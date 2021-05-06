Самым большим конфликтом на протяжении ХХ века в Латинской Америке был спор между Боливией и Парагваем за регион Чако. Это была война, в которой после Первой мировой пересеклись ветераны кайзеровского войска и русской армии.

Борьба между Боливией и Парагваем продолжалась на протяжении 1932 – 1935 годов. Это был территориальный спор, а на кону стояли большие прибыли, ведь геологическая разведка нашла в регионе следы залежей газа и нефти.

Читайте также Просчитали все до деталей, но проиграли: причина поражения французов в битве при Дьенбьенфу

Почему возник конфликт

В начале 30-х годов никто не представлял, что это будет одним из крупнейших конфликтов межвоенного двадцатилетия. Площадь региона Чако составляла 500 квадратных километров. Война охватила большую часть этого региона

Переговоры по разделению территории Северного Чако начались еще с конца XIX века. Боливия считала эти земли своими, ведь таковы были границы провинции, проложенные еще испанцами. В то же время Парагвай наоборот ссылался на принадлежность Чако к составу вицекороловства Рио-де-ла-Плата в XVI веке.

Поскольку правопреемником этого вицекороловства является Парагвай, то и земли Чако принадлежат парагвайцам. Обе страны начали оккупацию региона, начиная с 1905 года.

Боливия, будучи экономически развитой, густонаселенной, и имея больше мощностей и силы, передвигала свою границу постепенно вперед. Все это сводилось к перестрелок патрулей,

– рассказал исследователь Максим Баглей.

Опорники большей частью ставили вблизи рек и озер – основных точек, вокруг которых могла бы разворачиваться жизнь в степи. Вместе с тем, Парагвай смог проложить железную дорогу в сердце Гран-Чако. Там заготавливали древесину меннониты, которые прибыли по приглашению правительства и должны были заселять степь.

К теме Сотни торговых кораблей становились жертвами сомалийских пиратов: как действовали грабители

Нефть не имела должного качества

Все изменилось в начале 30-х годов, когда американцы обнаружили там залежи черного и голубого золота. После сенсационного открытия ценность до сих пор никому не интересной степи резко возросла.

"На самом деле, в тех источниках, которые были найдены, нефть не соответствовала качеству. В итоге на тот момент война оказалась бесполезной, потому что нефть, которую можно применять, там не нашли", – рассказал историк Евгений Иванов.

Однако тогда об этом никто не догадывался, поэтому начались гонки за землю и залежи нефти. Боливия, которая уже легкомысленно относилась к возможной войне, начала закупать оружие. Британская компания Vickers начала отгружать в Боливию ружья, пушки разных калибров, зенитные орудия и даже несколько танков и танкеток.



Танкетка "Карден-Лойд" / Фото Imperial War Museums

Война Тройного Альянса

Понимая, что превзойти сильного соседа Парагвай не сможет, страна была готова на уступки. Боливии предлагали выход к реке Парагвай с условием, что большая часть Северного Чако будет принадлежать парагвайцам.

Однако Боливия требовала больше земли, чем ей предлагали. Согласиться с этим парагвайцы не могли, ведь для них слишком мучительными были воспоминания о поражении в войне тройного альянса.

Справка. Война Тройного Альянса длилась с конца 1864 года по 1870 год между Парагваем и союзом Аргентины, Бразилии и Уругвая. Это был самый кровавый конфликт за всю историю Америки. Результатом войны стал полный разгром Парагвая.

Политический мотив Боливии

В споре собственный политический мотив имела и Боливия. Прошло меньше чем полвека после того, как она проиграла Тихоокеанскую войну с Чили и потеряла единственный выход к океану. Однако в 20-х годах ХХ века Боливия и Парагвай, так и не сумев достичь согласия, начали подготовку к войне, которую обе страны видели шансом на компенсацию предыдущих поражений.

Начало боевых действий

Первые боевые действия начались 25 апреля 1932 года с захвата боливийцами парагвайского форта Карлос Лопес. За месяц парагвайцы его отбили. Однако в Боливии это считали проводом для войны, поэтому через 72 часа развернули войну против Парагвая. В столице страны разорвали дипломатические отношения с Боливией только после падения нескольких своих фортов и через 3 месяца после первых боевых стычек в Чако.

Боливийская армия была очень хорошо подготовлена, ведь там служили немецкие, чехословацкие офицеры и чилийские офицеры. В то же время в парагвайской армии служили российские офицеры,

– отметил историк Евгений Иванов.

