Их миссии практически всегда успешны. Большинство происходят без единого выстрела. Они настолько эффективны, что за более 40 лет работы, во время выполнения заданий погибло 4 бойца.
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Как появилась GSG 9
В сентябре 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене произошел теракт. Жертвами стали 11 членов израильской сборной. Сразу убили 2 израильских спортсменов, 9 человек взяли в заложники.
Заложники теракта в Мюнхене / Фото il4u.org.il
Противодействовать им немецкие полицейские не могли. Все их облавы и попытки окружить преступников заходили в тупик, ведь журналисты вели прямые трансляции, поэтому террористы все видели. Пришлось выполнять приказы похитителей. В результате это привело к гибели всех заложников, 5 похитителей и одного полицейского.
Когда немецкие полицейские провалили задание по спасению заложников, в правительстве встал вопрос о создании узкопрофильного подразделения, которое могло бы выполнять такие специализированные задачи. Речь шла об организации полицейского спецназа.
Так, в конце сентября 1972 года появилась GSG 9, Полное название – "Группа охраны границ". Цифра "9" означает то, что на время создания уже существовало 8 различных подразделений. Девятый – исключительно для борьбы с терроризмом и защиты граждан на территории других стран.
Кстати, процедура выезда на задание не такая уж и простая. Чтобы приступить к выполнению бойцам нужны 2 условия:
- согласие министра внутренних дел;
- согласие руководства федеральной земли, на чьей территории и происходит вероятный теракт.
Первая критика спецслужбы
Еще в начале создания, появление такого полицейского подразделения, вызвало шквал критики среди политиков. Они опасались, что бойцы будут напоминать о темном прошлом Германии – отрядах СС. Ведь в функции ведомства входила не только борьба с терроризмом, но и аресты стрелков, урегулирование конфликтных ситуаций и отслеживание подозрительных граждан.
Правда, в отличие от нацистских бойцовых псов, эти ребята всегда стояли и стоят на страже правопорядка. Они берегут жизнь своих граждан и делают все, чтобы максимально исключить любые шансы на конфликтные ситуации.
Молниеносная операция за 7 минут
В октябре 1977 года бойцы Народного фронта освобождения Палестины захватили немецкий самолет. 4 злоумышленника держали в заложниках на борту 87 человек, включая экипаж. Выдвинули и условия: освободить из тюрем бойцов RAF, палестинских террористов и заплатить выкуп в 15 миллионов долларов.
Тактику они выбрали тоже не простую. Вместо того чтобы стоять в аэропорту и ждать пока в правительстве определятся с результатом, они начали кружить в небе, параллельно посещая различные аэропорты для дозаправки. Предпоследней точкой приземления, которая и стала определяющей в операции, стал Аден, что в Йемене.
Спецслужбы уже знали, что самолет захватили именно бойцы Народного фронта освобождения Палестины, а Сомали находились в дружеских отношениях с официальной Палестиной. Они и решили устроить ловушку там. Немцы связались с сомалийцами, спланировали атаку и решили просто ждать.
Спецслужбы тщательно спланировали свои действия / Фото FPA
Палестинцы начали угрожать взорвать судно, они имели при себе взрывчатку. Тогда же в игру и вступили бойцы из GSG 9. Началась масштабная дезинформационная кампания. Пока чиновники убеждали террористов о том, что нужных им людей уже освободили из тюрем и везут к ним, сомалийцы в нескольких десятках метров от захваченного самолета взорвали автомобиль. Это был откровенный маневр, который дал возможность спецагентам штурмом взять самолет. GSG 9 показали самый высокий пилотаж.
Операция как началась, так и закончилась молниеносно быстро – 7 минут. За это время спецагенты не просто расстреляли всех террористов, но и смогли эвакуировать 86 человек. В результате операции живыми остались все. Единственной жертвой этого захвата стал капитан самолета, которого террористы убили несколькими днями ранее.
Структура GSG 9
Структуру GSG 9 среди всех других спецслужб отличает манера ведения боя и подготовки к заданиям. В этом их уникальность. С начала основания до сегодня они провели примерно 2 тысячи миссий. При этом – лишь в 5 случаях приходилось открывать огонь.
