фото из Императорского военного музея

Подчиненные "бомбера Харриса" рассказывали, что однажды его остановил полицейский за превышение скорости и заметил, что так можно кого-то убить. Харрис ответил: "Мужчина, я каждую ночь убиваю сотни людей".

Самая разрушительная бомбардировка во Второй мировой войне

В феврале 1945 года наступила очередь платить за преступления нацистов одному из красивейших городов Германии – Дрездену. Эта бомбардировка относится к самым разрушительным и противоречивым во Второй мировой войне.

По Ялтинскому соглашению, Дрезден должен был принадлежать к советской зоне оккупации. Поэтому впоследствии Союз Советских Социалистических Республик обвинял американцев и британцев в том, что они уничтожили город, чтобы Сталину достались одни руины.

Стоит прочитать Просчитали все до деталей, но проиграли: причина поражения французов в битве при Дьенбьенфу

Смертельная угроза нависла над Дрезденом вечером 13 февраля. Немецкая система противовоздушной обороны к тому времени уже заметно проседала. Фюреру банально не хватало людей.

"Не будем забывать, что 1945 год – это не 1940 год. Промышленность большинства стран мира работала против нацистской Германии. Главным образом союзники бомбили, начиная с 1943 года заводы по выпуску авиационных двигателей, самолетов. И поэтому силы были уже другие", – рассказал Швачко.

Как и в случае с Гамбургом, первыми ударили британцы. Немецкие сирены возвестили об угрозе примерно в 21:30. "Через несколько минут мы услышали ужасный шум – бомбардировщики. Взрывы были непрерывными. Наш подвал повредили, его начали заполнять огонь и дым. Свет погас. Раненые ужасно кричали", – поделился очевидец Лотар Мезгер.



Дрезден после бомбардировки / Фото из Немецкого федерального архива

Бомбардировщики пролетали над заданной точкой и расходились веером, поочередно сбрасывая на город зажигательные и фугасные бомбы. Фугасные бомбы, как рассказал Швачко, разрушали перекрытия. Затем зажигающие бомбы поджигали непосредственно все межэтажные перекрытия.

По иронии судьбы, такую ​​тактику "огненной стихии" Харрис подсмотрел у немцев, когда они в 1940 году бомбили Ковентри. Тогда пилоты Люфтваффе сначала накрыли центр города зажигательными бомбами.

Огонь постепенно перевернулся на окраины, где были расположены заводы по производству двигателей. А пожарные машины не могли добраться до периферии, так как центр был охвачен пламенем.

Дрезден повторил судьбу Ковентри

Масштаб разрушений был настолько большим, что немецкое командование даже ввело новый термин – "сковентрить" город, то есть уничтожить полностью. Через 5 лет немцам пришлось убедиться, насколько драматичным может быть правило "кто сеет ветер – пожнет бурю". Дрезден повторил судьбу Ковентри.

"Немецкие города были крайне восприимчивыми к огню: дома были в основном деревянными, а чердаки перекрывали сухими балками. Если поджечь в таком жилье чердак и выбить окна, то пожар будет подпитываться кислородом, проникающим через окна. Так сооружение превратится в камин", – рассказал немецкий историк Йорг Фридрих.

Пламя уничтожило исторический центр города

Первая атака Дрездена длилась всего 15 минут, но этого хватило, чтобы весь город охватил огромный пожар. Через 3 часа британцы вернулись и продолжили бомбить город.

Сильное пламя разрушило исторический центр с его знаменитой архитектурой барокко, который немцы считали своей гордостью. Дрезденцы оказались в огненной ловушке. Люди задыхались в подвалах и подземных туннелях.



Пламя уничтожило центр Дрездена / Фото из Федерального архива Германии

"Создали так называемый огневой смерч. Он выжигал весь воздух, недостаток кислорода был очень большой. Пожарные не могли справиться с этими пожарами. Они погасли, когда уже не было чему гореть", – сказал Швачко.

Следующие 2 дня Дрезден атаковали с воздуха американцы. Всего на головы немцев там сбросили почти 4 тысячи тонн бомб. Повреждения получили 80% зданий города.

"Разрушение Дрездена имеет эпически трагический характер. Это был удивительно красивый город, символ бароккового гуманизма и всего того лучшего, что было в Германии. Но в нем было также все худшее из Германии нацистского периода. В этом смысле это абсолютно образцовая трагедия, которая демонстрирует ужасы войны ХХ века и символ разрушения", – подчеркнул британский историк Фредерик Тейлор.

Бомбардировку Дрездена активно пыталась использовать пропагандистская машина Третьего Рейха. Йозеф Геббельс заявил, что количество жертв авианалетов союзников достигало 200 тысяч. В то время как современные историки говорят о почти в десять раз меньшей цифре.

Читайте также Новая война в Средней Азии: зачем Путин вызвал Рахмона в Москву

Также Геббельс называл Дрезден "невиновным городом культуры", который пострадал от "англо-американских воздушных гангстеров". Однако на самом деле Дрезден был не только художественной жемчужиной, но и важным гарнизонным объектом, промежуточным пунктом, через который проходили эшелоны с армиями нацистов.

Стоит признать, что ни ужасные разрушения, ни большие жертвы среди гражданских немцев, не сломали боевой дух противника. "Бомбардировки во время Второй мировой по обе стороны фронта, за исключением Хиросимы и Нагасаки, не достигали главной цели – удары по гражданским объектам не подтолкнули врага к капитуляции", – отметил психолог Ростислав Гривул.

Несмотря на то, что весной 1945 года Третий Рейх был на пороге капитуляции, союзные атаки с воздуха становились все более интенсивными. В марте – мае авиация сбросила на немецкие города почти 3 тысячи бомб. Жертвы среди гражданского населения достигли ужасной цифры – 130 тысяч.