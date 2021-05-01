В 1947 году над Розуэллом якобы кружили 3 неизвестные объекты, один из которых разбился. До сих пор десятки тысяч людей со всего мира приезжают в американский город, чтобы убедиться в правдивости существования пришельцев.

Они верят, что пришельцы хотели проверить технологический прогресс человечества. Но визит не удался, и их тарелкообразный корабль разбился. Эта история может показаться смешной. Но ее бы не было, если бы не 2 фактора: Холодная Война и спецслужбы.

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"Катастрофа НЛО" оказалась секретной программой военных США

Летом 1947 года Розуэлл был сонным, небольшим городом в Нью-Мексико. В основном там жили фермеры, владельцы ранчо. А еще там была военная база, где находились военные 509-й бригады – ответственные за атомные взрывы в конце Второй мировой.

База этих военных называлась "Военным полигоном Аламгардо" и, кроме различных исследований атомной программы США, ребята занимались и другими вопросами в сфере обороны страны. 8 июля 1947 года в нескольких десятках километров от Розуэлла местный фермер заметил странные обломки на поле. Позже окажется, что сама катастрофа (как ее называют сторонники НЛО) произошла четырьмя днями ранее.



Обломки неизвестного объекта в Розуэлле / Фото UTA Libraries

Фермер не знал, что делать с обломками, ведь раньше не видел похожих материалов. Поэтому загрузил все в пикап и поехал к местному шерифу. В офисе главного копа решили действовать согласно протоколу – обратиться в ближайшую военную базу. Тем более, что неподалеку базировались пилоты.

На место аварии прибыли военные. Сразу поняв, что произошло, они призвали на помощь спецслужбы. В Розуэлл прибыл офицер разведки с непростой задачей – скрыть истинную историю инцидента и придумать прикрытие. С задачей он справился, но его история настолько сильно раскрутилась, что с 1947 до 2021 года 50% американцев будут верить в существование НЛО.

509 бригаду можно было бы назвать довольно засекреченной организацией. Тогда они были едва ли не единственными, кто умел и знал как правильно и эффективно доставлять ядерное оружие в нужные места. Логика у них простая – если у тебя нет нужды знать информацию, то лучше не спрашивай. Все равно не получишь ответа,

– рассказал член команды 509 Уолтер Хат.

Тогда же разведка придумала гениальный план – сказать общественности и журналистам, что на месте инцидента обнаружили обломки НЛО. Через 5 часов, как такое заявление прозвучало впервые, с собственным пресс-релизом выступили военные, которые заверили: "Никакого НЛО нет, мы ошиблись. Это всего лишь воздушный шар для наблюдения за погодными условиями".

Тактика на самом деле тщательно продумана, чтобы скрыть секретную программу страны по наблюдению за СССР. С самого начала они планировали отвлечь внимание людей от Розуэлла. Частично им это удалось. Если бы не один нюанс.

Справка. Первый информационный вброс о НЛО быстро подхватили журналисты. 8 июля местная газета Roswell Daily Record уже пестрела заголовком о том, что неподалеку от Розуэлла нашли неопределенный летающий объект. Об информации с воздушным шаром все быстро забыли. Но разные физики, химики и просто сторонники теорий заговоров продолжали обсуждать тему НЛО.

В погоне за сенсацией на историю с падением НЛО налетели журналисты. Только в первую неделю после падения объекта в различных СМИ появилось около 300 сообщений. Тема пришельцев звучала едва ли не с каждого утюга.

Погоня за НЛО стала популярной после 1947 года

1947 год стал настоящим расцветом теорий и домыслов о существовании других цивилизаций в космосе. Впрочем, нет доказательств, подтверждающих эти факты, или хотя бы то, что это было действительно НЛО. Журналисты пытались говорить со свидетелями, которые скорее придумывали небылицы, чем говорили факты. Не покидают надежд узнать о том инциденте и сегодня.

Правда, большинство так называемых очевидцев просто рассказывают истории друзей, родственников или знакомых людей. Большинство их аргументов сводится к "необычным", "сверхъестественным" материалам, которые удалось найти на месте падения объекта.

Там был материал, который можно было взять в руки, но при этом вы не испытывали ничего. Его будто и не было. А когда бросали его на землю, он становился по консистенции как вода,

– вспомнила дочь одного из розуэлльских пожарных.

Погоня за НЛО продолжалась. В поисках истины исследователи всегда заходили в тупик. Между тем в 1950 году происходила внутренняя переписка ФБР. Говорить о ней начали только в 2011 году. Один из агентов писал директору ведомства, что над Розуэллом заметили 3 неопределенные летающие объекты. Один из них разбился.

Однако далеко не все верят в то, что это письмо настоящее. Ведь на нем нет официального бланка федералов – обычный лист А4. А они, как известно, все свои отчеты, письма штампуют эмблемой органа.

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Даже если зайти в цифровой архив ФБР, там нет ни одного письма, которое было бы написано на обычном листе бумаги. Поэтому все, что остается тем, кто верит в катастрофу НЛО в Нью-Мексико – только слушать рассказы людей.

