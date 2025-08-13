Фрідріх Мерц запевнив, що разом із Дональдом Трампом домовились про розмову одразу після закінчення зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня. Спочатку президент США поспілкується з Зеленським, а потім із європейськими лідерами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Фрідріха Мерца.

Що обіцяє зробити Трамп після зустрічі з Путіним?

За словами, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца разом із президентом США вони мали конструктивну розмову. Лідери порушили кілька питань, зокрема те, що Україна має бути за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч.

Однією з домовленостей Трамп і Мерца є те, що президент США має проінформувати президента України та європейських союзників одразу після зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня.

Під час пресконференції німецький лідер додав, що насамперед має йтися про припинення вогню. Він запевнив, що українська сторона готова до перемовин, а юридичне визнання окупованих територій Росією – не обговорюється.

Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч у правильному напрямку,

– заявив Мерц.

Канцлер Німеччини наполіг, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки.

Зеленський також додав, що головною темою для обговорення на Алясці має бути негайне припинення вогню. За його словами, це неодноразово повторював Трамп під час їхньої розмови.

Він (Трамп – 24 Канал) запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть. І ми визначимо наступні взаємні кроки,

– сказав гарант України.

Німецький лідер резюмував тим, що є надія на мир в Україні, а, зокрема Німеччина, використовує кожен дипломатичний шанс, що б завершити жахливу війну Росії проти України.