Во Вторую мировую войну бомбардировки городов часто использовали как принуждение к миру. Первым от массированного немецкого авианалета пострадал Роттердам. А наибольшим разрушениям подвергся Лондон.

В середине мая 1940 года над Роттердамом горело зарево, которое было видно на десятки километров. В городе свирепствовали пожары. Потушить их не удавалось в течение нескольких суток, а в некоторых районах – и недель.

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Бомбардировка Роттердама

Немцы сбросили на Роттердам, один из крупнейших городов оккупированной страны, почти 100 тонн бомб. Сразу после вторжения нацисты пытались таким образом сломить дух сопротивления голландцев. Многометровые языки пламени охватывали школы, церкви, жилые дома.

Вдребезги разлетались портовые склады. Исторический центр города со зданиями XVI-XVII веков вообще исчез с лица земли.

Обратите внимание! Погибло 800 человек. Все – гражданские. Ни один солдат или военный объект не пострадал.

Этот авианалет вообще не должен был состояться. Немцы надеялись, что Нидерланды они захватят за 2 дня. Операция "Гельб" должна была состояться молниеносно. Но неожиданно Вермахт встретил сильное сопротивление. 10 мая его десант высадился в районе Роттердама. Однако, даже после того, как в город прибыло немецкое подкрепление, город не сдавался.

Тогда командующий сухопутными войсками в Нидерландах генерал Рудольф Шмидт поставил ультиматум:

или Роттердам капитулирует;

или к операции присоединятся Люфтваффе.

Командующий нидерландскими силами, защищавшими город, полковник Питер Шарру, ультиматум принял. Поэтому немцы, как утверждали они позже, отменили атаку. Однако что-то пошло не так.

К операции привлекли сотню самолетов. Половина получила приказ вернуться и не атаковать Роттердам.

"Тогда якобы, были выключены радиостанции, чтобы не мешали проведению боевой операции. И 50 самолетов нанесли удар", – рассказал военный историк Андрей Швачко.

Немцы хотели запугать нидерландцев

С самого начала главным замыслом в бомбардировке Роттердама было не разрушить инфраструктуру, а запугать жителей. Впоследствии, этим инструментом пытались пользоваться и союзники. Однако, ни те, ни другие по большей части не смогли достичь основной цели.

Стратегические бомбардировки во времена Первой мировой войны имели отчетливый деморализующий настрой. Стратегические бомбардировки во время Второй мировой, массивного деморализующего эффекта не возымели,

– пояснил психиатр, психоаналитик Ростислав Гривул.

Роттердам атаковали средними бомбардировщиками Heinkel He 111. Союзники окрестили их "волками в овечьей шкуре".

Все из-за того, что Heinkel сконструировали и начали выпускать в 30-х годах XX века, когда Германия формально ещё соблюдала ограничения, наложенные после Первой мировой Версальским договором.



Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 / Фото Википедия

Heinkel He 111 за раз мог поднять от 800 до 2 тысяч килограммов бомб. Имел дальность полета 1,5 тысячи километров. Самолет был хорошо узнаваемым благодаря кабине из бронированного стекла, которая давала хороший обзор экипажу. Бомбардировщик развивал скорость до 345 километров в час.

По Версальскому договору Германия не имела права на воздушный флот. Но на бумаге Heinkel был обычным пассажирским самолетом. А уже в 1939 году самолеты показали все, на что способны.

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Немецкие бомбардировщики над Роттердамом сработали быстро и четко. Сопротивления не ставил никто. Военно-воздушные силы Нидерландов к тому времени были уже почти разбитыми. А немногочисленные средства противовоздушной обороны были сконцентрированы в Гааге для защиты правительственных зданий.

В результате авианалета свои дома потеряли более 80 тысяч роттердамцев. Большая часть города до завершения войны простояла в руинах. Ведь у страны хватало денег и рабочих рук лишь для того, чтобы расчистить завалы. В мирное время исторический центр города отстроили почти "с нуля".



