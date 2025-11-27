Издание Time подчеркивает, что сила фотографий не в технике, а в людях, чьи эмоции делают кадры живыми и незабываемыми, пишет 24 Канал.
Какие фото из Украины вошли в 100 лучших за 2025 год?
Дым от российского обстрела виднеется на горизонте и медленно поднимается над золотым полем подсолнухов в Запорожье.
Кадр сделан 8 июля / Укринформ (Дмитрий Смоленко)
Украинка убегает со своими домашними любимцами во время вражеского обстрела жилого многоквартирного дома в Харькове.
Фото с 24 июля / The New York Times (Дэвид Гуттенфельдер)
Спасатели оказывают помощь пострадавшей возле жилого дома, в который попала российская ракета.
Киев, 28 августа / Константин Либеров
Россияне, попав ракетой, полностью уничтожили подъезд пятиэтажки в Дарницком районе Киева. Тогда последствия атаки зафиксировали во всех районах города на 33 локациях. Погибло 25 человек, четверо из них – дети. 22 погибших – жители пятиэтажки в Дарницком районе.
На фото раненая женщина сидит возле своего дома после российского обстрела.
Киев, 24 апреля / AP (Евгений Малолетка)
Рабочие работают с техникой на титановом карьере в Житомирской области.
Фотография сделана 28 февраля / AFP (Роман Пилипей)
Какие еще события попали в подборку Time?
Американский журнал Time опубликовал традиционную ежегодную подборку из 100 лучших фотографий 2025 года. Кадры в подборке показывают главные события года: войну в секторе Газа, массовые протесты в Стамбуле, разрушительные пожары в Калифорнии, похороны Папы Римского Франциска и избрание его преемника – Льва XIV, церемонию "Оскар", стихийные бедствия, политические изменения и моменты, что определяли этот год.
В этот список вошли 6 фотографий из Украины – среди них кадры с передовой, истории гражданских, а также моменты, которые показывают ежедневную реальность страны в войне.
В редакции журнала отмечают, что главная сила фотографии - в людях, которые на ней изображены.
Мы стоим на живописных площадках и поднимаем объектив, чтобы зафиксировать пейзаж, который кажется идеальным для открытки. Но любая фотография становится лучше, когда на ней есть люди,
– пишет издание.
Попадали ли раньше фото из Украины в Time?
Известно, что в 2023 году из 100 фотографий, которые выбрало издание, 9 фотографий было сделано в Украине.
Кроме Украины, в подборке есть фотографии войны между Израилем и ХАМАС, коронация Чарльза III и некоторые фотографии спортивных событий и стихийных бедствий.
В 2024 году в издании появилось 7 фото из Украины – среди них фото с передовой, последствия российских обстрелов и работа волонтеров.