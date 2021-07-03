Обе страны начали исследовать регион еще в начале XIX века. У обеих там есть свои интересы и будущее видение территории.

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И хотя методы подхода к ведению дел в Арктике у них разные – цель одна – как можно больше засыпать друг другу соли за шиворот. Получается это или нет – ни там, ни там не отчитываются.

Однако базы строятся;

инфраструктура постоянно обновляется;

количество военных в регионе постоянно растет.

Россияне в Арктике

Москва в вопросах Арктики всего за десяток лет продвинулась настолько, что американские аналитики считают ее серьезным соперником в этой холодной игре. Присутствие россиян в Арктике датируется еще временами Российской Империи.

Но если тогда о ценности региона никто не задумывался, интересовала только территория и торговые пути, то с появлением Советского Союза все кардинально изменилось. Погодные условия способствовали тому факту, что Арктика позже других частей земли стала объектом исследований.

Интересно! Там столько всего неизведанного, что, например с 1920-х по 1930-е годы советские экспедиции каждый раз заканчивались успешно – постоянно открывая все новые и новые острова и территории.

С 1933 года и до сих пор в рядах советской, а теперь и российской армии появлялись все новые и новые технологии и подразделения, которые помогали развивать инфраструктуру и расширять свое влияние в районе.

Чем ценна Арктика для России

Не стоит забывать и о геофизических ценностях Арктики для СССР. Кроме военного присутствия на этой земле постоянно работали и ученые. Исследовали магнитные импульсы, проводили опыты относительно солнечного облучения, атомного электричества, занимались вопросами стратосферы и полярного сияния.

В 1991 году СССР распался и все эти опыты пришлось прикрыть. Экспедиции прекратились, а все, что осталось на территории вечной мерзлоты – пустые бочки, в которых когда-то хранили топливо. Но сегодня все изменилось. Понимая весь потенциал Арктики, Россия всеми силами пытается заявить о своем присутствии в регионе.

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Россия в Арктике концентрируется только на 2 главных моментах своего присутствия:

пытается опередить появление и предотвратить разрастание иностранных военных сил близко к границам Российской Федерации, особенно возле ее арктических границ; увеличивает количество своих военных, кораблей и техники, чтобы стать своего рода военной оппозицией для всех, кто развивает собственные армии в арктическом регионе.

Итак, после падения СССР и заброшенных ней баз, большинство уже готовой инфраструктуры региона пришлось или уничтожать, ведь она оказалась больше непригодной, или реставрировать и достраивать.

Развитие военных объектов

Первым делом взялись за обустройство полигонов и аэродромов. Аэродромы – важнейшая артерия Арктики. Ведь это самый быстрый и самый надежный метод доставки груза, военных, оружия и провизии.

Проблема заключалась в том, что на первых аэродромах взлетную полосу делали из прессованного снега. Соответственно посадить там самолет можно было только в сильные морозы. А летом и весной аэродром превращался в сплошное болото. Поэтому большинство грузов приходилось сбрасывать с воздуха.

Но интерес к арктическому региону двигал прогресс. Многомиллиардные вложения сделали свое и мало-помалу снежные пустыни начали превращаться в военные объекты и казармы.



Россияне в Арктике / Фото The Hill

Главная ценность для России

Интересы прежде всего касаются финансов. По данным геологической разведки США, сегодня в Арктике содержится 30% газа и 13% нефти от общих мировых запасов. В деньгах – это сотни триллионов долларов. И Россия сейчас пытается забрать большинство этих запасов себе.

База "Арктический трилистник"

Активное развитие Арктики началось с 2013 – 2014 годов. Сегодня у Кремля уже даже есть аэродромы, способные работать в любое время года и даже принимать грузовые самолеты. Одна из их самых популярных баз – "Арктический трилистник". На сегодня – это самый северный военный комплекс Москвы, расположенный на земле Франца-Иосифа, а заодно – это еще и заповедник.



База "Арктический трилистник" / Фото mil.ru

Именно о базе в заповеднике больше всего и рассказывали в новостях. Приглашали даже иностранных журналистов, чтобы те отсняли современные российские методики строительства таких объектов. Полностью вся территория окружена радарами, круглосуточной охраной и патрулями: как наземными, так и воздушными.

Впрочем, полноценных военных баз нет ни у кого – на это есть 2 причины:

подразделения тех же американских или норвежских арктических солдат не привязываются к местности. Вашингтон располагает современными технологиями, которые позволяют развернуть лагерь за считанные часы в любом месте.

в распоряжении Осло – бывшая военная база Олавсверн, которая позволяет вести наблюдение за россиянами.

Со всем тем, российский "трилистник" действительно впечатляет. Военные утверждают, что он рассчитан на 150 человек, которые могут автономно находиться внутри (не выходя на улицу) полтора года.

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В этом и заключается главный минус военной базы в Арктике. Если военных окружат, и они решат переждать облаву внутри комплекса, то врагу будет достаточно всего лишь нанести один авиаудар по зданию, в котором стоят генераторы. Тогда все, кто внутри останутся без света, воды и пищи.

Россия пытается застроить свою часть Арктики

Приоритет – военные базы. Это сдерживающий фактор в борьбе за будущие ресурсы региона. На улучшение инфраструктуры выделяются миллиарды долларов, но подают в "американском стиле" – все ради защиты национальных интересов.

Ежегодно Минобороны отчитывается о том сколько всего настроено, сколько людей сейчас готовы к бою или, например – которые обновленные варианты вооружения завезли в Арктику. Точной цифры нет ни у кого. Американская разведка и военные историки говорят об одном, российское Минобороны о другом. Однако точной информации не узнает никто.

Всего в Арктике, на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и на мысе Шмидта, за 5 лет построено 425 объектов общей площадью 700 тысяч квадратных метров,

– такие данные приводил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Сергей Шойгу / Фото "РИА-Новости"

О российской технике

Кроме снегоходов, лыж и обычных зимних методов экипировки российские войска имеют на вооружении разнообразную тяжелую технику, приспособленную к работе в таких условиях.

Еще во времена СССР начали разрабатывать специализированную авиацию, которая могла бы уберечь Россию от нападений других стран со стороны севера. Так появился ТУ-126 – первый российский АВАКС. Летающий мозговой центр воздушных операций, который отслеживал любую активность и на суше, и в море, и в воздухе.

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Ударной силой выступил советский МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель. Сегодня Россия до сих пор имеет на вооружении прототипы этих же воздушных судов. Правда, несколько модернизированных. И вместо тактики с авиацией, использует старый хорошо проверенный метод – развивает военные базы, которые станут форпостом в случае угрозы.

Причины увеличения военного присутствия

Сегодня исследователи называют 3 причины, почему россияне увеличивают военное присутствие в арктическом регионе:

показать полный контроль на части территории. Более того, там расположены ядерные полигоны Кремля, которые должны быть в 100% безопасности; удержать контроль над водными торговыми путями, которые соединяют Тихий и Североатлантический океаны; демонстрация силы и четкий сигнал миру о том, что у России есть и будут новые границы.

Расширение границ

В 2015 году Россия подала заявку в ООН на расширение границ своего континентального шлейфа в Арктике на 1,200 тысяч квадратных километров. В апреле 2019 года профильный комитет ООН одобрил просьбу. И такие "замашки" у России происходят не впервые. И хотя ситуация вокруг Арктики держится напряженной, обострять ее еще больше пока не берется никто.