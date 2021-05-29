В ЦРУ пытались контролировать мозги военных. Тогда эффект от ЛСД был не полностью исследован и в конце концов ничего у агентов не получилось. С громким скандалом проект пришлось прикрыть, ведь от него пострадало немало людей. Большинство сходило с ума от негативного эффекта от наркотиков.

К теме Гвардия Папы Римского: чем отличается и сколько зарабатывает армия Ватикана

Был в истории США и случай, когда на войну отправляли далеко не супервоинов, а наоборот – совершенно непригодных к битве людей. Они гибли тысячами и те, кому удалось выжить, получили моральные и физические травмы на всю жизнь. "Проект 100 000" был полностью провальным, скандальным и абсолютно не имел никакой пользы. В то же время его инициатор до конца жизни так и не признал, что отправить на войну 100 тысяч человек с низким уровнем IQ было самой большой ошибкой его жизни.

Американцы пытались избежать призыва

В 1955 году в мире вспыхнула новая война между коммунистическим Северным Вьетнамом и некоммунистическим Южным. В масштабном противостоянии, которое унесло больше 4 миллионов жизней, сошлось 19 стран. США и СССР принимали в нем самое активное участие. В Вашингтоне против войны люди на улицах протестовали почти ежедневно.

Президенты в предвыборной гонке обещали положить конец насилию и закончить войну любой ценой. В то же время улицы крупнейших городов страны были переполнены протестующими. Они жгли автомобили и скандировали лозунги против войны. Например, в 1966 году США ежемесячно отправляли во Вьетнам 50 тысяч человек.

Мало кому нравился такой расклад событий, хотя в Белом доме считали иначе: отбить Вьетнам означало подкрепить свои позиции на геополитической арене. Однако американцы считали этот конфликт бессмысленным и ненужным для страны, поэтому старались избежать службы и призыва.

"Во избежание отбора один молодой человек из Мичигана каждый вечер ел 3 большие пиццы в течение 6 месяцев. Он набрал вес и его не взяли на службу. Были и люди, которые кололи себя в руку иголками, чтобы сымитировать наркотическую зависимость. Таких тоже не брали. Были еще профессиональные игроки в футбол, но у них был иммунитет, поэтому они могли служить только по желанию", – рассказал писатель Грегори Гамильтон.



В ряды армии можно было попасть только после необходимых тестов / Фото Национального архива США

Отбор в ряды армии не ограничивался лишь физическими способностями кандидатов. Кроме подтягиваний, разнообразных марш-бросков и оценки состояния здоровья будущих военнослужащих проверяли и в интеллектуальном плане. Тесты обычно были не слишком сложными:

уровень знания языка;

стандартные тесты на грамотность;

умение работать в команде.

"Завалить" интеллектуальный отбор было довольно сложно, поэтому большинство кандидатов намеренно заваливали физическую подготовку. Это стало проблемным вопросом для армии, ведь им не хватало людей. Из запланированных 50 тысяч военных, кое-где эта цифра не превышала даже 47 тысяч – недобор был ощутим на фронте. Не хватало механиков, инженеров и водителей. Тогда в армии придумали новый лайфхак: снизить планку для физического отбора.

Обратите внимание Просчитали все до деталей, но проиграли: причина поражения французов в битве при Дьенбьенфу

Схема работала, оставалось разве пройти тест на IQ. В ряды армии можно было попасть сдав необходимые тесты, в частности на IQ. Во Вьетнам забирали лишь тех, у кого уровень интеллектуального развития был не меньше, чем 80.

Кто решил вопрос нехватки военных

И тогда появился Роберт Макнамара, который был министром обороны США с 1961 по 1968 год. Он решил вопрос нехватки военнослужащих, принимая на службу людей с низким уровнем IQ. Макнамара был сторонником технологий и новейших подходов. Он верил, что из людей, которые непригодны для службы, сможет сделать настоящих воинов благодаря видеоурокам, в частности.

Так в 1966 году по его инициативе зародился "Проект 100 000". Программа предусматривала отправку во Вьетнам 100 тысяч человек с различными расстройствами. Тогда он и не подозревал какой катастрофой обернется эта идея. Однако президент план министра обороны согласовал. Люди с низким коэффициентом интеллекта проходили в армию практически без отбора.

Макнамара был министром обороны США с 1961 до 1968 года / Фото Минобороны США

Из более чем 300 тысяч человек, попавших под эту программу, отсеяли лишь 10%. Сомнительно, что Макнамара не знал о последствиях своей программы. Он, вероятно, закрыл на них глаза, ведь перед руководством все имело такой вид, будто эти люди стали дополнительными резервами к основным силам во Вьетнаме.

