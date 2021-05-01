У 1947 році над Розвеллом нібито кружляли 3 невідомі об'єкти, один з яких розбився. І досі десятки тисяч людей зі всього світу приїздять до американського міста, щоб переконатися у правдивості існування прибульців.

Вони вірять, що прибульці хотіли перевірити технологічний прогрес людства. Але візит не вдався, і їхній тарілкоподібний корабель розбився. Ця історія може здатися смішною. Але її б не існувало, якби не 2 фактори – Холодна Війна і спецслужби.

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"Катастрофа НЛО" виявилась секретною програмою військових США

Влітку 1947 року Розвелл був сонним, невеличким містом у Нью-Мексико. Здебільшого там жили фермери, власники ранчо. А ще там була військова база, де перебували військові 509-ї бригади – відповідальні за атомні вибухи в кінці Другої світової.

База цих військових називалася "Військовим полігоном Аламгардо" і, крім різних досліджень атомної програми США, хлопці займалися й іншими питаннями у сфері оборони країни. 8 липня 1947 року за кілька десятків кілометрів від Розвелла місцевий фермер помітив дивні уламки на полі. Пізніше виявиться, що сама катастрофа (як її називають прихильники НЛО) трапилася чотирма днями раніше.



Уламки невідомого об'єкта в Розвеллі / Фото UTA Libraries

Фермер не знав, що робити з уламками, адже раніше й не бачив схожих матеріалів. Тому завантажив все у пікап і поїхав до місцевого шерифа. В офісі головного копа вирішили діяти згідно з протоколом – звернутися до найближчої військової бази. Тим паче, що неподалік базувалися пілоти.

На місце аварії прибули військові. Одразу зрозумівши, що сталося, вони викликали на допомогу спецслужби. До Розвеллу прибув офіцер розвідки з непростим завданням – приховати справжню історію інциденту і вигадати прикриття. З завданням він впорався, але його історія настільки сильно розкрутилася, що з 1947 до 2021 року 50% американців віритимуть в існування НЛО.

509 бригаду можна було б назвати досить засекреченою організацією. Тоді вони були чи не єдиними, хто вмів і знав як правильно і ефективно доставляти атомну зброю у потрібні місця. Логіка у них проста – якщо в тебе немає потреби знати інформацію, то краще не питай. Все одно не отримаєш відповіді,

– розповів член команди 509 Волтер Хат.

Тоді ж розвідка придумала геніальний план – сказати громадськості та журналістам, що на місці інциденту виявили уламки НЛО. Через 5 годин, відколи така заява пролунала вперше, з власним пресрелізом виступили військові, які запевнили: "Ніякого НЛО немає, ми помилилися. Це всього лише повітряна куля для спостереження за погодними умовами".

Тактика насправді ретельно продумана, щоб прикрити секретну програму країни зі спостереження за СРСР. З самого початку вони планували відвернути увагу людей від Розвеллу. Частково їм це вдалося. Якби не один нюанс.

Довідка. Перший інформаційний вкид про НЛО швидко підхопили журналісти. 8 липня місцева газета Roswell Daily Record вже майоріла заголовком про те, що неподалік Розвелла знайшли невизначений літаючий об'єкт. Про інформацію з повітряною кулею всі швидко забули. Але різні фізики, хіміки і просто прихильники теорій змов продовжували обговорювати тему НЛО.

В гонитві за сенсацією на історію з падінням НЛО налетіли журналісти. Лише в перший тиждень після падіння об'єкту в різних ЗМІ з'явилося близько 300 повідомлень. Тема прибульців лунала чи не з кожної праски.

Гонитва за НЛО стала популярною після 1947 року

1947 рік став справжнім розквітом теорій та домислів про існування інших цивілізацій у космосі. Втім немає доказів, які б підтвердили ці факти, чи хоча б те, що то було дійсно НЛО. Журналісти намагалися говорити зі свідками, які радше вигадували нісенітниці, ніж говорили факти. Не залишають надій дізнатися про той інцидент і сьогодні.

Щоправда, більшість так званих очевидців просто переповідають історії друзів, родичів чи знайомих людей. Більшість їхніх аргументів зводяться до "незвичних", "надприродних" матеріалів, які вдалося знайти на місці падіння об'єкта.

Там був матеріал, який можна було взяти в руки, але при цьому ви не відчували нічого. Його ніби й не було. А коли кидали його на землю, він ставав за консистенцією як вода,

– пригадала донька одного з розвельських пожежників.

Гонитва за НЛО продовжувалася. У пошуках істини дослідники завжди заходили у глухий кут. Тим часом у 1950 році відбувалася внутрішня переписка ФБР. Говорити про неї почали лише у 2011 році. Один з агентів писав директору відомства, що над Розвеллом помітили 3 невизначені літаючі об'єкти. Один із них розбився.

Однак далеко не всі вірять у те, що цей лист справжній. Адже на ньому немає офіційного бланка федералів – звичайний аркуш А4. А вони, як відомо, всі свої звіти, листи штампують емблемою органу.

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Навіть якщо зайти у цифровий архів ФБР, там немає жодного листа, який був би написаний на звичайному аркуші паперу. Тому все, що залишається тим, хто вірить у катастрофу НЛО в Нью-Мексико – лише слухати оповідки людей.