Роттердам после немецкой бомбардировки / Фото National Archives

После авианалета на Роттердам командующий сухопутными войсками в Нидерландах генерал Рудольф Шмидт заявил, что такая же участь ждет другие города страны. Нидерландцы подчинились. Армия под командованием генерала Генри Винкельмана официально капитулировала 15 мая. Сдаться отказались лишь вооруженные части провинции Зеландия. Но через несколько дней подчинились и они.

Зато немцы продвигались в направлении Парижа. В то же время Гитлер начал воздушную войну против Британии, где планировал повторить Роттердамский сценарий.

Авиабомбы немецкой авиации в Лондоне

На рассвете 7 сентября 1940 года рев взрывов оборвал сон Лондона. В небе над британской столицей ревели двигатели 350 немецких самолетов. Первые бомбы упали на восточный Лондон. Волна взрывов, сея на своем пути смерть, разрушение и хаос, постепенно приближалась к центру. Из окон валяли огненные столбы, здания разносило вдребезги, люди гибли сотнями.

Так начался лондонский блиц – серия сокрушительных бомбардировок, которыми немцы терроризировали британцев вплоть до мая 1941 года. Бомбардировки Лондона были частью битвы за Британию.

Когда Британия напрягала последние силы, чтобы отразить налеты Люфтваффе, на дверях штаба истребительного командования Королевских воздушных сил появилась надпись "Невозможные вещи делаем сразу, чудес надо будет немножко подождать",

– отметил военный историк Андрей Швачко.

И добавил, Британия совершила чудо – отбила эти атаки немцев. Битва за Британию завершилась в конце октября 1940 года. Но терроризировать столицу противника немцы продолжали еще 7 месяцев.

По словам Андрея Швачка, немцы поначалу и не думали бомбить Лондон. Сначала, они бомбили порты, военные заводы, размещенные внутри территории Британии. Но противники увидели, что экономически не могут задавить страну, поэтому немецкая авиация начала массированную непосредственную бомбардировку Лондона.



Бомбардировщик Heinkel He 111 над Лондоном / Фото Википедия

Перед войной в Третьем Рейхе существовали 2 полярные точки зрения относительно того, какой тип авиации развивать. Генерал Вальтер Вефер был убежден – ключевым должно стать стратегическое направление для налетов на важные промышленные и военные объекты противника.

"Его оппоненты утверждали, Германия не потянет этого стратегического воздушного флота. Главная задача – победить прежде всего на континенте. Поэтому нужно развивать более легкие одно и двухмоторные бомбардировщики, которые могли бы поддерживать сухопутные войска", – отметил доктор исторических наук Андрей Харук.

Все решил роковой случай. Генерал Вефер погиб в авиакатастрофе, поэтому в военных кругах Германии начали доминировать сторонники тактической авиации.

Появляются различные бомбардировщики, например, Junkers 87. И ряд двухмоторных самолетов: Heinkel 111, Junkers 88 и так далее. Все они имели сравнительно небольшую дальность полета, относительно небольшую бомбовую нагрузку,

– отметил Андрей Швачко.

Бомбардировщики этих типов и атаковали Лондон. К масштабным воздушным атакам британская столица оказалась не готовой.

Люди прятались от бомб в специальных укрытиях

Людям предлагали прятаться в укрытиях Андерсона и Моррисона, названных в честь двух министров. Хранилища Андерсона накрывали обычным гофрированным железом, которое использовали еще в Первую мировую для блиндажей.

Такая конструкция была рассчитана максимум на 6 человек. Внутри был стол, запас продуктов первой необходимости и многоярусные кровати. Люди массово жаловались на то, что там было очень сыро – от земли постоянно проникала влага.

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Хранилища Моррисона были еще оригинальнее. Это обычные железные ящики, которые устанавливали в домах рядом с кроватями. Хозяева должны были самостоятельно собрать конструктор из 3,5 сотен деталей. Когда начинался авианалет, лондонцы должны были залезать в эти конструкции и надеяться, что им повезет. Потому что реальной защиты эти клетки тоже не давали.



