Одна из самых больших ошибок на войне – недооценка врага. Ярким примером этого была битва между французскими колониальными войсками и частями "Вьетминя", после которой весь мир узнал о долине Дьенбьенфу.

Колониальный режим Франции во Вьетнаме

После капитуляции Японии в августе 1945 года бывшие европейские империи взялись за возвращение власти на своих колониальных землях в юго-восточной Азии. На территории современных Лаоса, Камбоджи и Вьетнама претендовала Франция.

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Более века назад еще Наполеон ІІІ прислал сюда экспедиционный корпус, на помощь одному из претендентов на королевский трон. Тогда 2,5 тысячи французов помогли Нгуен Тхе То объединить вьетнамские провинции в XIX веке в одно государство.

В то же время французы остались и очень скоро подчинили себе всю власть в стране. Вьетнам превратился в их сырьевую базу. Главными ресурсами, которые оттуда вывозили, были:

чай;

рис;

каучук;

опиум.

Не каждый вьетнамец стремился к независимости. Особенно у жителей городов были хорошие должности и неплохие зарплаты при французах, а жители сел просто работали на французов,

– заметил Влад Садовый из военно-исторического клуба "Свободная Франция".

Хотя "манной небесной" колониальный режим во Вьетнаме – тоже язык не поворачивается называть. В 20-х годах ХХ века эксплуатация вьетнамского сельского хозяйства привела к голоду. Затем были неоднократные восстания. За исключением белых участков в крупных городах – инфраструктура в стране не развивалась.

Лучшая жизнь вьетнамцев все не приходила. Представление о цивилизационной миссии французов было скорее фантомом, который породил свой конец – национально-патриотическое движение, которое тесно переплелось с коммунистическими идеями.

Создание "Вьетминя"

"Вьетминь" – сокращение названия "Лига борьбы за независимость Вьетнама". Это была организация, созданная в 1941 году для борьбы за независимость Вьетнама от Франции и Японии.

Сначала независимость, потом идеология,

– говорил лидер Хо Ши Мин.



Лидером организации был Хо Ши Мин / Коллаж 24 канала

Во время Второй мировой войны "Вьетминь" переключился с французов на японцев. Хо Ши Мина и его военному крылу, несмотря на их коммунистические взгляды, помогали американцы.

Начало Первой Индокитайской войны

После капитуляции Токио в 1945 году "Вьетминь" и Хо Ши Мин заявили о создании независимого Вьетнама. Франция была против и соглашалась только на федеральный – подконтрольный себе – союз.

Дипломатия закончилась в следующем году гражданской войной. Вьетнам поделили по 16 параллели, провозгласив на юге марионеточное профранцузское государство Вьетнам. Север формально отдали Вьетминю, но на самом деле нет. Французы пытались восстановить полностью довоенные привилегии. Вьетнамцы добивались независимости.

Началом войны с силами Вьетминя была демонстрация силы французами 23 ноября 1946 года. Тогда французские корабли обстреляли портовый город Хайфон. Почти 6 тысяч вьетнамцев, в том числе женщины и дети, погибли.



Много женщин и детей погибли / Фото i0.wp

Дальнейшие события быстро переросли в большую войну, которая в учебники вошла под названием Первая Индокитайская.

В начале 1950-х контроль французов ограничивался основными вьетнамскими городами. Гарнизоны, которые контролировали дороги и небольшие анклавы в сельской местности истощались постоянными налетами партизан.

Со временем вьетнамцам удалось навязать французам свою стратегию. К началу 1950-х они заставили колониальные силы меньше отлучаться с оборонных фортов в джунгли на поиски партизан и самостоятельно выбирали удобные условия боя.

В джунглях танки БТР были нужны. Все базировалось на коротких боях – на расстоянии 30 метров, дальше не было смысла,

– сказал историк Евгений Иванов.

Еще одним успехом для войск Хо Ши Мина было усиление дружбы с Китаем. Хотя соседи никогда особенно приветливыми к себе не были и не раз воевали, все же после победы Мао тот воспринял Хо и его людей с распростертыми объятиями. На территории Китая отряды "Вьетминя" получили тренировочные лагеря, инструкторов и оружие.

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Дипломатические соревнования

Параллельно продолжались дипломатические соревнования. Советский Союз и Китай признали Ким Эр Сена с Северной Кореей и Хо Ши Мина с Северным Вьетнамом. От других государств Москва и Пекин требовали повлиять на участников конфликтов в Корее и Индокитае.

Очередной раунд дипломатических переговоров о состоянии дел в Юго-Восточной Азии был запланирован на весну 1954 года.

"Вьетминь" контролировал север страны и готовился в большой рейд на юг. В частности в Лаос, чтобы поднять там антифранцузское восстание. К тому времени это уже была серьезная сила.

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Колониальные силы французов во Вьетнаме доходили до 190 тысяч бойцов. Тем более на стороне колониальной власти была и 150-тысячная "национальная" армия Вьетнама. Однако она не отличалась большой боеспособностью. В то же время вьетнамские коммунисты смогли собрать под своими знаменами 425 тысяч бойцов, которые опирались на местное население.

Среди инструкторов "Вьетминя" были не только китайские комиссары, но и японцы, которые остались здесь после 1945 года. Накануне женевской встречи и Вьетминь, и Франция хотели силой забронировать себе условия поудобнее для переговоров.

Битва при Дьенбьенфу

Стратегию дальнейших действий колониальных войск выбрали учитывая итоги битвы в долине На Сан в 1952 году. Тогда французам удалось отбить наступление "Вьетминя", грамотно построив оборону.

Осенью 1953 года колониальная власть решила повторить успех битвы подобным образом, перемолов силы "Вьетминя". Местом дислокации выбрали заброшенный японский аэродром в долине Глиняных Горшков – Дьенбьенфу.

Коммунисты шли захватывать столицу Лаоса, а Дьенбьенфу был на границе с Лаосом. Там пересекалось 3 дороги: одна на Лаос, а две на юг Вьетнама.

Горы, окружавшие Дьенбьенфу, были на расстоянии от 10 до 12 километров от взлетно-посадочной полосы. Французы думали, что их не достанет вражеская артиллерия с гор. И думали, что вьетнамцы на те горы не смогут установить артиллерию.

20 ноября 1953 года началась высадка первых батальонов из воздуха. Небо покрыли купола парашютов. За 3 дня в район Дьенбьенфу прибыли в 9 тысяч десантников. Оружие и все необходимое для укрепления тоже доставили по воздуху.



Дьенбьенфу был на границе с Лаосом / Фото pinimg

Первыми, кто туда высадился, были парашютисты. Также было очень много колониальных частей, африканцев, арабов, марокканцев, алжирцев. Гарнизон Дьенбьенфу состоял исключительно из колониальных сил. На 70% это были военные иностранного легиона – боевая разнонациональная солянка, часто с опытом Второй мировой войны за плечами.

Союзниками Франции в Индокитае были Соединенные Штаты и Великобритания. К марту гарнизон ДБФ вырос до 16 тысяч бойцов. Большинство из них:

крылатая пехота;

иностранный легион;

батальон саперов;

3 дивизиона артиллерии;

танковая рота;

12 самолетов F-8F "Bearcat".

Опорные пункты и блиндажи строились с земли, дерева и мешков с песком – без железа и бетона. Впоследствии это станет еще одной причиной разгрома, ведь такие укрепления не могли выдержать удары артиллерии.

Подробнее о последствиях битвы – смотрите в программе.