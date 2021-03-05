Папа Римский впервые в истории католической церкви посетил Ирак
Папа Римский Франциск прилетел в Багдад 5 марта. Это стало его первым путешествием за время пандемии и в целом первым визитом главы католической церкви в Ирак.
Источник:"Анадолу"
В Ираке Папа Римский Франциск пробудет четыре дня. Он встретится с властями страны, представителями духовенства и верующими-христианами.
Ранее Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Почему Папа Римский приехал в Ирак
Это так называемый "апостольский" визит, во время которого Папа благословит верующих страны. Отмечается, что Папа Римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку COVID-19 в Ираке.
В аэропорту Папу встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими / Фото Getty Images
Что посетит Папа Римский
- Глава католической церкви выступит с призывом к миру и вдохновит христиан, подвергшихся преследованию.
- В субботу Папа Римский вылетит в город Ан-Наджаф, где посетит лидера исламского течения шиитов – аятоллу Али аль-Систани.
- Папа посетит межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, который традиционно считается местом рождения пророка Авраама.
- В воскресенье он отправится в город Мосул на севере Ирака, где произнесет на церковной площади молитву за жертв войны с Исламским государством.
Почему в Ирак не ездили раньше
Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но помешала пандемия. Поэтому он заявил, "что не может подвести христиан во второй раз и не приехать".
Ранее в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году. Произошло это из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака и президентом Саддамом Хусейном.
Во время визита для защиты Папы привлекут почти 10 тысяч сотрудников сил безопасности.
Христиане в иранке
- Почти 67% иракских христиан — халдейские католики, чья церковь сохранила свои традиции, но признает власть Папы в Риме.
- Еще 20% являются последователями Ассирийской церкви Востока, которая считается старейшей в Ираке.
- Остальные – сирийские православные, сирийские католики, армянские католики, последователи Армянской апостольской церкви, англиканства, евангельские христиане и другие.
Источник: Википедия
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