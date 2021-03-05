Папа Римський вперше за історію католицької церкви відвідав Ірак
Папа Римський Франциск прилетів до Багдаду 5 березня. Це стало його першою подорожжю за час пандемії та загалом першим візитом глави католицької церкви до Іраку.
Джерело:"Анадолу"
В Іраці Папа Римський Франциск пробуде чотири дні. Він зустрінеться з владою країни, представниками духовенства та вірянами-християнами.
Раніше Папа Римський передбачив новий Всесвітній потоп
Чому Папа Римський приїхав в Ірак
Це так званий "апостольський" візит, під час якого Папа благословить вірян країни. Зазначається, що Папа Римський наполіг на візиті, попри новий спалах COVID-19 в Іраці.
В аеропорту Папу зустрів прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі / Фото Getty Images
Що відвідає Папа Римський
- Глава католицької церкви виступить із закликом до миру та надихне християн, які зазнали переслідування.
- У суботу Папа Римський вилетить до міста Ан-Наджаф, де відвідає лідера ісламської течії шиїтів – аятолу Алі аль-Сістані.
- Папа відвідає міжрелігійну зустріч у стародавньому місті Ур, яке традиційно вважається місцем народження пророка Авраама.
- У неділю він вирушить до міста Мосул на півночі Іраку, де промовить на Церковній площі молитву за жертв війни з Ісламською державою.
Чому в Ірак не їздили раніше
Папа Франциск говорив про бажання поїхати до Іраку ще у 2019 році, але завадила пандемія. Відтак він заявив, "що не може підвести християн вдруге і не приїхати".
Раніше до Іраку планував вирушити Іван Павло II, але скасував поїздку у 2000 році. Сталося це через невдалі переговори з тодішнім урядом Іраку і президентом Саддамом Хусейном.
Під час візиту для захисту Папи залучать майже 10 тисяч співробітників сил безпеки.
Християни в Іранці
- Майже 67% іракських християн — халдейські католики, чия церква зберегла власні традиції, але визнає владу Папи в Римі.
- Ще 20% є послідовниками Ассирійської церкви Сходу, яка вважається найстарішою в Іраку.
- Решта – сирійські православні, сирійські католики, вірменські католики, послідовники Вірменської апостольської церкви, англіканства, євангельські християни та інші.
Джерело: Вікіпедія
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