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Большинство их выездов заканчиваются арестами. Иногда и вообще хватает всего лишь присутствия. GSG 9 имеют репутацию самого элитного и лучшего подразделения страны
Саму структуру можно поделить на 3 части:
- первое подразделение отвечает за штурм на суше;
- второе – за атаку с воздуха и десантирование в труднодоступные места;
- третье – за диверсии на воде. Их учат по методам американских SEAL. Они должны плавать далеко, нырять глубоко и оставаться в воде и под водой до тех пор, пока не выполнят поставленные задачи.
Еще в рядах спецуры есть саперы, инженеры, техники и так далее. Во время штурма бойцы всегда передвигаются максимально осторожно. Впереди группа с баллистическими щитами, позади – стрельцы.
Структура спецслужбы состоит из 3 частей / Picture Alliance
Десантирование – это далеко не единственный сценарий тренировки бойцов GSG 9. Их учат решать любые ситуации на любой местности. В частности, инструкторы показывают, как правильно спасать заложников из автомобиля, автобуса, корабля, поезда или самолета. В этом подразделении отдельная роль отведена и для снайперов.
Как говорят инструкторы, когда злоумышленников больше, чем двое – снайпер может сыграть ключевую роль в противостоянии. К тренировкам присоединят и ребят из технических и саперных подразделений. Все из-за новых методов и способов атак террористов. Речь идет об оружии массового поражения. Отдельных членов GSG 9 учат отличать не просто типы бомб, а и составляющие компонентов, чтобы в будущем было легче их обезвредить.
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Как попасть в спецраздел
Тренировочный курс длится около года и из всех желающих в ряды GSG 9 вступают лишь 15% кандидатов. Их штаб становится вторым домом, где бойцы практически живут. Ведь вызывать на задание могут в любой момент.
У некоторых членов подразделения в штабе есть даже чемоданы со всеми вещами. Фактически, они ведут двойную жизнь. Дома как семьянины, а на работе – как спецназовцы. Во время службы тренировки проходят ежедневно. От бойцов требуют постоянно быть в форме.
Бойцы всегда в идеальной форме / Фото Warspot
Кроме физических нагрузок, стрельб и теорий, с 2015 года там тренируются еще и кинологические подразделения. Пушистых агентов тренируют десантироваться, атаковать в закрытых помещениях и выполнять любые команды своего владельца. Далеко не все соглашаются иметь четвероногого напарника. Ведь методика тренировок с людьми одна, а с животными – уже совсем другая.
Неудачи спецслужбы
Как и у всех спецслужб, в GSG 9 тоже бывают неудачи. Во время выполнения боевых задач погибли 4 бойца. Большинство жертв – во время службы за рубежом.
- Первый зарегистрированный случай – смерть комиссара Михаэля Ньюрзелли. Он погиб в 1993 году в перестрелке с боевиками RAF.
- В 2004 году боевики в Ираке напали на автоколонну немецкого посла. Погибли 2 его телохранителя: Тобиас Реттерат и Томас Хафенекер. В то же время сами нападавшие позже официально попросили прощения за теракт.
- В Йемене в 2013 году тоже в перестрелке убили оберкомиссара Мирко Канцлера.
Чем сейчас занимается спецподразделение
В общем, GSG 9 созданы для обеспечения стабильности и урегулирования непредсказуемых ситуаций. Сегодня, особенно после волны роста терроризма в 2014 – 2015 годах в Европе, они усилили и методы тренировок и подготовки, и разработали новые подходы.
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С 2017 года обсуждаются планы о том, чтобы можно было использовать бойцов ведомства за рубежом на постоянной основе. Планируется также создать отдельную ветку, которая была бы ответственной за охрану воздушного транспорта.
Сегодня GSG 9 эффективно противостоит терроризму. Конечно, что уследить за всеми нереально, но они делают все возможное для того, чтобы противостоять террористам и сохранить как можно больше человеческих жизней.