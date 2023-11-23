До переліку 100 фотографій Time за 2023 рік увійшло 9 світлин з України. Усі фотографії стосуються війни Росії проти України.

Дивіться також Зеленський, Путін, Трамп і Сі:The Economist випустив новий номер з геополітичним ребусом

Окрім України, в підбірці є світлини війни між Ізраїлем та ХАМАС, коронація Чарльза ІІІ та деякі фотографії спортивних подій і стихійних лих.

Фото з України, які увійшли до переліку Time

Український солдат 28-ї бригади сидить за кілька сотень метрів від ворожих окопів у Бахмуті 26 березня. Через те, що військові постійно копають окопи, руки багатьох піхотинців потріскані та чорні, як земля.



Український солдат 28-ї бригади / Фото Максим Дондюк для The New Yorker



Українські медики надають допомогу пораненому в польовому госпіталі під Бахмутом 26 лютого / Фото Євген Малолєтка для AP

Все, що залишилося від російського солдата на дорозі в Донецькій області 26 вересня. Днем пізніше президент Володимир Зеленський оголосив, що в результаті літнього контрнаступу вдалося відвоювати село Старомайорське.



Залишки російського окупанта / Фото Тайлер Хікс для The New York Times / Redux

Вид з висоти пташиного польоту на Бахмут, місце найзапекліших боїв з російськими військами в Донецькій області 22 червня.



Вид на Бахмут / Фото Libkos / AP

Маленькі пацієнти дитячої лікарні "Охматдит" з розмальованими обличчями збираються в лікарняному притулку 1 червня.



Діти в "Охматдиті" / Фото Ніколь Тунг для The New York Times / Redux

Поранений український солдат на медичних ношах викурює останню сигарету перед тим, як його завантажують в мобільний госпітальний автобус медики з "Госпітальєрів", українського добровольчого медичного батальйону, що надає першу медичну допомогу та евакуацію поранених українських солдатів в Донецькій області 12 вересня.



Поранений український військовий / Фото Девід Гуттенфельдер для The New York Times / Redux

Сім'я тікає від вибуху після російського ракетного обстрілу житлового кварталу в Первомайському, Харківська область 4 липня.



Українська родина тікає після вибуху в Первомайському / Фото Олександр Магула для AP

Родичі Олексія Завадського, українського військовослужбовця, який загинув у бою 15 січня в Бахмуті, зібралися під час похорону в Бучі 19 січня.



Прощання з Олексієм Завадським / Фото Деніел Коул для AP

Також до переліку увійшло фото Анни Кудрявцевої для Reuters. На світлині поранений український військовослужбовець лежить у прифронтовому медичному стабілізаційному пункті в Донецька області, 23 квітня.