Россия в ночь на 5 октября нанесла по Украине массированную атаку. В это время над западной частью Украины, куда пришелся основной удар, зафиксировали 3 разведывательных спутника Китая.

Пока неизвестно, вели ли они разведку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Что известно о китайских спутниках над Западом Украины?

Над Украиной пролетали китайские разведывательные SAR-спутники. Об их пролете стало известно благодаря мониторинговому сервису Heavens Above.

В частности, над Львовской областью с 00:00 до примерно 11:30 всего 9 раз пролетали спутники серии Yaogan 33.

А также примерно в 6:00 над регионом фиксировался оптический разведывательный спутник Yaogan 34.

"Он совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября", – добавили в "Милитарном".

Там отметили, что работу над всей Украиной могут осуществлять более 60 разнотипных спутников серии Yaogan. Речь идет об оптической, радиолокационной и радиоэлектронной разведке. Так, 5 октября спутники серии Yaogan фиксировали и над Днепром.

Спутники этой серии размещаются на низких орбитах на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут,

– пишет издание.

Достоверных данных о возможностях спутников Yaogan 33 немного. Китай говорит, что они якобы используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий. Но специалисты предполагают, что на самом деле это военные разведывательные спутники, которые были запущены в 2022 – 2023 годах.

Они заменили разведывательные спутники SAR первого поколения Yaogan-1, которыми пользовались с 2006 года.

"Известно, что спутник Yaogan-1 был оснащен системой SAR L-диапазона с двумя режимами работы: съемка изображений Земли с пространственным разрешением 5 метров и шириной полосы обзора 40 километров в режиме высокого разрешения или с пространственным разрешением 20 метров и шириной полосы обзора 100 километров в режиме низкого разрешения", – пишут в "Милитарном".

Предполагают, что более 15 лет разницы между спутниками Yaogan-1 и Yaogan 33 обеспечили лучшие характеристики.

