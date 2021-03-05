Папа Римский Франциск прилетел в Багдад 5 марта. Это стало его первым путешествием за время пандемии и в целом первым визитом главы католической церкви в Ирак.

В Ираке Папа Римский Франциск пробудет четыре дня. Он встретится с властями страны, представителями духовенства и верующими-христианами.

Ранее Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

Почему Папа Римский приехал в Ирак

Это так называемый "апостольский" визит, во время которого Папа благословит верующих страны. Отмечается, что Папа Римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку COVID-19 в Ираке.



В аэропорту Папу встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими / Фото Getty Images

Что посетит Папа Римский

Глава католической церкви выступит с призывом к миру и вдохновит христиан, подвергшихся преследованию.

В субботу Папа Римский вылетит в город Ан-Наджаф, где посетит лидера исламского течения шиитов – аятоллу Али аль-Систани.

Папа посетит межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, который традиционно считается местом рождения пророка Авраама.

В воскресенье он отправится в город Мосул на севере Ирака, где произнесет на церковной площади молитву за жертв войны с Исламским государством.

Отметим. Посол Турции в Ватикане отметил: такой визит Папы внесет стабильность в неспокойный регион. Турция лишь приветствует такие визиты главы католической церкви. Что интересно при таком заявлении, так это то, Турция по большей части является мусульманской страной.

Почему в Ирак не ездили раньше

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но помешала пандемия. Поэтому он заявил, "что не может подвести христиан во второй раз и не приехать".

Ранее в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году. Произошло это из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака и президентом Саддамом Хусейном.

Во время визита для защиты Папы привлекут почти 10 тысяч сотрудников сил безопасности.

Христиане в иранке

Почти 67% иракских христиан — халдейские католики, чья церковь сохранила свои традиции, но признает власть Папы в Риме.

Еще 20% являются последователями Ассирийской церкви Востока, которая считается старейшей в Ираке.

Остальные – сирийские православные, сирийские католики, армянские католики, последователи Армянской апостольской церкви, англиканства, евангельские христиане и другие.

Источник: Википедия