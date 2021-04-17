Міністерство оборони США підтвердило справжність знімків та відео 2019 року, на яких зафіксували НЛО. Розвідка Сполучених Штатів до червня 2021 року обіцяє підготувати доповідь щодо цього.

На одному з відео 2019 року, яке оприлюднив режисер-документаліст Джеремі Корбелл, видно як небом рухається об'єкт трикутної форми.

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США заявляє про справжність матеріалів про НЛО

Представниця Пентагону Сюзан Гоф зазначила, що цей запис зробили члени військово-морського флоту США.

Також вона підтвердила, що працівники ВМС зафіксували на камеру 3 невстановлені летючі об'єкти: один у формі "кулі", інший – "жолудя" та ще один, який описали як "металевий аеростат".

Для забезпечення безпеки операцій та уникнення розголошення інформації, яка може бути корисною потенційним супротивникам, Міністерство оборони публічно не обговорює деталі спостережень про вторгнення, позначені як НЛО,

– пояснила Гоф.

За її словами, спеціальний підрозділ Міноборони США, який вивчає НЛО, вже додав ці випадки до своїх поточних експертиз.

До теми НЛО в архівних фото

Коли оприлюднять доповідь щодо цього

У квітні 2020 року Пентагон підтвердив автентичність щонайменше 3 відео з НЛО, а згодом – ще 8.

У січні 2021 року Центральне розвідувальне управління розсекретило частину пов'язаних із дослідженням НЛО даних. А Дональд Трамп наприкінці свого президентства дав розпорядження національній розвідці підготувати доповідь про "неопізнані літаючі об'єкти".

Доповідь повинні підготувати протягом 180 днів – до червня 2021 року. Її мають заслухати в Конгресі. А тоді з її змістом зможуть ознайомитися всі охочі.

Зверніть увагу! Уся історія з Пентагоном та НЛО пов'язана зі запитом дослідника Джона Грінвальда, який є прихильником теорії відвідування Землі позаземними формами життя. Протягом 25 років він намагався витягти з ЦРУ інформацію про НЛО. Ці матеріали свідчать лише про неідентифіковані літальні апарати чи явища.

Американські ВМС зафіксували НЛО: дивіться відео