В конце концов в середине 1950-х годов история полностью затихла, о НЛО все забыли. Версию с падением воздушного шара даже никто не рассматривал. Спецслужбы отлично справились с задачей – отвлекли внимание людей от секретного проекта. Но, как окажется впоследствии, это была лишь небольшая пауза перед началом масштабных поисков НЛО. Некоторые люди посвятят этому делу всю свою жизнь:

будут писать книги;

организовывать экспедиции;

тратить тысячи долларов на снаряжение.

И ни одна из спецслужб или военных структур не скажет о том, что это самом деле было не НЛО. Аж до 1994 года. Да и в конце концов им никто не поверит. Теория заговора столь стремительно укоренится, что станет частью американской культуры. Она заставит верить в себя сотни миллионов людей не только в Штатах, но и во всем мире.

Исследователи обнаружили различные формы НЛО

А теперь о формах НЛО. Почему он круглый, овальный и даже иногда имеет форму прямоугольника? Относительно первых двух ответ имеют скептически настроенные к НЛО люди. Они объясняют это тем, что события в Розуэлле – авария воздушного шара. А поскольку он был сделан из несколько удивительных материалов, не характерных для воздушных шаров, то все, что касается инопланетных кораблей, изображают именно так.

Что же касается прямоугольных образов. В конце 1950 года в небе над Лас-Вегасом и близлежащими территориями начали появляться странные полосы – длинные, быстрые. Часто под местами полета находили обломки.



Фотография предполагаемого НЛО в Нью-Джерси / Фото Википедия

Дело в том, что в южной части штата Невада ВВС выкупили территорию, которая впоследствии станет известной как Зона 51. Там проводили испытания новых самолетов. В 1970-х годах зона 51 стала "популярной" по тем же причинам, что и Розуэлл.

Непонятные летающие полосы и круги объясняли просто – НЛО. Сложив "А" и "Б" вместе, сторонники теорий заговоров возобновили поиски правды. Начали обвинять правительство в сокрытии информации. Они поняли, что Зона 51 и Розуэлл – места, куда часто наведываются инопланетяне.

В 1970-х годах ежегодно в полицию и федеральные органы со всей страны поступало около 10 тысяч сообщений о том, что где-то заметили НЛО.

Разведка взамен пристально наблюдала, чтобы эта легенда и в дальнейшем жила. У них все получилось – секретные проекты в безопасности и людям есть чем заняться.

Мы всегда должны помнить, военные с самого начала заявили в своем пресс-релизе, что поймали что-то "неизвестное", а уже потом изменили свои показания на воздушный шар для наблюдения за погодой. Именно поэтому мы и продолжаем копать информацию и искать документы,

– пояснил исследователь Дон Шмит.

Добраться до истины помогали и документальные фильмы, которые, как оказалось, не имеют с оригинальной катастрофой ничего общего. Чтобы подогреть интерес к теме и сделать контент более привлекательным, в качестве экспертов начали приглашать тех людей, которые откровенно говорили глупости. Например, утверждали, что лично бывали на инопланетном корабле. И не просто побывали на нем, а были жертвами сечения. Их:

похитили;

"подрихтовали";

вернули на землю.

Информации о пришельцах стало столько, что отличить где правда, а где выдумки – не могли. Тогда же свою деятельность начал один из самых известных исследователей НЛО и автор 13 книг о пришельцах Дон Шмит. Вопрос Розуэлла не дает покоя ни ему, ни его команде сегодня. Они постоянно ездят в Розуэлл в поисках новых зацепок, пытаются найти новые доказательства лжи со стороны американского правительства.

Розуэлльский инцидент был нацелен против СССР

Такое развитие событий продолжалось вплоть до 1990-х годов. Тогда военные решили приоткрыть завесу таинственности. Первый отчет, содержащий несколько сотен страниц о падении объекта в Розуэлле, вышел в 1994 году. Второй – в 1997 году. Говорилось о том, что никакого НЛО не существует. Все эти обломки, необычные материалы и попытки правительства скрыть информацию – все это ради национальной безопасности. Ведь проект слишком серьезный для того, чтобы говорить о нем на уровне государства.

Проект во времена Холодной войны был нацелен против СССР. Версия спецслужб была настолько хорошо продуманной, что в Москве и не заподозрили, что вся эта история – просто прикрытие и мастерская игра американской разведки.

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"Отчет ВВС с 1997 года показал, что объект, который упал возле Розуэлла на самом деле был секретным экспериментом во время Холодной войны. Разведка таким образом отслеживала звуковые вибрации, которые должны были показать, занимается ли СССР испытанием атомного оружия", – отметил исследователь Том Макдуг .

Этот проект назывался Mogul. Очевидно, рассказать о нем американские спецслужбы действительно не могли. Холодная война только набирала обороты, а подливать масла в огонь никто не хотел. Лишь после падения Советского Союза об этом атомном исследовании стали говорить открыто. Тем не менее американцы на все эти отчеты отреагировали довольно вяло.

После стольких лет исследований и забивания себе мозгов историями о пришельцах, они решили, что эти отчеты и пресс конференции – очередная попытка правительства скрыть секретную информацию.

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