Їхні місії практично завжди успішні. Більшість відбуваються без жодного пострілу. Вони настільки ефективні, що за понад 40 років роботи, під час виконання завдань загинуло лише 4 бійця.
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Як з'явився GSG 9
У вересні 1972 року на Олімпійських іграх у Мюнхені стався теракт. Жертвами стали 11 членів ізраїльської збірної. Відразу убили 2 ізраїльських спортсменів, 9 осіб взяли в заручники.
Заручники теракту в Мюнхені / Фото il4u.org.il
Протидіяти їм німецькі поліцейські не могли. Усі їхні облави та намагання оточити злочинців заходили в глухий кут, адже журналісти вели прямі трансляції, тому терористи все бачили. Довелося виконувати накази викрадачів. У результаті це призвело до загибелі всіх заручників, 5 викрадачів та ще й поліцейського.
Коли німецькі поліцейські провалили завдання з порятунку заручників, в уряді постало питання про створення вузькопрофільного підрозділу, який міг би виконувати такі спеціалізовані завдання. Мовилося про організацію поліцейського спецназу.
Так, наприкінці вересня 1972 року з'явилася GSG 9, повна назва – "Група охорони кордонів". Цифра "9" означає те, що на час створення вже існувало 8 різних підрозділів. Дев'ятий – виключно для боротьби із тероризмом та захисту громадян на території інших країн.
До речі, процедура виїзду на завдання не така вже і проста. Щоби приступити до виконання бійцям потрібні 2 умови:
- згода міністра внутрішніх справ;
- згода керівництва федеральної землі, на чиїй території і відбувається ймовірний теракт.
Перша критика спецслужби
Ще на початку створення, поява такого поліцейського підрозділу, викликала шквал критики серед політиків. Вони побоювалися, що бійці нагадуватимуть про темне минуле Німеччини – загони СС. Адже до функцій відомства входила не лише боротьба із тероризмом, але й арешти стрільців, врегулювання конфліктних ситуацій та відстежування підозрілих громадян.
Щоправда, на відміну від нацистських бійцівських псів, ці хлопці завжди стояли й стоять на варті правопорядку. Вони бережуть життя своїх громадян і роблять усе, щоби максимально унеможливити будь-які шанси на конфліктні ситуації.
Блискавична операція за 7 хвилин
У жовтні 1977 року бійці Народного фронту визволення Палестини захопили німецький літак. 4 зловмисників тримали в заручниках на борту 87 людей, включно з екіпажем. Висунули й умови: звільнити із в'язниць бійців RAF, палестинських терористів і заплатити викуп у 15 мільйонів доларів.
Тактику вони вибрали теж не просту. Замість того, щоби стояти в аеропорту й чекати поки в уряді визначаться із результатом, вони почали кружляти в небі, паралельно відвідуючи різні аеропорти для дозаправлення. Передостанньою точкою приземлення, яка і стала визначальною в операції, став Аден, що у Ємені.
Спецслужби вже знали, що літак захопили саме бійці Народного фронту визволення Палестини, а Сомалі перебували в дружніх відносинах з офіційною Палестиною. Вони і вирішили влаштувати пастку там. Німці зв'язалися із сомалійцями, спланували атаку і вирішили просто чекати.
Спецслужби ретельно спланували свої дії / Фото FPA
Палестинці почали погрожувати підірвати судно, вони мали при собі вибухівку. Тоді ж у гру і вступили бійці з GSG 9. Почалася масштабна дезінформаційна кампанія. Поки урядовці переконували терористів про те, що потрібних їм людей уже звільнили із в'язниць і везуть до них, сомалійці за кілька десятків метрів від захопленого літака підірвали автомобіль. Це був відвертальний маневр, який дав можливість спецагентам штурмом узяти літак. GSG 9 показали найвищий пілотаж.
Операція як почалася, так і закінчилася блискавично швидко – 7 хвилин. За цей час спецагенти не просто розстріляли всіх терористів, але і змогли евакуювати 86 людей. Унаслідок операції живими залишилися всі. Єдиною жертвою цього захоплення став капітан літака, якого терористи убили кількома днями раніше.
