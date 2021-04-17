Министерство обороны США подтвердило подлинность снимков и видео 2019 года, на которых зафиксировали НЛО. Разведка Соединенных Штатов к июню 2021 года обещает подготовить доклад по этому поводу.

На одном из видео 2019 года, которое обнародовал режиссер-документалист Джереми Корбелл, видно как по небу движется объект треугольной формы.

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США заявляет о подлинности материалов об НЛО

Представительница Пентагона Сюзан Гоф отметила, что эту запись сделали члены военно-морского флота США.

Также она подтвердила, что работники ВМС зафиксировали на камеру 3 неизвестных летающих объекта: один в форме "шара", другой – "желудя" и еще один, который описали как "металлический аэростат".

Для обеспечения безопасности операций и избежания разглашения информации, которая может быть полезна потенциальным противникам, Министерство обороны публично не обсуждает детали наблюдений о вторжении, обозначены как НЛО,

– объяснила Гоф.

По ее словам, специальное подразделение Минобороны США, которое изучает НЛО, уже добавило эти случаи к своим текущим экспертизам.

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Когда обнародуют доказательства существования НЛО

В апреле 2020 года Пентагон подтвердил подлинность по меньшей мере 3 видео с НЛО, а впоследствии – еще 8.

В январе 2021 года Центральное разведывательное управление рассекретило часть связанных с исследованием НЛО данных. А Дональд Трамп в конце своего президентства дал распоряжение национальной разведке подготовить доклад про "неопознанные летающие объекты".

Доклад должны подготовить в течение 180 дней – до июня 2021 года. Его должны заслушать в Конгрессе. А тогда с его содержанием смогут ознакомиться все желающие.

Американские ВМС зафиксировали НЛО: смотрите видео