Что первое приходит в голову, то это то, что Макнамара – довольно экстраординарная личность. Он сделал много хороших и полезных дел, но вместе с тем помог создать вьетнамскую трагедию,

– сказала писательница Дебора Шепли.

На бумаге все выглядело так, будто эти люди получают второй шанс. Все подали под соусом перевоспитания, мол, их будут отправлять на такие должности и работы, которые могут понадобиться в будущем в гражданской жизни. Этим, собственно, новобранцев и заманивали, никто из них не знал, что на самом деле на войне превратится в мишень.

Читайте также Создание атомной бомбы в США: кто стоит за смертельной программой "Манхэттен"

Исследователи и историки уверяют, что план Макнамары на самом деле был не таким благородным, каким может показаться. Он якобы одним своим решением решил и проблему военной недостачи и социальные вызовы. Подтверждения этой информации на самом деле нет, ведь переписи новобранцев из "Проекта 100 000" никто не вел, или так лишь уверяют в Минобороны. Однако аргументы исследователей довольно убедительны.

США тратили финансирование на Вьетнамскую войну, параллельно удерживая нетрудоспособных людей на различных выплатах по безработице – так зачем платить вдвое больше, если можно отправить их на войну.

Какие люди попадали под критерии проекта

Пока точно не известно, но есть примерное количество людей, которых отбирали из каждого "класса" общества. Среди всех американских бедняков 70% подпадали под критерии отбора, в то же время:

60% набирали среди тех, кто вырос в семьях, где были опекуны;

10% – люди с судимостью.

Также среди новобранцев были пьяницы, наркозависимые и люди с шизофренией. На самом деле в ряды военнослужащих попадали люди, которые имели незаконченное среднее образование, сообщалось даже о кандидатах, которые имели лишь 4 законченных класса. Были такие, что не умели читать и писать и те люди, которые не ориентировались в пространстве и не понимали команд.



В ряды военных попадали люди, которые имели незаконченное среднее образование / Фото AP

Об этом вспоминают бывшие военнослужащие, которые брали таких людей под опеку. На войну отправляли даже тех, кто не умел на должном уровне общаться на английском. Люди с психологическими проблемами вообще не понимали, что происходит, и от полученного стресса сходили с ума. Те, кому удалось выжить и вернуться домой, уже не имели нормальной жизни. У них распадались семьи и они не могли трудоустроиться, ведь в дальнейшем они не работали механиками или инженерами, как обещал Макнамара. Их всех отправляли на фронт.

Писатель Грегори Гамильтон рассказал, что встречал одного из таких людей, он был очень худым и имел нездоровый вид. Писателя удивило, что мужчина не понимал, в какой ситуаций оказался, он даже не знал, что США воюют.

Что интересно – он прошел отбор. Нам каждое утро приходилось завязывать ему шнурки, ведь он не знал как это делается. Мы делали это постоянно, пока не нашелся один сержант, который научил его делать это самостоятельно,

– сказал Грегори Гамильтон.

"Проект 100 000" продолжался до 1971 года и закрылся из-за неэффективности. С 1966 по 1971 год через курсы отбора прошло более 350 тысяч новобранцев, их распределили между различными видами войск:

9% служили в военно-воздушных силах;

по 10% в морской пехоте и на флоте;

71% попали в армию.

Почему за "ребятами Макнамары" пришлось следить

Официальное название этого проекта: "Мужчины нового стандарта", но в народе их называли "Moron Cops", что в переводе "Дебильный корпус". Специфические клички существовали и для обозначения отдельных военных. Когда кому-то из военных приходилось иметь дело с "мужчинами нового стандарта", ребята предупреждали друг друга: "Следи за ним, это один из идиотов Макнамары". За ними и в самом деле надо было следить, ведь эти люди очень часто не понимали кто они и что делают.

Официально проект называли "Мужчины нового стандарта" / Фото Wikimedia Commons

Конечно, среди них были и прошедшие войну, впоследствии устроившиеся на нормальную работу. Однако ни один писатель не упоминал их имен при жизни, чтобы не навлечь травлю на семью, да и на них самих. Таким людям в гражданской жизни было непросто, а на поле боя с "ребятами Макнамары" проблем было немало. 10% сбежали с фронта в первые 18 месяцев службы. Известны случаи двух дезертиров: Джона Гранта и Кенни Метса: оба убегали со службы 15 раз, их каждый раз ловили и снова отправляли на фронт.

Бывали и случаи, когда новобранцы открывали огонь по своим. Особенно, когда несли стражу, они стреляли без предупреждения. Сообщается также о случаях, когда в колонне военных "ребята Макнамары" терялись в пространстве и сворачивали с дороги, подрываясь на минах. Потому вражеские силы знали точное место передвижения американских военных.

