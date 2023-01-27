Сейчас известно о минимуме 7 жертв и еще 10 раненых. Уцелевшим людям медики оказывают помощь.

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Детали трагедии

Инцидент произошел вечером 27 января вблизи синагоги. На месте трагедии находятся десятки правоохранителей. Они нашли пистолет, которым, вероятно, убили людей. Полиция ищет причастных к теракту.

Впоследствии в полиции рассказали, что террорист открыл огонь по выходившим из синагоги людям после вечерней пятничной молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, но его ликвидировали.

Мы увидели женщину и 4 мужчин, лежащих на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не дали признаков жизни, и нам пришлось сразу подтвердить их смерть, – рассказал фельдшер Фади Декидек.

Он отметил, что среди раненых была 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

"Мы знаем, как действовать во время такого. К сожалению, мы не можем забыть теракты, и мы переживаем каждый заново. Сейчас пора действовать профессионально", – добавил медик.



Пистолет, который был найден на месте теракта / Фото полиции Иерусалима

Известно, что среди раненых 20-летний и 30-летний мужчины в тяжелом состоянии и 14-летний подросток в состоянии средней тяжести. Также в состоянии средней тяжести эвакуировали 60-летнюю женщину.