Щоправда, бодігарди Папи Римського не іменують себе спецагентами та не використовують для роботи спеціальні ґаджети. Принаймні, не завжди. Більшість часу вони розгулюють Ватиканом в обладунках, з мечем та алебардою.

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Станом на сьогодні – це найменша і найстаріша армія світу, що виконує роль оборони. А називають її по-різному – Папська армія, охоронці Ватикану, Швейцарська гвардія. Та їхня повна офіційна назва: "Піхотна когорта швейцарців священної охорони Римського Папи".

Заснування Швейцарської гвардії

Перші згадки про швейцарську гвардію з'явилися у 1506 році. Тодішній папа Юлій II, побоюючись можливих нападів, попросив у швейцарців надати йому охорону. Немало-небагато – 200 людей. Щоправда, прислали йому лише 150. І так, 22 січня 1506 року вважається днем заснування Швейцарської гвардії. До речі, тодішніх охоронців набирали саме із найманців. В ті часи – це було звичним явищем для країни.

Швейцарія хоч і була бідною країною, але славилася своїми воїнами, які працювали найманцями по всьому світу. Відслуживши певний час у Ватикані, вони вирішували самостійно: залишатися при Папі й надалі або ж покинути Ватикан і рухатися далі.

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За послуги охорони вони отримували гідну платню. Скільки саме – сьогодні точно не відомо. Однак, враховуючи всі небезпеки та відповідальність, що лягали на їхні плечі, сума точно була не маленька. Та й до того ж сама робота непроста. Гвардійці охороняли людину, яку в XVI столітті вважали мало не всесильною.

"Історія Швейцарської гвардії Папи чітко показує якості цих людей. Вони служать люто і віддано. І саме з такими принципами ми служимо Святому Отцю і Католицькій Церкві вже більше ніж 500 років", – розповів комендант швейцарських гвардійців Крістоф Граф.

"Римська різанина"

За всю історію існування Швейцарської гвардії вступати в бій їм доводилося лише один раз – у 1527 році. Тодішні події у Римі отримали назву "Римська різанина". Над святим престолом нависла хмара небезпеки. На місто насувалася армія Іспанії та Німеччини. Імператор Карл V дав добро на грабунки і винищення людей. У 1527 році престол очолював Папа Климент VII і хто знає, як би закінчилося його життя, якби поруч не було швейцарських гвардійців.

Загалом у підпорядкуванні Папи їх було 189, а от армія Карла V була більш ніж утричі більша. При цьому гвардійцям вдалося не просто відбити атаку, а й навіть евакуювати Папу таємними шляхами у безпечне місце. В тій різанині загинули понад 140 охоронців.

Бути відповідальним за безпеку понтифіка – це для нас великий привілей. Ми пишаємося цим. Для того, щоб сповна нести на собі відповідальність всієї цієї місії та виклику, потрібно багато тренуватися,

– зазначив Крістоф Граф.

Хто може долучитись до охоронців Святого Престолу

І хоч сутичок більше не було і прямої загрози життю Папи теж, традиція продовжувалася і що 2 роки нових гвардійців продовжували набирати на службу. Сьогодні, щоб долучитися до охоронців Святого Престолу потрібно:

бути громадянином Швейцарії;

католиком у віці від 19 до 30 років;

за плечима обов'язково повинна бути військова підготовка.

Яка зарплата у швейцарських гвардійців

Щодо зарплат, то якщо порівнювати із середньостатистичними, станом на 2015 – 2016 роки, вона становить 1 300 євро на місяць. При цьому кожен гвардієць отримує повний пакет послуг:

форму;

їжу;

оплачувані відпустки і так далі.

Але варто розуміти, що в ряди охоронців Папи Римського йдуть далеко не за зарплатнею чи навіть кар'єрою. Ті, хто ступають на цю стежку, відчувають святий обов'язок. Вони готові віддати життя за Папу і виконувати будь-які його накази. Хоча, як показує практика, Папа зазвичай ніколи нічого не просить. Все що від них вимагається: забезпечувати охорону, поки Папа у Ватикані, і супроводжувати його під час закордонних подорожей та візитів.