Вместе с тем Боливия была почти не подготовленной к войне и к вторжению. Судьба наступления в любой кампании зависит от обеспечения. Боливийцы не учли, что их автоколонны не удержат логистической нагрузки.

В начале сентября 1932 года сотня автомобилей, груженных пехотой, пересекла границу так называемой "серой зоны". Позади остались стычки патрулей и началась полномасштабная война. Штаб боливийской армии возглавил немецкий генерал Ганс Кундт.



Немецкий генерал Ганс Кундт / Фото whosdatedwho.com

С какими проблемами столкнулись стороны

Типичной для боливийского войска была и кастовость. Офицеры креолы свысока относились к солдатам-индейцам, а генералы так же к офицерам. Каждый трактовал подчиненного парктично как прислугу. Боливийская армия состояла преимущественно из индейцев кечуа и аймаров – жителей высокогория Анд. Они были совсем не готовыми к изнурительным условиям Чакской степи.

Преимущества войска Парагвая

У Парагвая тоже было много проблем, которые осложняли ведение полноценной войны. Однако в отличие от Боливии, где конфликт сразу начали использовать в своих интересах политические конкуренты, Парагвай не отвлекался на внутренние протесты. Правительство во главе с президентом Эусебио Аялой и командующим парагвайской армии Хосе Феликс Эстигаррибией бок о бок искали пути, чтобы отбиться от агрессии гораздо большего соседа.

От 80 до 100 русских офицеров возглавили парагвайскую армию – 3 генерала, около 10 подполковников, 50 майоров и капитанов,

– рассказал историк Евгений Иванов.

В Парагвайском войске билось много индейцев гуарани. Кроме табельного оружия они имели мачете, с которым было легче прокладывать дорогу в зарослях.

Читайте также Неизбежное поражение подводного флота Третьего Рейха: погибли 30 тысяч моряков

Парагвайцы хорошо ориентировались на местности. За несколько лет до войны они высылали несколько топографических экспедиций в Гран-Чако, поэтому преимуществом в боях были свежие и подробные карты.

Битва под Бокероном

Боливийцы такой роскоши не имели и часто учились на собственных ошибках. Сначала они быстро продвигались вперед, громя по дороге небольшие силы парагвайцев. Позади осталась большая часть Гранд-Чако. Боливийцы взяли форт Бокерон близ реки Рио-Верде. Очень быстро туда подтянулись значительные силы парагвайцев.



Битва при Бокероне / Фото i.pinimg.com

Справка. Битва при Бокероне продолжалась 3 недели – с 7 по 29 сентября 1932 года. Этот штурм был первым шагом парагвайского наступления. Тогда одним ударом планировали разбить боливийские силы еще до того, как Боливия полностью мобилизует свою армию. Форт Бокерон попал в кольцо. Попытки доставлять сюда провиант и амуницию по воздуху натолкнулись на очереди из парагвайских пулеметов. Для боливийцев Бокерон стал своего рода Фермопилами, ведь против 500 защитников форта шло до 18 тысяч парагвайцев. Со временем защитникам форта не хватило не только патронов, но и воды. Последний штурм был на штыках. К теме "Волки Кригсмарине": самый успешный период подводной охоты немцев во время битвы за Атлантику Боливийцам не очень удавалось использовать преимущество в вооружении. Тяжелая артиллерия оказалась ненужной, поскольку больших целей не было. Аэроразведка работала тяжело, ведь из-за покрытой зарослями местности было трудно что-то разобрать. Парагвайцы действовали эффективнее, атакуя небольшими группами. По словам историка Евгения Иванова, их любимой тактикой было незаметно приблизиться к позициям, открыть огонь и уйдти под прикрытием.



Пост первой медицинской помощи на передовой в Парагвае / Фото ICRC

Какими были последствия битвы

Потеря Бокерона стала ударом для боливийцев. В то же время парагвайцы получили большой заряд боевого духа, увидев, что боливийские войска можно побеждать. Германский генерал Ганс Кундт, возглавлявший боливийскую армию, спланировал крупное контрнаступление.

