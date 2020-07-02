73 года назад в городе Розуэлл произошла авария неопознанного летающего объекта. Это событие и до сих пор является причиной многих теорий и споров. Поэтому 2 июля отмечается Всемирный день НЛО.

День НЛО иначе называют день уфолога, хотя научное общество не признает уфологию как науку, отмечает 24 канал. Несмотря на это во многих странах существуют целые исследовательские центры и организации, которые занимаются изучением паранормального.

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Аббревиатура НЛО расшифровывается как "неопознанный летающий объект".

Существование НЛО: официальные фото и видео

В 1978 году ЦРУ выложило в общий доступ сотни документов, которые детализируют расследование Агентства по неопознанным летающим объектам. Все фото и документы датируются с конца 40-х и 50-х лет, отмечает cia.gov.



Первые фото НЛО, которые рассекретило ЦРУ / Фото: cia.gov

28 апреля 2020 года Пентагон официально показал видеозапись с НЛО. Эти видео были уже в открытом доступе с 2007 года. Американские ВМС и ранее заявляли, что видео зафиксированные в 2004 и 2015 годах действительно сняты ВМФ.



НЛО в 2004 году / Скриншот видео

Смотрите видео: Пентагон зафиксировал НЛО

Лучшее фото за 40 лет

Житель польского села Ястрове зафиксировал на фото НЛО, которое назвали лучшим за последние 40 лет, сообщает The Mirror.

Село расположено в 180 километрах от Варшавы. Мужчина ехал на велосипеде и услышал странный звук. Он успел сделать несколько снимков на мобильный телефон и передал их польском уфологу Роберту Бернатовичу.

На этом фото изображен металлический объект, который имеет вид тарелки. Он пролетел над лесом на высоте около 45-60 метров.



Лучшее фото НЛО за последние 40 лет / Фото: 5.ua

Сейчас фото исследуют другие специалисты.