У вільний час кожен займається своїми справами. Щоправда, лише в межах Ватикану.



Швейцарські гвардійці готові віддати життя за Папу / Фото AP

"Більшість швейцарців вільний час використовують для занять спортом. Хтось грає у футбол, а когось приваблює плавання у басейні чи на пляжі. А ще: пробіжки, просто посиденьки чи відвідування спортзалу", – сказав швейцарський гвардієць.

Особлива форма гвардійців

До речі, неофіційно гвардійців Папи називають "найкольоровішою армією світу". Це й справді так, їхня форма – найяскравіша зі всіх і сьогодні немає жодного практичного призначення. Адже повністю весь комплект складається із 154 елементів, придуманих ще в 1914 році. Туди входить:

меч;

алебарда;

обладунки;

різноманітні прикраси і нашивки.

Загалом, все вбрання, наприклад, парадне, важить близько 8 кілограмів. Кожен комплект форми шиють на замовлення, щоб він ідеально сів на папського гвардійця.



Кожен комплект форми шиють на замовлення / Фото AP, Alessandra Tarantino

Загалом, існує 4 види вбрання: 2 парадних, один щоденний і форма для тренування. Остання мало чим відрізняється від вбрання спецназу. Різняться хіба шеврони.



Гвардійців Папи називають "найкольоровішою армією світу" / Фото WikiCommons

Крім форми, військових Папи Римського вирізняє і металевий шолом із різнобарвним пір'ям. Колір теж залежить і від дня, від свята, і навіть від статусу військовослужбовця. Більшість із шоломів були не надто зручними, враховуючи, що проходити в ньому потрібно мало не щодня. Тому нещодавно їх замінили на аналоги виготовлені на 3D-принтері. Вони легші, зручніші і не такі важкі.

Церемонія складання присяги

Одна із найбільших і найцікавіших подій в житті гвардійців – церемонія складання присяги на вірність Папі Римському. Вона доступна на 4 мовах, кожен кандидат виголошує на тій, на якій йому зручно і при цьому тримає у повітрі 3 пальці – символізуючи трійцю. Подивитися на цей процес щороку у травні з'їжджалось десятки тисяч людей.

Церемонія складання присяги гвардійців: дивіться відео

Напад на Папу Павла Івана II

Травень 1981 року ледь не став чорним днем для католиків з усього світу. 13-го числа член турецького терористичного угруповування "Сірі вовки", на площі Святого Петра в Римі стріляв і серйозно поранив Папу Павла Івана II, який саме їхав у відкритому автомобілі. Гвардійці навіть не встигли зреагувати. Ніхто навіть не помітив, як чоловік дістав зброю і відкрив вогонь.



Замах на Папу Римського Павла Івана II / Фото ANSA

Затримали його вже постфактум і кинули за ґрати з терміном – довічне. Папу вдалося врятувати, понтифік навіть навідався до зловмисника у в'язниці, де провів із ним бесіду. На прохання Папи, президент Італії помилував нападника і його депортували до Туреччини. А от сама історія нападу на Павла Івана II так і залишається дещо розмитою.

Існує версія, що його вбивство замовили в КГБ, а організацією займалися болгарські спецагенти. Звучить правдиво, враховуючи, що Папа мав великий вплив на тодішню комуністичну Польщу. Це саме він допоміг полякам скинути комуністичні кайдани з країни.

Вже в нульових італійці проведуть розслідування і дізнаються, що убивство Папи замовили КГБшники. А до того, ніхто й подумати не міг, що таке може статися. Та й самі гвардійці до таких розкладів були не готові. Точніше, їх ніхто не готував. Їх вчили скоріше для церемоніальних цілей та задля охорони під час поїздок Папи. Тобто головне завдання – не підпускати нікого до автомобіля понтифіка.

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"Раніше нікому й в голову не могла прийти така думка, що хтось вирішить застрелити Папу. Саме тому сьогодні в нас є підрозділи і органи, які раніше ніколи не існували. Зараз, фактично кожен на варті. Якщо порівнювати з тим, що було 20 років тому, то сьогодні ми готові абсолютно до всього, що навіть в теорії може статися", – розповів швейцарський гвардієць Давід Джулієтті.

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