Во время этого этапа войны состоялся первый воздушный бой не только в этом конфликте, но и в целой истории Латинской Америки. Боливийский истребитель Vickers Vespa в поединке сбил парагвайский самолет Potez. Более 6 тысяч боливийцев подошли к форту Нанава. Их прикрывала авиация. От завершения битвы зависело многое. Соотношение сил было один к трем. Нанаву защищали 2 тысячи бойцов, но форт был хорошо подготовлен к обороне.

С первого раза Нанаву взять не удалось, ведь парагвайцам было очень трудно. Проблемы со снабжением им удалось решить с помощью авиации. На каждый самолет удавалось погрузить до 200 килограммов,

– рассказал исследователь Максим Баглей.

Скоро Боливийцы практически отрезали Нанаву и готовили новый штурм. Ганс Кундт не верил, что его танки и огнеметы смогут сдержать босоногие парагвайцы. Штурм затянулся, и боливийцы даже убили своих лошадей, чтобы экономить воду. После поражения им пришлось отступать пешком.

Роль авиации в конфликте

В Чакской войне впервые в истории конфликтов Латинской Америки авиация была применена с таким размахом. Парагвай закупал аппаратуру для аэрофотосъемки. Обе стороны начали использовать самолеты для эвакуации раненых. Их использовали для доставки грузов и амуниции на передовую.



Авиация играла важную роль в конфликте / Фото pbs.twimg.com

В целом авиация в Чакской войне показала новые горизонты использования на фронте.

Весь спектр современных задач авиация в той войне выполняла, начиная от бомбометания, штурмов, поставки. Самолеты использовали как штабные машины,

– рассказал исследователь Максим Баглей.

У генерала Кундта даже была собственная крылатая кухня. Двухмоторный самолет ежедневно преодолевал несколько сотен километров.

Боливийцы потеряли много военных

Под Нанавой, которую нарекли "боливийским Верденом", боливийцы потеряли треть своих войск. Восстановиться после разгрома уже не могли до конца войны. По итогам сражения, 2,5 тысячи человек погибли, а почти 7,5 тысяч пленили. Их было так много, что парагвайцам не хватило еды, чтобы прокормить пленных.

"Они взяли очень большие трофеи, сотни пулеметов, десятки артиллерийских систем. После этого фронт обвалился, и Парагвай решительно шагнул вперед", – отметил исследователь Максим Баглей.

Штурм боливийской базы Вилья-Монтес

К 1934 году парагвайцы вынудили боливийцев отойти вплоть до своих границ. Чако был под контролем. Первой битвой уже на боливийской территории был штурм главной боливийской базы – Вилья-Монтес.

В том же году в Боливии произошел военный переворот. Всю власть в свои руки взял генерал Энрике Пеньяранда. Он изгнал немца Кундта и самостоятельно начал руководить войсками в Чако.



Генерал Энрике Пеньяранда / Фото biografiasyvidas.com

Кто победил в войне

Однако после 2 лет войны, по состоянию на лето 1934 года, потери обеих армий были настолько ощутимыми, что на фронте все сошло к позиционной войне, гонке на истощение. Боливия оказалась на пороге вторжения и не имела силы изменить ход войны. Боливийские дипломаты через посредников договорились закончить войну на условиях Парагвая, чтобы избежать оккупации.

Фактически война закончилась истощением всех сил. Была еще одна простая причина – вся боливийская армия находилась в плену у парагвайцев, поэтому воевать было не с кем,

– рассказал историк Евгений Иванов.

Официально 18 июля 1935 года генералы обеих армий Хосе Феликс Эстигаррибия и Энрике Пеньяранда встретились в "Мерино Пост" и подписали мир между Парагваем и Боливией.

Боливия вышла из конфликта с огромным унижением, ведь начатый ею конфликт закончился на условиях победителя. Также была разрушена экономика и впереди была уплата огромных долгов. Что касается региона Чако, то Боливии таки удалось сохранить треть территории, включая газовые зоны, тогда как Парагвай аннексировал остальную часть региона.

Читайте также Первый этап битвы за Атлантику: Гитлер сделал ставку на гигантов надводного флота

Через год после перемирия, заключенного между Боливией и Парагваем, вспыхнула Испания. Через короткое время "загорелась" вся Европа, а дальше и Тихий океан. Вторая мировая война затмила конфликт. В то же время трехлетняя война за регион Чако была одним из крупнейших конфликтов ХХ века на американском континенте.

Точку в спорах вокруг границы в регионе Гран-Чако положили в 2009 году подписанием дружественного соглашения между президентами Боливии и Парагвая.