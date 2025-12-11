Лица людей, которым не безразлична судьба страны: во Львове состоялась фотовыставка "ЅВідомі"

11 декабря ко Дню Вооруженных Сил и Дню волонтера открыли выставку "ЅВідомі" – это фото людей, которые всячески приобщены к защите Украины. Речь идет как о военных, так и о волонтерах, которые поддерживают армию.

Сначала фотовыставку презентовали в городе Самбор на Львовщине, а теперь – во львовском Доме офицеров. Что стоит знать о выставке "ЅВідомі" – расскажет 24 Канал.

Что можно увидеть на фотовыставке?

На открытие фотовыставки 11 декабря во Львове посетили военные, ветераны, родные наших защитников, авторы выставки, волонтеры, представители власти и неравнодушные горожане. В выставочном зале Дома Офицеров появились портреты военнослужащих Сил обороны и волонтеров, которые всячески поддерживают наше войско.

Соорганизатор выставки Наталья Буряк говорит, что идея появилась еще в 2022 году. Она тогда имела идею выставки "Глаза войны" – чтобы показать наших военных, но сквозь годы замысел трансформировался в проект о всех сознательных людей, благодаря которым наша страна стоит.

Я хотела, чтобы в каждом городе видели те глаза, которые никогда не скажут, что мы устали, которые несмотря на отсутствие света и под гулом снарядов пытаются найти связь, чтобы написать родным. Предложив эту идею Николаю Козлову, мы пришли к выводу, что проект, который я хотела назвать "Глаза войны", должен быть не о войне, а о жизни,

– говорит Наталья Буряк.

Николай Козлов является автором почти всех фотографий проекта. Говорит, что это было довольно сложно, ведь за каждым фото – целая история. Он знакомился с героями, слушал их истории и на основе этого формировал видение фотографий, которые воплощал в реальность.

Выставка "ЅВідомі" во Львове / Фото 24 Канала

