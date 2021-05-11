Новая война в Средней Азии: зачем Путин вызвал Рахмона в Москву
В этом году на параде Победы в Москве был всего 1 иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Эта новость у многих вызвала скорее иронию, однако это был новый план Владимира Путина.
Источник:"Теории заговора" на 24 канале
На самом деле это очень показательный и тревожный визит, который может повлиять на будущее Средней Азии. Ведь именно сегодня решается кто будет контролировать этот регион в будущем.
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Возможная война в Средней Азии
Многие аналитики сегодня обеспокоены тем, что в Средней Азии, уже в ближайшее время, могут вспыхнуть новые масштабные войны. Связано это с окончательным решением администрации Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана.
Талибы отказались и завязалась долгая война. Лишь спустя 10 лет американским военным удалось убить бен Ладена, а вот победить талибов – нет. Наоборот, они заняли практически весь Афганистан.
Присутствие американцев сдерживало дальнейшее продвижение талибов и они даже заключали некие перемирия с официальным правительством Афганистана.
Американцы покидают территорию
Вот сейчас США приняли решение окончательно уйти из страны до 11 сентября – как раз к годовщине теракта в Америке. На данный момент уже несколько сотен американских и НАТОвских военных покинули Афганистан, а военные базы активно избавляются от оружия и оборудования.
Всё, эпоха присутствия США в Афганистане подходит к концу. И это уже можно называть свершившимся фактом. И это оказалось проблемой.
Несмотря на хрупкие попытки сдержать эскалацию, объявление четкой даты вывода войск стало для Талибана серьезным стимулом не сотрудничать и не отступать. Движение уже дало понять – они планируют полностью вернуть себе власть в стране после ухода американцев.
Они уже отказались участвовать в каких-либо мирных переговорах. Очевидно, что после ухода американцев баланс сил в регионе будет нарушен. И место американцев обязательно кто-то займет, а талибы – первые претенденты на это место.
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Война в Афганистане повлияла на Таджикистан
Кроме того, очевидно, что эскалация в самом Афганистане отразится и на соседних странах. И вот здесь мы и подобрались к президенту Таджикистана Рахмону, приехавшему в Москву.
Путин нашел метод контроля Рахмоном / Фото kremlin.ru
Таджикистан граничит с Афганистаном и очевидно, что там боятся переброски талибов и на их территорию. Ну, или если не талибов, то других террористических организаций. Сдерживать ведь теперь их якобы некому.
Казалось бы, всё просто – Таджикистан просит у России помощи. Скорее всего Рахмон не сам изъявил желание приехать к Путину. Его вызвали.
Глупо полагать, что американцы покидая Афганистан намерены полностью оставить регион. Ведь в Вашингтоне тоже не дураки сидят, чтобы вот так просто отпустить в свободное плаванье страну, где они присутствовали 20 лет, и отдать ее на откуп талибам.
Кто будет контролировать регион
Кроме того, не будет Вашингтон отдавать регион и на откуп россиянам, которые уже потирают руки. Американские войска будут закрепляться в близлежащих странах. Чтобы сохранить возможность для психологического давления и быть в состоянии в любой момент обострения снова нанести удар.
Рядом с Афганистаном находятся Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, которые Кремль не хочет выпускать из зоны своего влияния.
Вот руководство того самого Таджикистана Кремль сейчас активно обрабатывает, чтобы не допустить развертывания американских войск на его территории.
Рычаг Путина
Именно с этой целью Рахмона и вызвали в Москву. Россия уже имеет 1 военную базу на территории Таджикистана и в последние дни активно склоняет Рахмона к еще большему военному присутствию россиян в стране. Рахмон упирался, но до поры до времени.
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Дело в том, что у Путина вдруг появился в руках рычаг реального давления на Рахмона – открытая война Таджикистана с Кыргызстаном. Чтобы не запутать вас окончательно, постараюсь объяснить как можно проще.
Что произошло между Кыргызстаном и Таджикистаном
В конце апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана разразилась настоящая пограничная война с десятками жертв и сотнями вынужденных беженцев. Разобраться почему вдруг вспыхнул конфликт вообще очень сложно из-за географии местности.
Дело в том, что нормальной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном до сих пор нет. Вполне нормальная ситуация, когда на территории одной страны находиться анклав другой и наоборот. Понять где же заканчивается Кыргызстан и начинается Таджикистан – очень сложно.
Путин вызвал Рахмона / Фото kremlin.ru
Кроме того, в самом Кыргызстане сейчас очень сложно с легитимностью власти – всего полгода назад там произошла очередная революция. Вот на этом фоне в конце апреля в одном из таджикских анклавов Кыргызстана – Ворух, начиналась перестрелка и таджики стягивали БТРы и даже поднимали боевую авиацию.
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Причины конфликта
Причиной конфликта стал спор вокруг водозабора на кыргызской территории, которым пользуются и таджики из анклава Ворух. Последние приехали на водозабор устанавливать камеры, чтобы отслеживать, сколько воды потребляют кыргызы, кыргызам это не понравилось и завертелось.
Ворух, Таджикистан: карта
Таких вот спорных водозаборов, дорог и электростанций между двумя странами – десятки и конфликт там может вспыхнуть в любой момент. Спровоцировать его очень легко. И победит здесь тот, у кого мощнее союзники.
Важно помнить, что и Кыргызстан и Таджикистан всё еще остаются в сфере влияния России.
По сути Кремль дал четкий сигнал президенту Таджикистана: если ты подумаешь принять американские войска на своей территории, ты тут же отхватишь масштабный конфликт с Кыргызстаном и мы займем его сторону. Если же ты откажешь американцам, мы станем на твою сторону.
Новый план Кремля
Потому на визит Рахмона в Москву стоит смотреть шире. Энтони Блинкен в Киеве давал четкий сигнал Путину о том, что Вашингтон никогда не оставит Киев и лучше бы Кремлю валить из Украины.
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Однако сам Путин решил показать, что он сужает возможности США в другой регионе мира – Средней Азии. Но как бы там ни было, очевидно одно – США значительно сужают сферу влияния Кремля по всему миру.
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