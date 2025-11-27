Видання Time підкреслює, що сила фотографій не у техніці, а у людях, чиї емоції роблять кадри живими та незабутніми, пише 24 Канал.

Які фото з України увійшли до 100 найкращих за 2025 рік?

Дим від російського обстрілу видніється на горизонті та повільно підіймається над золотим полем соняхів на Запоріжжі.



Кадр зроблений 8 липня / Укрінформ (Дмитро Смольєнко)

Українка тікає зі своїми домашніми улюбленцями під час ворожого обстрілу житлового багатоквартирного будинку у Харкові.



Фото з 24 липня / The New York Times (Девід Гуттенфельдер)

Рятувальники надають допомогу потерпілій біля житлового будинку, в який влучила російська ракета.



Київ, 28 серпня / Костянтин Ліберов

Росіяни, влучивши ракетою, повністю знищили підʼїзд пʼятиповерхівки у Дарницькому районі Києва. Тоді наслідки атаки зафіксували у всіх районах міста на 33 локаціях. Загинуло 25 людей, четверо з них – діти. 22 загиблих – жителі пʼятиповерхівки у Дарницькому районі.

На фото поранена жінка сидить біля свого будинку після російського обстрілу.



Київ, 24 квітня / AP (Євген Малолєтка)

Робітники працюють з технікою на титановому кар'єрі в Житомирській області.



Світлина зроблена 28 лютого / AFP (Роман Піліпей)

Які ще події потрапили у добірку Time?

Американський журнал Time опублікував традиційну щорічну добірку зі 100 найкращих фотографій 2025 року. Кадри у підбірці показують головні події року: війну в секторі Гази, масові протести у Стамбулі, руйнівні пожежі в Каліфорнії, похорон Папи Римського Франциска та обрання його наступника – Льва XIV, церемонію "Оскар", стихійні лиха, політичні зміни та моменти, що визначали цей рік.

До цього списку увійшли 6 фотографій з України – серед них кадри з передової, історії цивільних, а також моменти, які показують щоденну реальність країни у війні.

У редакції журналу зазначають, що головна сила світлини — у людях, які на ній зображені.

Ми стоїмо на мальовничих майданчиках і піднімаємо об’єктив, щоб зафіксувати краєвид, який здається ідеальним для листівки. Але будь-яка фотографія стає кращою, коли на ній є люди,

– пише видання.

Чи потрапляли раніше фото з України у Time?