Важно В конце не с кем было воевать: конфликт Боливии и Парагвая привел к необратимым последствиям

Вреда от них было больше, чем пользы. Кроме того, что военным надо было постоянно быть готовыми и следить за всем, что происходит, они еще и должны были контролировать каждое движение своих братьев по оружию, ведь их ошибки могли стоить жизни всей группы.

"Один офицер писал: "Отправить такого человека в ряды военных – это очень опасно. Иногда они могут быть угрозой не столько для врага, сколько для вас самих. В меня дважды почти не попал союзник и потом сбил меня с ног, потому что испугался внезапного шума. Если вы отправляете в пехоту человека с низким IQ, то большую часть своего времени будете тратить на то, чтобы убедиться, что он не убьет кого-то из своих", – рассказал Грегори Гамильтон.

"Ребята Макнамары" учились с трудом, поэтому, чтобы не терять времени, их отправляли сразу на передовую. Они не знали абсолютно ничего, кроме того, как давить на крючок, соответственно – умирали. Историки сообщают, что такие военные умирали в 3 раза чаще, чем их коллеги по службе. Предотвратить это тоже никак нельзя было.

Проблема была еще и в том, что с ними мало кто общался. Им старались не говорить слишком много информации, ведь боялись, что в случае плена расскажут абсолютно все, что знают.

Ребят из "Проекта 100 тысяч" было невозможно научить выполнять сложные задачи. Единственное, что у них получалось хорошо – давить на крючок, поэтому большинство и отправляли в бой. Самые невинные люди, со своими проблемами – просто превратили в живые мишени,

– бывший военный корреспондент Джозеф Галлоуэй.

Военных Макнамары пытались уберечь

В общем, отношение к "ребятам Макнамары" было не лучшим. Их считали обузой, однако среди военнослужащих было немало руководителей, которые пытались уберечь этих людей. Они давали им несложную работу, максимально удаленную от линий соприкосновения. Например, работу на кухне или уборку. Иногда ставили кому-то в помощь на ремонтных работах.

Читайте также Мощные секретные операции и свержение режимов: чем занимается Управление специальных акций ЦРУ

Таких людей война особо не задела, им было гораздо проще, ведь они и не видели настоящую передовую. Хотя храбрости у "ребят Макнамары" хватало – они были готовы идти в бой. Однако на одной храбрости далеко не уедешь, сражения и войны выигрывают хитрые и сообразительные. Согласно рассказам участников Вьетнамской войны, "мужчины нового стандарта" не могли похвастаться такими навыками.

Среди военнослужащих Роберт Макнамара был самым ненавистным человеком на все Соединенные Штаты. Один из офицеров сказал, что за "Проект 100 000" Роберт Макнамара заслуживает гореть в аду,

– рассказал писатель Грегори Гамильтон.

Вьетнамская война закончилась в 1975 году. Тема низкоинтеллектуальных новобранцев никак не утихала, об этом постоянно говорили участники войны. Все дошло до того, что в 1989 году Минобороны пришлось начать расследование. Макнамары на посту уже не было, а выводы были неутешительными.

Оказалось, что между участниками "Проекта 100 000" и другими ветеранами было много различий в гражданской жизни. Например, ребята министра имели более низкий уровень дохода, чаще расставались, иногда и вообще оказывались под открытым небом. К расследованию присоединились и критики, обвинившие во всем не только бывшего министра обороны, но и правительство в целом.

Макнамара не признал ошибки

По мнению критиков, именно низкоинтеллектуальных людей отправили на фронт, чтобы не трогать резервы. "Ребята Макнамары" получили настолько серьезные психологические травмы на войне, что оказались практически неготовы к послевоенному периоду. С тех пор в обращение ввели новый термин – ошибка Макнамары.

Ошибка Макнамары – также известная как "количественная ошибка". Предполагает принятие решений на основе исключительно количественных наблюдений. В то же время все остальные варианты игнорируются. Именно по такому принципу действовал Роберт Макнамара, когда отправлял на войну во Вьетнам десятки тысяч новобранцев.

Макнамара никогда не просил прощения за свои поступки / Фото ThoughtCo

Сам Роберт Макнамара умер в июле 2009 года в возрасте 92 лет. Он так и не признал своих ошибок, никогда не просил прощения за свои поступки. Он считал "Проект 100 тысяч" необходимостью и возможностью, которую использовали, чтобы победить во Вьетнамской войне, но США ее проиграли. Макнамара извинился лишь за проигранную войну, но не за проект.

Трудно сказать, какую именно роль "Moron Corps" сыграли во Вьетнамской войне. Так же важно и передать ощущения, которые переживали эти ребята во время боевых действий, можно разве представить. Однако США проиграли войну за Вьетнам точно не из-за них.