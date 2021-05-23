Правда, бодигарды Папы Римского не именуют себя спецагентами и не используют для работы специальные гаджеты. По крайней мере, не всегда. Большинство времени они разгуливают по Ватикану в доспехах, с мечом и алебардой.

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На сегодня – это самая маленькая и самая старая армия мира, которая выполняет роль обороны. А называют ее по-разному – Папская армия, охранники Ватикана, Швейцарская гвардия. Но их полное официальное название: "Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы".

Основание Швейцарской гвардии

Первые упоминания о швейцарской гвардии появились в 1506 году. Тогдашний папа Юлий II, опасаясь возможных нападений, попросил у швейцарцев предоставить ему охрану. Ни много ни мало – 200 человек. Правда, прислали ему только 150. И так, 22 января 1506 года считается днем ​​основания Швейцарской гвардии. Кстати, тогдашних охранников набирали именно из наемников. В те времена – это было обычным явлением для страны.

Швейцария хоть и была бедной страной, но славилась своими воинами, которые работали наемниками по всему миру. Отслужив некоторое время в Ватикане, они решали самостоятельно: оставаться при Папе и в дальнейшем или же покинуть Ватикан и двигаться дальше.

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За услуги охраны они получали достойную плату. Сколько именно – сегодня точно не известно. Однако, учитывая все опасности и ответственности, которые ложились на их плечи, сумма точно была не маленькая. Да и к тому же работа непростая. Гвардейцы охраняли человека, которого в XVI веке считали едва ли не всесильным.

"История Швейцарской гвардии Папы четко показывает качества этих людей. Они служат яростно и преданно. И именно с такими принципами мы служим Святому Отцу и Католической Церкви уже более 500 лет", – рассказал комендант швейцарских гвардейцев Кристоф Граф.

"Римская резня"

За всю историю существования Швейцарской гвардии вступать в бой им приходилось только один раз – в 1527 году. Тогдашние события в Риме получили название "Римская резня". Над святым престолом нависла туча опасности. На город надвигалась армия Испании и Германии. Император Карл V дал добро на грабежи и уничтожение людей. В 1527 году престол возглавлял Папа Климент VII и кто знает, как бы закончилась его жизнь, если бы рядом не было швейцарских гвардейцев.

Всего в подчинении Папы их было 189, а вот армия Карла V была более чем в три раза больше. При этом гвардейцам удалось не просто отбить атаку, но даже эвакуировать Папу тайными путями в безопасное место. В той резне погибли более 140 охранников.

Быть ответственным за безопасность понтифика – это для нас большая честь. Мы гордимся этим. Для того, чтобы полностью нести на себе ответственность всей этой миссии и вызова, нужно много тренироваться,

– отметил Кристоф Граф.

Кто может присоединиться к охранникам Святого Престола

И хотя столкновений больше не было и прямой угрозы жизни Папы тоже, традиция продолжалась и каждые 2 года новых гвардейцев продолжали набирать на службу. Сегодня, чтобы присоединиться к охранникам Святого Престола нужно:

быть гражданином Швейцарии;

католиком в возрасте от 19 до 30 лет;

за плечами обязательно должна быть военная подготовка.

Какая зарплата у швейцарских гвардейцев

Относительно зарплат, то если сравнивать со среднестатистическими, по состоянию на 2015 – 2016 годы, она составляет 1 300 евро в месяц. При этом каждый гвардеец получает полный пакет услуг:

форму;

еду;

оплачиваемые отпуска и так далее.

Но следует понимать, что в ряды охранников Папы Римского идут далеко не за зарплатой или даже карьерой. Те, кто ступают на эту тропу, испытывают святую обязанность. Они готовы отдать жизнь за Папу и выполнять любые его приказы. Хотя, как показывает практика, Папа обычно никогда ничего не просит. Все что от них требуется: обеспечивать охрану, пока Папа в Ватикане, и сопровождать его во время зарубежных путешествий и визитов.

В свободное время каждый занимается своими делами. Правда, только в пределах Ватикана.



