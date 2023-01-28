Теракты в Израиле: среди жертв есть украинка

В Иерусалиме за последние дни произошло несколько стрельб с десятками жертв. Оказалось, что среди погибших есть и гражданка Украины.

В посольстве Украины в Израиле озабочены и поражены нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы.

К теме В Иерусалиме неизвестный устроил стрельбу у синагоги: много погибших и раненых

С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины,

– написали в посольстве.

Дипломаты выразили глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что молятся за полное выздоровление раненых. Пока неизвестно, кем была погибшая украинка.

Теракты в Израиле: что известно

Вечером 27 января мужчина открыл стрельбу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. По меньшей мере 8 человек погибли, а еще 10 получили ранения.

Террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, но его ликвидировали. После установления личности выяснили, что нападающий был членом ХАМАСа – палестинского исламистского движения, которое Израиль признал террористическим.

Уже 28 января в Иерусалиме произошла новая стрельба. Двое мужчин получили огнестрельные ранения. Стреляли в археологическом парке "город Давида". Пострадали 22-летний и 45-летний мужчина. Некоторые СМИ пишут, что это отец и сын. Они оба в тяжелом, но стабильном состоянии.

Кстати, злоумышленника нейтрализовали. Журналисты даже писали, что ему 13 лет.