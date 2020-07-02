73 роки тому у місті Розуелл сталася аварія невпізнаного літаючого об’єкта. Ця подія й до сьогодні є причиною багатьох теорій і суперечок. Тому 2 липня відзначається Всесвітній день НЛО.

День НЛО інакше називають День уфолога, хоч наукове товариство не визнає уфологію як науку, зазначає 24 канал. Попри це у багатьох країнах існують цілі дослідницькі центри та організації, які займаються вивченням паранормального.

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Абревіатура НЛО розшифровується як "непізнаний літаючий об’єкт".

Існування НЛО: офіційні фото і відео

У 1978 році ЦРУ виклало у загальний доступ сотні документів, які деталізують розслідування Агентства щодо невпізнаних літаючих об'єктів. Усі фото та документи датуються з кінця 40-х і 50-х років, зазначає cia.gov.



Перші фото НЛО, які розсекретило ЦРУ / Фото: cia.gov

28 квітня 2020 року Пентагон офіційно показав відеозапис із НЛО. Ці відео були вже у відкритому доступі з 2007 року. Американські ВМС і раніше заявляли, що відео зафіксовані у 2004 і 2015 роках дійсно зняті ВМФ.



НЛО у 2004 році / Скріншот відео

Дивіться відео: Пентагон зафіксував НЛО

Найкраще фото за 40 років

Мешканець польського села Ястрове зафіксував на фото НЛО, яке назвали найкращим за останні 40 років, повідомляє The Mirror.

Село розташоване за 180 кілометрів від Варшави. Чоловік їхав на велосипеді і почув дивний звук. Він встиг зробити кілька знімків на мобільний телефон і передав їх польському уфологу Роберту Бернатовичу.

На цьому фото зображений металевий об’єкт, який має вигляд тарілки. Він пролетів над лісом на висоті близько 45 – 60 метрів.



Найкраще фото НЛО за останні 40 років / Фото: 5.ua

Наразі фото досліджують інші фахівці.