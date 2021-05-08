В мире существует один тип вооружения, наличие которого в корень меняет положение страны на геополитической карте мира, – это атомное оружие. Чем его больше – тем увереннее страна стоит на ногах. При условии, что лидер страны вменяем.

Возьмем, к примеру, США и Россию. На двоих у них более 90% мирового ядерного арсенала.

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У Москвы даже больше боеголовок, чем у Вашингтона. На политической арене они стоят прочно, но уровень развития отличается. Кремль от Белого дома отстает на добрый десяток лет. Как бы курьезно это не звучало вся эта история с атомными бомбами и ядерными ракетами начиналась с одной целью – положить конец войне. Но ситуация вышла из-под контроля и переросла в масштабное противостояние в плане гонки вооружений.

Началась цепь событий, которая неизбежно приведет к Хиросиме, созданию водородных бомб, кубинскому ракетному кризису. Все эти факторы будут держать мир в полном напряжении. И ответственность за весь этот расклад событий несет вот этот человек – американский физик, которого считают отцом атомного оружия, Роберт Оппенгеймер.

"Мир уже не будет таким, как был раньше. После взрыва несколько человек смеялись, еще несколько плакали. Очень многие стояли незыблемо. А я в этот момент вспомнил строки из индуистского писания: "Я стал смертью, разрушителем миров", – сказал отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер.

Как пришла идея создать ядерную бомбу

Начиналось все довольно невинно. В 1938 году 2 немецких химика случайным образом догадались, что можно расщепить ядро атома. Уравнения и опыты Эйнштайна предполагали, что этот процесс породит такое количество энергии, что взрыв лишь от одного разделенного атома будет просто невероятной силы. Физики всего мира сразу поняли, что это даст возможность создать супербомбу. А тогда как раз назревала Вторая мировая.

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Уже было понятно, что Гитлер планирует поделить мир на свой манер, а значит, он не упустит шанса на получение такого оружия. Первыми в игру решили вступить Штаты. Они засылали своих людей в ряды немецких военных, чтобы отслеживать попытки нацистов в создании такого арсенала. Следили и за "советами", которые тоже гнались за разработками супербомб. Любая информация в то время была на вес золота. Даже малейшая мелочь могла сыграть в создании бомбы ключевую роль. Имея в арсенале такое вооружение, можно было бы поставить на колени не просто амбициозные планы немецкого диктатора, но и покорить весь мир. Правда, был один нюанс.

Первым толчком к появлению проекта "Манхэттен" стала небольшая группа беженцев-евреев, которые приехали в США, убегая от нацистской Германии. Они заявили, что Берлин работает над разработкой атомного оружия. Что интересно, все знания о попытке создания такого оружия лежали на поверхности,

– сказал исследователь Дэвид Кеннеди.

"Необходимые для этого материалы и процессы были хорошо известными для научного сообщества. Но проблема заключалась в том, что никто не знал, как это можно объединить в технологическом и инженерном планах. Вот это главный вызов – собрать все знания в кучу", – пояснил Дэвид Кеннеди.

Масштабная операция по разработке атомного оружия

Под патронатом тогдашнего президента страны Франклина Делано Рузвельта стартовала масштабная операция по разработке атомного оружия. Начали строить специальные полигоны, выкупать землю у фермеров. Уже в 1941 году глава Овального кабинета официально утвердил атомный курс США и в рамках работы над этим курсом он заключил сотрудничество с Британией и Канадой. Чтобы достичь результата, нужны были:

ресурсы;

люди;

место.

С последним пунктом проблем практически не возникало. Штаты выкупали фермерские угодья, даже не спрашивая разрешения у местных. Они тысячами выселяли людей из мест, где жили целые поколения. Работа над проектом стала приоритетом номер 1. В общем, на 3 страны существовало 30 различных локаций: где-то работали над топливом, где-то над выработкой сырья и так далее. Начальное финансирование – более 2 миллиардов долларов. Сегодня это чуть более 20 миллиардов.

