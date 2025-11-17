Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Дивіться також Це серйозна проблема: як тотальний блекаут у Донецьку зіпсує плани росіян

Як виглядає Костянтинівка зараз?

За даними Донецької ОВА, у Костянтинівці наразі залишаються близько 4 800 цивільних. Евакуація з міста можлива, хоч і небезпечна. На кадрах видно, як на дорогах стоять знищені Росією автівки.

Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі,

– написали військові.

Костянтинівка після постійних ударів / Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Військові зазначають, що окупанти користуються погодними умовами, щоб пішки або за допомогою техніки прорвати оборону міста.

Попри це, підрозділи Сил оборони України, включно з бійцями 93-ї ОМБр "Холодний Яр", утримують позиції та не допускають, щоб ворог наблизився до міста впритул.

Яка ситуація на цьому напрямку?