Хранилище Моррисона / Фото Imperial War Museums

Единственным эффективным укрытием от авианалетов стало лондонское метро. Основным пунктом была станция Олдвич, где одновременно от огня с неба могли укрыться 1,5 тысячи человек. Для британцев выпускали специальные минифильмы-инструкции, где объясняли, как вести себя во время бомбежек:

автомобилистов просили немедленно парковаться и выключать фары, чтобы не давать врагу световых ориентиров. Но ориентироваться немцам помогала Темза;

правительство просило приютить дома прохожих и плотно зашторивать окна;

напоминали о противогазовых масках, которые тогда стали непременным атрибутом лондонцев. Женщины носили их вместо дамских сумочек.

В начале Блица Лондон продемонстрировал провальность своей противовоздушной обороны. В городе не было ни крупнокалиберных пулеметов, ни достаточно противовоздушной артиллерии. Но британцы быстро оправились, на ходу разрабатывая пушки, которые доставали немцев на высоте 9 – 10 тысяч метров.

А США отправляли крупные партии автоматов Bofors. Небо Лондона начали мощно подсвечивать ночью, чтобы легче было обнаружить вражеские самолеты. Противостоять Люфтваффе англичанам помогали и поляки.

Справка. Только за первый месяц воздушного террора на головы лондонцам упало 5 тысяч тонн бомб. Атаки парализовывали жизнь британской столицы. Снаряды разрушали доки, мосты, дороги и железнодорожные узлы. Первые самолеты разбрасывали зажигательные бомбы, которые подсвечивали цель следующим. Но лондонцев учили обезвреживать такие снаряды с помощью мешков с песком или специальных девайсов.

По городу прокатывались масштабные пожары с многочисленными человеческими жертвами. Из Лондона эвакуировали 3,5 миллиона жителей, в основном детей. Британцы боялись, что бомбардировки просто уничтожат следующее поколение.

Целью Гитлера было деморализовать гражданское население. Но достичь желаемого эффекта фюреру не удалось.

Длительное пребывание в опасности повышает порог чувствительности. Человек становится в определенной степени нечувствительным к авианалетам,

– пояснил психолог, психоаналитик Ростислав Гривул.

Эффективно во время Лондонского блица сработала британская государственная пропаганда. "Правительство дало людям альтернативу. Вы можете чувствовать себя беспомощными, а можете злиться на врага. И мы сделаем все, чтобы дать этому врагу сдачу", – рассказал психолог.

Чай помогал англичанам сохранять бодрость духа

Лондонцы выбрали второй вариант. Уникальные кадры того времени свидетельствуют, что британцы не потеряли хорошего юмора, несмотря на постоянную смертоносную угрозу с неба.



Люди празднуют Рождество в бомбоубежище / Фото Media Drum World

Чай помогал англичанам сохранять бодрость духа во время немецких авиаатак. Во всех организованных государством бомбоубежищах, лондонцам наливали их традиционный напиток из огромных леек. Чаепитие дарило ощущение единства и добавляло оптимизма.



Женщина пьет чай на руинах после бомбардировки / Фото Media Drum World

Самая масштабная бомбардировка Лондона

Самой масштабной бомбардировке Лондон подвергся 29 декабря 1940 года. На город упали несколько десятков тысяч зажигательных бомб. Авианалет вызвал 1 400 пожаров. Огонь опустошил исторический центр Лондона. В частности, уничтожил 8 церквей XVII века. Чудом выстоял Кафедральный собор Святого Павла. Для города он стал символом надежды.

Люфтваффе разносили Лондон вдребезги до конца весны 1941 года. Бомбы уничтожили 60% домов и убили 43 тысячи гражданского населения. Что интересно, до завершения Блица горючее самолетам Третьего Рейха поставлял Советский Союз. Москва была союзником нацистов до 22 июня 1941 года.