Структура GSG 9
Структуру GSG 9 серед усіх інших спецслужб вирізняє манера ведення бою та підготовки до завдань. У цьому їхня унікальність. Від початку заснування до сьогодні вони провели приблизно 2 тисячі місій. При цьому – лише в 5 випадках доводилося відкривати вогонь.
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Більшість їхніх виїздів закінчуються арештами. Інколи й взагалі вистачає всього лише присутності. GSG 9 мають репутацію найелітнішого й найкращого підрозділу країни
Саму структуру можна поділити на 3 частини:
- перший підрозділ відповідає за штурм на суші;
- другий – за атаку з повітря й десантування у важкодоступні місця;
- третій – за диверсії на воді. Їх вчать за методами американських SEAL. Вони мусять плавати далеко, пірнати глибоко й залишатися у воді й під водою доти, поки не виконають поставлені завдання.
Ще в лавах спецури є сапери, інженери, техніки й так далі. Під час штурму бійці завжди пересуваються максимально обережно. Попереду група з балістичними щитами, позаду – стрільці.
Структуру спецслужби складається з 3 частин / Picture Alliance
Десантування – це далеко не єдиний сценарій тренування бійців GSG 9. Їх вчать вирішувати будь-які ситуації на будь-якій місцевості. Зокрема, інструктори показуються як правильно рятувати заручників з автомобіля, автобуса, корабля, потяга чи літака. У цьому підрозділі окрема роль відведена і для снайперів.
Як кажуть інструктори, коли зловмисників більше, ніж двоє – снайпер може відіграти ключову роль у протистоянні. До тренувань приєднають і хлопців із технічних та саперних підрозділів. Усе через нові методи й способи атак терористів. Мовиться про зброю масового ураження. Окремих членів GSG 9 вчать відрізняти не просто типи бомб, а і складники компонентів, щоб у майбутньому було легше їх знешкоджувати.
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Як потрапити в спецрозділ
Тренувальний курс триває близько року і з усіх охочих до лав GSG 9 вступають лише 15% кандидатів. Їхній штаб стає другим домом, де бійці практично живуть. Адже викликати на завдання можуть будь-якої миті.
У деяких членів підрозділу в штабі є навіть валізи з усіма речами. Фактично, вони ведуть подвійне життя. Вдома як сім'янини й на роботі – як спецпризначенці. Під час служби тренування відбуваються щодня. Від бійців вимагають постійно бути у формі.
Бійці завжди в ідеальній формі / Фото Warspot
Крім фізичних навантажень, стрільб і теорій, з 2015 року там тренуються ще й кінологічні підрозділи. Пухнастих агентів тренують десантуватися, атакувати в закритих приміщеннях і виконувати будь-які команди свого власника. Далеко не всі погоджуються мати чотирилапого напарника. Адже методика тренувань із людьми одна, а з тваринами – уже зовсім інша.
Невдачі спецслужби
Як і у всіх спецслужб, в GSG 9 теж бувають невдачі. Під час виконання бойових завдань загинули 4 бійців. Більшість жертв – під час служби за кордоном.
- Перший зареєстрований випадок – смерть комісара Міхаеля Ньюрзеллі. Він загинув у 1993 році в перестрілці із бойовиками RAF.
- У 2004 році бойовики в Іраку напали на автоколону німецького посла. Загинули 2 його охоронців: Тобіас Реттерат і Томас Хафенекер. Водночас самі нападники, пізніше офіційно попросили вибачення за теракт.
- У Ємені у 2013 році теж у перестрілці вбили оберкомісара Мірко Канцлера.
Чим зараз займається спецпідрозділ
Загалом, GSG 9 створені для забезпечення стабільності та врегулювання непередбачуваних ситуацій. Сьогодні, особливо після зростання хвилі тероризму у 2014 – 2015 роках у Європі, вони посилили й методи тренувань, і підготовки, і розробили нові підходи.
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З 2017 року обговорюються плани про те, щоби можна було використовувати бійців відомства за кордоном на постійній основі. Планується також створити окрему гілку, яка була б відповідальною за охорону повітряного транспорту.
Сьогодні GSG 9 ефективно протистоїть тероризму. Звичайно, що встежити за всіма нереально, але вони роблять усе можливе для того, щоби протистояти терористам і зберегти якомога більше людських життів.