"Манхэттенский проект"

Проект решили назвать "Манхэттен". Он и внимания не привлекал да и название было вполне типичным для армии США. Названиями городов и районов военные обычно именовали свои базы и места дислокации. "Манхэттен" особо внимания не привлекал. Но стоит заметить, что такой проект разбросали по всей территории США. Правда, назывался он по-другому, в зависимости от района.

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"Когда речь идет о создании такого вооружения, то это не только о теоретической части работы. Это еще и гигантская часть инженерной работы. Надо разработать топливо, которое будет курсировать в центрифугах, создать достаточное количество топлива для самих бомб. Над этим работали лучшие ученые не только США, но и присоединились ученые со всего мира", – отметил журналист Джеймс Меигс.

Над "Манхэттеном" работали 4 страны

Поскольку над проектом "Манхэттен" работали ученые из 4 стран, то и споров между государствами избежать было невозможно. Дело в том, что каждый участник вносил в создание бомбы что-то свое. Соответственно, каждый хотел равных прав. Но американцы не горели желанием делиться атомными секретами с союзниками, которые при наличии такого вооружения могут легко превратиться во врагов.

Белый дом критиковал союзников за то, что те вкладывают в разработки мало денег. Это и в самом деле было так. Американцы вливали миллиарды, остальные ограничивались несколькими миллионами. Но и отказаться от сотрудничества не могли. Нужны были лучшие "головы" планеты. Такие были в Британии. После 11 месяцев споров пришли к консенсусу. Оружие разрабатывается в США, но использовать его или нет – будут решать коллективно.

Работы продолжались под руководством Роберта Оппенгеймера

В принципе, новые правила всех устроили, и британцы послали в Штаты необходимое количество ученых. Все они работали под руководством физика Роберта Оппенгеймера, которого через несколько лет назовут отцом атомного оружия. Однако, утверждение его кандидатуры как руководителя прошло не без проблем. Дело в том, что среди его окружения (друзей и родных) были коммунисты.



Роберт Оппенгеймер / Фото Department of Energy, Office of Public Affairs

Поэтому сначала его как руководителя проекта никто и не рассматривал, если бы не Лесли Гровс – руководитель всего проекта "Манхэттен". Он настаивал на том, чтобы именно этого физика назначили координировать работу ученых. Это было правильное лоббирование. Уже в 1945 году Лесли Гровс и Робберт Оппенгеймер представят миру первую атомную бомбу.

Как работает ядерная бомба

Если коротко о том, как работает такая бомба. За все отвечает цепная реакция, которая начинается со сверхвысокого давления, созданного благодаря обычной взрывчатке внутри боезаряда. От этого давления атомы высокообогащенного урана или плутония расцепляются, выделяя огромное количество энергии. Нейтроны начинают двигаться с бешеной скоростью и ударяются в другие атомы урана или плутония. Если обычный снаряд поражает цель обломками, то у атомной или ядерной бомбы все сложнее. Там аж 5 факторов поражения:

взрывная волна, которая сносит все на своем пути;

адский жар, испепеляющий все в ближайшем радиусе взрыва;

световое излучение, которое лишит без зрения любого, кто в тот момент будет иметь открытые глаза;

электомагнитный пульс, который выбивает все электронные приборы и радиация, которая отравляет все живое в зоне действия бомбы.

И все это благодаря технологии расщепления атомов…

Оппенгеймер не сразу понял, как правильно сконструировать атомную бомбу. Его первые наработки показывали лишь направление движения. Но сам путь был слишком долгим и дорогим. Все упиралось в уран. На его добычу тратили годы. Что в конечном итоге приводило к производству одной бомбы в год. Этого хватило бы, чтобы нанести вред, но не выиграть войну. Ведь всегда существует риск, что найдется кто-то умнее, кто ускорит процесс и в конце концов выиграет погоню вооружений.

Такого умника нашли. Им оказался американец украинского происхождения Георгий Кистяковский. Он решил проблему с ураном и тоже внес свою лепту в разработку атомного оружия. Производство ускорилось. Оак-Ридж из убыточного лабораторного комплекса превратился в фабрику смерти. Там на полных мощностях работали все системы, которые ускорили процесс создания атомной бомбы.

Больше о гигантском лабораторном комплексе Оак-Ридж и испытаниях ядерной бомбы – смотрите в программе.