Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Как выглядит Константиновка сейчас?
По данным Донецкой ОГА, в Константиновке сейчас остаются около 4 800 гражданских. Эвакуация из города возможна, хоть и опасна. На кадрах видно, как на дорогах стоят уничтоженные Россией машины.
Враг постоянно сбрасывает на жилые кварталы управляемые авиабомбы с огромным зарядом и превращает их в очаги ада на Земле,
– написали военные.
Константиновка после постоянных ударов / Фото 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Военные отмечают, что оккупанты пользуются погодными условиями, чтобы пешком или с помощью техники прорвать оборону города.
Несмотря на это, подразделения Сил обороны Украины, включая бойцов 93-й ОМБр "Холодный Яр", удерживают позиции и не допускают, чтобы враг приблизился к городу вплотную.
Какова ситуация на этом направлении?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 ноября на Константиновском направлении враг атаковал 32 раза.
Ежедневно россияне атакуют в направлении Константиновки, однако почти не достигают успеха. В то же время на прошлой неделе противник смог продвинуться между селами Александро-Калиново и Екатериновка. Также расширилась серая зона вблизи города.
Оккупанты пытались проникнуть в Константиновку во время тумана, однако разведка сорвала наступление. Оккупанты понесли потери в живой силе и технике.