Швейцарские гвардейцы готовы отдать жизнь за Папу / Фото AP

"Большинство швейцарцев свободное время используют для занятий спортом. Кто-то играет в футбол, а кого-то привлекает плавание в бассейне или на пляже. А еще: пробежки, просто посиделки или посещение спортзала", – сказал швейцарский гвардеец.

Особая форма гвардейцев

Кстати, неофициально гвардейцев Папы называют "самой разноцветной армией мира". Это действительно так, их форма – самая яркая из всех и сегодня не имеет никакого практического назначения. Ведь полностью весь комплект состоит из 154 элементов, придуманных еще в 1914 году. Туда входит:

меч,

алебарда;

доспехи;

разнообразные украшения и нашивки.

В целом, весь наряд, например, парадный, весит около 8 килограммов. Каждый комплект формы шьют на заказ, чтобы он идеально сел на папского гвардейца.



Каждый комплект формы шьют на заказ / Фото AP, Alessandra Tarantino

В общем, существует 4 вида формы: 2 парадных, одна ежедневная и форма для тренировки. Последняя мало чем отличается от формы спецназа. Различаются разве что шевроны.



Гвардейцев Папы называют "самой разноцветной армией мира" / Фото WikiCommons

Кроме формы, военных Папы Римского отличает и металлический шлем с разноцветным оперением. Цвет тоже зависит и от дня, от праздника, а также от статуса военнослужащего. Большинство из шлемов были не слишком удобными, учитывая, что ходить в нем нужно почти каждый день. Поэтому недавно их заменили на аналоги изготовленные на 3D-принтере. Они легче, удобнее и не такие тяжелые.

Церемония принятия присяги

Одно из крупнейших и самых интересных событий в жизни гвардейцев – церемония принятия присяги на верность Папе Римскому. Она доступна на 4 языках, каждый кандидат произносит на том, на котором ему удобно и при этом держит в воздухе 3 пальца – символизируя троицу. Посмотреть на этот процесс ежегодно в мае съезжаются десятки тысяч человек.

Церемония принятия присяги гвардейцев: смотрите видео

Нападение на Папу Иоанна Павла II

Май 1981 года едва не стал черным днем для католиков со всего мира. 13-го числа член турецкой террористической группировки "Серые волки", на площади Святого Петра в Риме стрелял и серьезно ранил Папу Иоанна Павла II, который ехал в открытом автомобиле. Гвардейцы даже не успели среагировать. Никто даже не заметил, как мужчина достал оружие и открыл огонь.



Покушение на Папу Римского Иоанна Павла II / Фото ANSA

Задержали его уже постфактум и бросили за решетку со сроком – пожизненное. Папу удалось спасти, понтифик даже посетил злоумышленника в тюрьме, где провел с ним беседу. По просьбе Папы, президент Италии помиловал нападающего и его депортировали в Турцию. А вот сама история нападения на Иоанна Павла II так и остается несколько размытой.

Существует версия, что его убийство заказали в КГБ, а организацией занимались болгарские спецагенты. Звучит правдиво, учитывая, что Папа имел большое влияние на тогдашнюю коммунистическую Польшу. Это именно он помог полякам сбросить коммунистические кандалы со страны.

Уже в нулевых итальянцы проведут расследование и узнают, что убийство Папы заказали сотрудники КГБ. А до того, никто и подумать не мог, что такое может произойти. Да и сами гвардейцы к таким раскладах были не готовы. Точнее, их никто не готовил. Их учили скорее для церемониальных целей и для охраны во время поездок Папы. То есть главная задача – не подпускать никого к автомобилю понтифика.

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"Раньше никому и в голову не могла прийти такая мысль, что кто-то решит застрелить Папу. Именно поэтому сегодня у нас есть подразделения и органы, которые ранее никогда не существовали. Сейчас, практически каждый на страже. Если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, то сегодня мы готовы абсолютно ко всему, что даже в теории может произойти", – рассказал швейцарский гвардеец Давид Джулиетт.

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