Зрештою в середині 1950-х років історія повністю затихла, про НЛО всі забули. Версію з падінням повітряної кулі навіть ніхто не розглядав. Спецслужби відмінно впоралися з завданням – відвернули увагу людей від секретного проєкту. Але, як виявиться згодом, це була лише невеличка пауза перед початком масштабних пошуків НЛО. Деякі люди присвятять цій справі усе своє життя:

писатимуть книги;

організовуватимуть експедиції;

витрачатимуть тисячі доларів на спорядження.

І жодна зі спецслужб чи військових структур не скаже про те, що то насправді було не НЛО. Аж до 1994 року. Та й зрештою їм ніхто не повірить. Теорія змови настільки стрімко вкоріниться, що стане частиною американської культури. Вона змусить вірити в себе сотні мільйонів людей не лише в Штатах, а й в усьому світі.

Дослідники виявили різні форми НЛО

А тепер про форми НЛО. Чому він круглий, овальний і навіть інколи має форму прямокутника? Щодо перших двох відповідь мають скептично налаштовані до НЛО люди. Вони пояснюють це тим, що події у Розвеллі – аварія повітряної кулі. А оскільки вона була зроблена дещо з дивних матеріалів, не характерних для повітряних куль, то все, що стосується інопланетних кораблів, зображують саме так.

Щодо прямокутних образів. В кінці 1950 в небі над Лас-Вегасом і довколишніми територіями почали з'являтися дивні смуги – довгі, швидкі. Часто під місцями польоту знаходили уламки.



Світлина ймовірного НЛО в Нью-Джерсі / Фото Вікіпедія

Річ у тім, що в південній частині штату Невада ВПС викупили територію, яка згодом стане відома як Зона 51. Там проводили випробування нових літаків. В 1970-х роках зона 51 стала "популярною" з тих же причин, що і Розвелл.

Незрозумілі літаючі смуги і кола пояснювали просто – НЛО. Склавши "А" і "Б" докупи, прихильники теорій змов відновили пошуки правди. Почали звинувачувати уряд у приховуванні інформації. Вони зрозуміли, що Зона 51 і Розвелл – місця, куди часто навідуються інопланетяни.

В 1970-х роках щорічно в поліцію та федеральні органи, зі всієї країни надходило близько 10 тисяч повідомлень про те, що десь помітили НЛО.

Розвідка натомість пильно спостерігала, щоб ця легенда і надалі жила. Адже у них все вийшло – секретні проєкти в безпеці та й людям є чим зайнятися.

Ми завжди маємо пам'ятати, військові з самого початку заявили у своєму пресрелізі, що впіймали щось "невідоме", а вже потім змінили свої показання на повітряну кулю для спостереження за погодою. Саме тому ми й продовжуємо копати інформацію і шукати документи,

– пояснив дослідник Дон Шміт.

Добратися до істини допомагали і документальні фільми, які, як виявилося, не мають з оригінальною катастрофою нічого спільного. Аби підігріти інтерес до теми та зробити контент привабливішим, в ролі експертів почали запрошувати тих людей, які відверто говорили дурню. Наприклад, стверджували, що особисто бували на інопланетному кораблі. І не просто побували на ньому, а були жертвами розтину. Їх:

викрали;

"підрихтували";

повернули на землю.

Інформації про прибульців стало стільки, що відрізнити де правда, а де вигадки – було неможливо. Тоді ж свою діяльність почав один з найвідоміших дослідників НЛО і автор 13 книг про прибульців Дон Шміт. Питання Розвеллу не дає спокою ні йому, ні його команді до сьогодні. Вони постійно їздять у Розвелл у пошуках нових зачіпок, намагаються знайти нові докази брехні з боку американського уряду.

Розвельський інцидент був націлений проти СРСР

Такий розвиток подій тривав аж до 1990-х років. Тоді військові вирішили привідкрити завісу таємничості. Перший звіт, який містив кілька сотень сторінок про падіння об'єкта в Розвеллі, вийшов у 1994 році. Другий – у 1997 році. Мовилося про те, що ніякого НЛО не існує. Всі ці уламки, незвичні матеріали і намагання уряду приховати інформацію – все це заради національної безпеки. Адже проєкт занадто серйозний для того, щоб говорити про нього на рівні держави.

Проєкт в часи Холодної війни був націлений проти СРСР. Версія спецслужб була настільки добре продуманою, що в Москві і не запідозрили, вся ця історія – просто прикриття і майстерна гра американської розвідки.

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"Звіт ВПС від 1997 року показав, що об'єкт, який впав біля Розвелла насправді був секретним експериментом під час Холодної війни. Розвідка таким чином відстежувала звукові вібрації, які мали показати, чи займається СРСР випробуванням атомної зброї", – зазначив дослідник Том Макдуг.

Цей проєкт називався Mogul. Очевидно, розповісти про нього американські спецслужби і справді не могли. Холодна війна тільки набирала обертів, а підливати масла у вогонь ніхто не хотів. Лише після падіння Радянського Союзу про це атомне дослідження почали говорити відкрито. Тим не менш американці на всі ці звіти відреагували досить в'яло.

ПІсля стількох років досліджень і забивання собі мізків історіями про прибульців, вони вирішили, що ці звіти і пресконференції – чергова спроба уряду приховати таємну інформацію.

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