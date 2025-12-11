Лица людей, которым не безразлична судьба страны: во Львове состоялась фотовыставка "ЅВідомі"
- Во Львове открыли фотовыставку "ЅВідомі", посвященную военным и волонтерам, которые поддерживают армию Украины.
- Проект вдохновлен идеей показать сознательных людей, благодаря которым Украина продолжает стоять, через портреты, созданные Николаем Козловым.
11 декабря ко Дню Вооруженных Сил и Дню волонтера открыли выставку "ЅВідомі" – это фото людей, которые всячески приобщены к защите Украины. Речь идет как о военных, так и о волонтерах, которые поддерживают армию.
Сначала фотовыставку презентовали в городе Самбор на Львовщине, а теперь – во львовском Доме офицеров. Что стоит знать о выставке "ЅВідомі" – расскажет 24 Канал.
Что можно увидеть на фотовыставке?
На открытие фотовыставки 11 декабря во Львове посетили военные, ветераны, родные наших защитников, авторы выставки, волонтеры, представители власти и неравнодушные горожане. В выставочном зале Дома Офицеров появились портреты военнослужащих Сил обороны и волонтеров, которые всячески поддерживают наше войско.
Соорганизатор выставки Наталья Буряк говорит, что идея появилась еще в 2022 году. Она тогда имела идею выставки "Глаза войны" – чтобы показать наших военных, но сквозь годы замысел трансформировался в проект о всех сознательных людей, благодаря которым наша страна стоит.
Я хотела, чтобы в каждом городе видели те глаза, которые никогда не скажут, что мы устали, которые несмотря на отсутствие света и под гулом снарядов пытаются найти связь, чтобы написать родным. Предложив эту идею Николаю Козлову, мы пришли к выводу, что проект, который я хотела назвать "Глаза войны", должен быть не о войне, а о жизни,
– говорит Наталья Буряк.
Николай Козлов является автором почти всех фотографий проекта. Говорит, что это было довольно сложно, ведь за каждым фото – целая история. Он знакомился с героями, слушал их истории и на основе этого формировал видение фотографий, которые воплощал в реальность.
Выставка "ЅВідомі" во Львове / Фото 24 Канала
