В этом году на параде Победы в Москве был всего 1 иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Эта новость у многих вызвала скорее иронию, однако это был новый план Владимира Путина.

На самом деле это очень показательный и тревожный визит, который может повлиять на будущее Средней Азии. Ведь именно сегодня решается кто будет контролировать этот регион в будущем.

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Возможная война в Средней Азии

Многие аналитики сегодня обеспокоены тем, что в Средней Азии, уже в ближайшее время, могут вспыхнуть новые масштабные войны. Связано это с окончательным решением администрации Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана.

Справка. США ввели свои войска в Афганистан еще в 2001 году, практически сразу после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Главное требование к правящему тогда в Афганистане движению Талибан – выдать Америке террориста Усаму бен Ладена.

Талибы отказались и завязалась долгая война. Лишь спустя 10 лет американским военным удалось убить бен Ладена, а вот победить талибов – нет. Наоборот, они заняли практически весь Афганистан.

Присутствие американцев сдерживало дальнейшее продвижение талибов и они даже заключали некие перемирия с официальным правительством Афганистана.

Американцы покидают территорию

Вот сейчас США приняли решение окончательно уйти из страны до 11 сентября – как раз к годовщине теракта в Америке. На данный момент уже несколько сотен американских и НАТОвских военных покинули Афганистан, а военные базы активно избавляются от оружия и оборудования.

Всё, эпоха присутствия США в Афганистане подходит к концу. И это уже можно называть свершившимся фактом. И это оказалось проблемой.

Несмотря на хрупкие попытки сдержать эскалацию, объявление четкой даты вывода войск стало для Талибана серьезным стимулом не сотрудничать и не отступать. Движение уже дало понять – они планируют полностью вернуть себе власть в стране после ухода американцев.

Они уже отказались участвовать в каких-либо мирных переговорах. Очевидно, что после ухода американцев баланс сил в регионе будет нарушен. И место американцев обязательно кто-то займет, а талибы – первые претенденты на это место.

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Война в Афганистане повлияла на Таджикистан

Кроме того, очевидно, что эскалация в самом Афганистане отразится и на соседних странах. И вот здесь мы и подобрались к президенту Таджикистана Рахмону, приехавшему в Москву.



Путин нашел метод контроля Рахмоном / Фото kremlin.ru

Таджикистан граничит с Афганистаном и очевидно, что там боятся переброски талибов и на их территорию. Ну, или если не талибов, то других террористических организаций. Сдерживать ведь теперь их якобы некому.

Казалось бы, всё просто – Таджикистан просит у России помощи. Скорее всего Рахмон не сам изъявил желание приехать к Путину. Его вызвали.

Глупо полагать, что американцы покидая Афганистан намерены полностью оставить регион. Ведь в Вашингтоне тоже не дураки сидят, чтобы вот так просто отпустить в свободное плаванье страну, где они присутствовали 20 лет, и отдать ее на откуп талибам.

Кто будет контролировать регион

Кроме того, не будет Вашингтон отдавать регион и на откуп россиянам, которые уже потирают руки. Американские войска будут закрепляться в близлежащих странах. Чтобы сохранить возможность для психологического давления и быть в состоянии в любой момент обострения снова нанести удар.

Рядом с Афганистаном находятся Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, которые Кремль не хочет выпускать из зоны своего влияния.

Вот руководство того самого Таджикистана Кремль сейчас активно обрабатывает, чтобы не допустить развертывания американских войск на его территории.

Рычаг Путина

Именно с этой целью Рахмона и вызвали в Москву. Россия уже имеет 1 военную базу на территории Таджикистана и в последние дни активно склоняет Рахмона к еще большему военному присутствию россиян в стране. Рахмон упирался, но до поры до времени.

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Дело в том, что у Путина вдруг появился в руках рычаг реального давления на Рахмона – открытая война Таджикистана с Кыргызстаном. Чтобы не запутать вас окончательно, постараюсь объяснить как можно проще.

Что произошло между Кыргызстаном и Таджикистаном

В конце апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана разразилась настоящая пограничная война с десятками жертв и сотнями вынужденных беженцев. Разобраться почему вдруг вспыхнул конфликт вообще очень сложно из-за географии местности.

Дело в том, что нормальной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном до сих пор нет. Вполне нормальная ситуация, когда на территории одной страны находиться анклав другой и наоборот. Понять где же заканчивается Кыргызстан и начинается Таджикистан – очень сложно.



Путин вызвал Рахмона / Фото kremlin.ru

Кроме того, в самом Кыргызстане сейчас очень сложно с легитимностью власти – всего полгода назад там произошла очередная революция. Вот на этом фоне в конце апреля в одном из таджикских анклавов Кыргызстана – Ворух, начиналась перестрелка и таджики стягивали БТРы и даже поднимали боевую авиацию.

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Причины конфликта

Причиной конфликта стал спор вокруг водозабора на кыргызской территории, которым пользуются и таджики из анклава Ворух. Последние приехали на водозабор устанавливать камеры, чтобы отслеживать, сколько воды потребляют кыргызы, кыргызам это не понравилось и завертелось.

Ворух, Таджикистан: карта

Таких вот спорных водозаборов, дорог и электростанций между двумя странами – десятки и конфликт там может вспыхнуть в любой момент. Спровоцировать его очень легко. И победит здесь тот, у кого мощнее союзники.

Важно помнить, что и Кыргызстан и Таджикистан всё еще остаются в сфере влияния России.

По сути Кремль дал четкий сигнал президенту Таджикистана: если ты подумаешь принять американские войска на своей территории, ты тут же отхватишь масштабный конфликт с Кыргызстаном и мы займем его сторону. Если же ты откажешь американцам, мы станем на твою сторону.

Новый план Кремля

Потому на визит Рахмона в Москву стоит смотреть шире. Энтони Блинкен в Киеве давал четкий сигнал Путину о том, что Вашингтон никогда не оставит Киев и лучше бы Кремлю валить из Украины.

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Однако сам Путин решил показать, что он сужает возможности США в другой регионе мира – Средней Азии. Но как бы там ни было, очевидно одно – США значительно сужают сферу влияния Кремля по всему миру.