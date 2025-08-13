Фридрих Мерц заверил, что вместе с Дональдом Трампом договорились о разговоре сразу после окончания встречи с Владимиром Путиным 15 августа. Сначала президент США пообщается с Зеленским, а затем с европейскими лидерами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Фридриха Мерца.

Что обещает сделать Трамп после встречи с Путиным?

По словам, канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с президентом США у них был конструктивный разговор. Лидеры подняли несколько вопросов, в том числе то, что Украина должна быть за столом переговоров, если будет следующая встреча.

Одной из договоренностей Трамп и Мерца есть то, что президент США должен проинформировать президента Украины и европейских союзников сразу после встречи с Путиным на Аляске 15 августа.

Также сначала идет речь о прекращении огня в самом начале. Немецкий лидер заверил, что украинская сторона готова к переговорам, а юридическое признание оккупированных территорий Россией не обсуждается.

Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильном направлении.

– заявил канцлер Германии Мерц.

Также Мерц заверил, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности.

Немецкий лидер сообщил, что есть надежда на мир в Украине, а, в частности, Германия использует каждый дипломатический шанс, чтобы завершить ужасную войну России против Украины.